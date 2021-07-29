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Біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус. Є загроза цунамі. ВIДЕО

Біля берегів Аляски стався потужний землетрус, магнітуда якого становить 8,1. Є загроза цунамі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Геологічної служби США.

За її даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався на відстані 801,6 км на північний схід від Анкориджа з населенням близько 298 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 3,4 км.

Після цього землетрусу сталися ще два. Один силою 6,2, а другий - 5,6 бала.

Біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус. Є загроза цунамі 01

Нагадаємо, на початку липня в Таджикистані зафіксували сильний землетрус, зруйновано будинки, серед населення були загиблі і поранені. Епіцентр землетрусу розташований за  165 км на північний схід від від Душанбе і за 21 км на схід від від Раштського району. Сила підземних поштовхів в епіцентрі становила 5-6 балів, в Душанбе 2-3 бали.

Тоді в результаті підземних поштовхів у чотирьох селах зруйновано 19 будинків. Загинули 5 осіб, двоє неповнолітніх мають травми.

землетрус (179) США (23607) Аляска (10)


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Топ коментарі
+11
кто-то в кацапской подводной лодке - воздух испортил.... бывает
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29.07.2021 11:28 Відповісти
+4
Бідоносець?
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29.07.2021 11:29 Відповісти
+3
_Неправильно. Надо было в Керченском проливе, под мостом. Американцам - сочувствие, а байден - тварь, это понятно.
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29.07.2021 11:40 Відповісти
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кто-то в кацапской подводной лодке - воздух испортил.... бывает
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29.07.2021 11:28 Відповісти
Бідоносець?
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29.07.2021 11:29 Відповісти
То путлер бункер роет
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29.07.2021 11:34 Відповісти
_Неправильно. Надо было в Керченском проливе, под мостом. Американцам - сочувствие, а байден - тварь, это понятно.
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29.07.2021 11:40 Відповісти
это не сказки,
возле Аляски,
будет цунами,
боже, ты с нами?
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29.07.2021 11:42 Відповісти
С нами песты не будет
Вот и весь диалог
Ибо маяковский-Поц)...
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29.07.2021 12:14 Відповісти
А раньше там землетрясения были ?
Или это путлер передаёт привет ?
В районе Мурманска тоже может быть цунами - накроет аж до Москвы.
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29.07.2021 11:42 Відповісти
последний раз 7 баллов было 2 года назад. Трясет там регульрно.
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29.07.2021 12:00 Відповісти
Тогда отменяется.
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29.07.2021 13:47 Відповісти
Судячи з позначок на карті , епіцентр землетрусу знаходиться на південному заході від Анкоріджа ,, в океані . То чому в новині про це , пишуть що епіцентр знаходиться - на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа ?? .
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29.07.2021 11:46 Відповісти
Тоже удивило.
Кто-то запад с востоком перепутал.
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29.07.2021 12:12 Відповісти
Скорее населенный пункт перепутали.
Вот пишут:
https://www.youtube.com/hashtag/breaking #BREAKING : https://www.youtube.com/hashtag/tsunami #Tsunami warning after a 8.2magnitude https://www.youtube.com/hashtag/earthquake #earthquake strikes 165 km East of https://www.youtube.com/hashtag/sandpoint #SandPoint /https://www.youtube.com/hashtag/alaska #Alaska
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29.07.2021 12:16 Відповісти
кацапські витівки
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29.07.2021 11:56 Відповісти
куда им, убогим
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29.07.2021 12:01 Відповісти
Может Гундяй паству заставляет?
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29.07.2021 12:12 Відповісти
Успокойся. Слухи о всемогуществе кацапов сильно преувеличены.
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29.07.2021 13:00 Відповісти
Тектоническое оружие? Может из-за этого и бидон так быстро сдулся?
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29.07.2021 12:17 Відповісти
Нам то это не грозит
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29.07.2021 12:17 Відповісти
ни че се трухануло!
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29.07.2021 12:41 Відповісти
Так це ж ще візиту найвеличнішого не було, а тільки підготовка.
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29.07.2021 13:12 Відповісти
во всёс во Вселенной виноват только Зе и 95.
Инфо 100% - вот у меня на первой странице методички написано.
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29.07.2021 16:41 Відповісти
Аляску и Алеуты постоянно трясет

https://seagrant.uaf.edu/topics/environmental-hazards-alaskas-coasts/earthquakes-tsunamis/
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29.07.2021 18:08 Відповісти
видимо ***** взорвал пару ядерных зарядов вблизи Аляски
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29.07.2021 18:48 Відповісти
Восемь баллов - это дохрена. Каждый балл - это порядок!
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29.07.2021 18:56 Відповісти
 
 