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Торнадо в Кирилловке: в курортном поселке бушует непогода. ВИДЕО

На курортную Кирилловку в Запорожской области налетел смерч.

Видео разгула стихии очевидцы публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как отдыхающие уходят с пляжа, к которому приближается смерч.

Еще один смерч сформировался над морем - от него люди убегать уже не стали.

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Автор: 

Азовское море (1605) непогода (817) отдых (390) Запорожская область (3208) смерч (22)


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Топ комментарии
+9
"Еще один смерч сформировался над морем - от него люди убегать уже не стали" - предприимчивые граждане стали продавать на него билеты.
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22.07.2021 21:25 Ответить
+9
Лайфхак! Если не хотите всяких потопов и торнадо, не упоминайте всуе бедоносца зелю!)
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22.07.2021 21:30 Ответить
+5
В Кирялівці докирялись до торнади. Бухать треба менше.
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22.07.2021 22:20 Ответить
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"Еще один смерч сформировался над морем - от него люди убегать уже не стали" - предприимчивые граждане стали продавать на него билеты.
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22.07.2021 21:25 Ответить
Лайфхак! Если не хотите всяких потопов и торнадо, не упоминайте всуе бедоносца зелю!)
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22.07.2021 21:30 Ответить
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22.07.2021 22:17 Ответить
Мабуть Зеля зараз на Бірючому.
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22.07.2021 23:11 Ответить
Це не рідкість на морі. Років 20 назад бачив таке на Лиманській в Затоці. Живе тільки на морі, при виході на берег щезає за хвилину-дві.
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22.07.2021 22:07 Ответить
В Кирялівці докирялись до торнади. Бухать треба менше.
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22.07.2021 22:20 Ответить
Страшнее Кириловки была только Алушта
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22.07.2021 22:26 Ответить
скоро по всей Украине такое будет...
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22.07.2021 23:03 Ответить
Гуляют на всю кириловскую. Пока торнадо трусы не сорвёт.
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23.07.2021 07:24 Ответить
То було в дитинстві. Якраз зав'язали колгоспи. НКВДисти колективізували коней і корів. Нашу не забрали, бо було троє дітей. Я пас свою Маньку і налетіло "чудо"(не знав, що то торнадо). Воно підняло в повітря корову і почало її нести в бік колгоспної кукурудзи, а я біжу і кричу чорте-сталін віддай Маньку. "Чорт" опустив корову на ноги та почав танцювати, вириваючи кукурудзу, піднімаючи в небо рослини. Вихор з рослин полетів в бік села і зник. Зеленою кукурудзою були всіяні дахи хат і городи. Корова в той день молока не дала. Мама щось лагідно їй шептала на вухо, потім покропила свяченою водою. Манька заспокоїлась і на другий ранок дала молока.
Тата викликали до сільради, там сидів "уповноважений" і почав верещати: "Пачєму твой син крічал "чьорт-сталін". Батько сказав, що то хтось набрехав, що я ще малий і поняття не маю хто такий сталін. Далі було "пачєму син нє знаєт" хто такий "вождь всєх народов" і т.п.
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23.07.2021 09:12 Ответить
Дядьку, скільки Вам років? Може Ви живого Леніна бачили?
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23.07.2021 09:40 Ответить
Отже, корови все-таки, літають.
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23.07.2021 09:47 Ответить
Тю, то таке... Вони на льоту і кукурудзу їдять, і від нкаведістів ухиляються.
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23.07.2021 09:49 Ответить
В нас колективізацію проводили після війни(Західна Україна).
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23.07.2021 10:00 Ответить
 
 