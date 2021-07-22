Торнадо в Кирилловке: в курортном поселке бушует непогода. ВИДЕО

На курортную Кирилловку в Запорожской области налетел смерч.

Видео разгула стихии очевидцы публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как отдыхающие уходят с пляжа, к которому приближается смерч.

Еще один смерч сформировался над морем - от него люди убегать уже не стали.

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