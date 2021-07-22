Торнадо в Кирилловке: в курортном поселке бушует непогода. ВИДЕО
На курортную Кирилловку в Запорожской области налетел смерч.
Видео разгула стихии очевидцы публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как отдыхающие уходят с пляжа, к которому приближается смерч.
Еще один смерч сформировался над морем - от него люди убегать уже не стали.
Топ комментарии
+9 Valery Greff
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+9 peremoga ua
показать весь комментарий22.07.2021 21:30 Ответить Ссылка
+5 5 копійок
показать весь комментарий22.07.2021 22:20 Ответить Ссылка
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Тата викликали до сільради, там сидів "уповноважений" і почав верещати: "Пачєму твой син крічал "чьорт-сталін". Батько сказав, що то хтось набрехав, що я ще малий і поняття не маю хто такий сталін. Далі було "пачєму син нє знаєт" хто такий "вождь всєх народов" і т.п.