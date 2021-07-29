Біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус. Є загроза цунамі. ВIДЕО
Біля берегів Аляски стався потужний землетрус, магнітуда якого становить 8,1. Є загроза цунамі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Геологічної служби США.
За її даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався на відстані 801,6 км на північний схід від Анкориджа з населенням близько 298 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 3,4 км.
Після цього землетрусу сталися ще два. Один силою 6,2, а другий - 5,6 бала.
Нагадаємо, на початку липня в Таджикистані зафіксували сильний землетрус, зруйновано будинки, серед населення були загиблі і поранені. Епіцентр землетрусу розташований за 165 км на північний схід від від Душанбе і за 21 км на схід від від Раштського району. Сила підземних поштовхів в епіцентрі становила 5-6 балів, в Душанбе 2-3 бали.
Тоді в результаті підземних поштовхів у чотирьох селах зруйновано 19 будинків. Загинули 5 осіб, двоє неповнолітніх мають травми.
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возле Аляски,
будет цунами,
боже, ты с нами?
Вот и весь диалог
Ибо маяковский-Поц)...
Или это путлер передаёт привет ?
В районе Мурманска тоже может быть цунами - накроет аж до Москвы.
Кто-то запад с востоком перепутал.
Вот пишут:
https://www.youtube.com/hashtag/breaking #BREAKING : https://www.youtube.com/hashtag/tsunami #Tsunami warning after a 8.2magnitude https://www.youtube.com/hashtag/earthquake #earthquake strikes 165 km East of https://www.youtube.com/hashtag/sandpoint #SandPoint /https://www.youtube.com/hashtag/alaska #Alaska
Инфо 100% - вот у меня на первой странице методички написано.
https://seagrant.uaf.edu/topics/environmental-hazards-alaskas-coasts/earthquakes-tsunamis/