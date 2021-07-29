Біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус. Є загроза цунамі. ВIДЕО

Біля берегів Аляски стався потужний землетрус, магнітуда якого становить 8,1. Є загроза цунамі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Геологічної служби США.

За її даними, епіцентр підземних поштовхів розташовувався на відстані 801,6 км на північний схід від Анкориджа з населенням близько 298 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 3,4 км.

Після цього землетрусу сталися ще два. Один силою 6,2, а другий - 5,6 бала.

Нагадаємо, на початку липня в Таджикистані зафіксували сильний землетрус, зруйновано будинки, серед населення були загиблі і поранені. Епіцентр землетрусу розташований за 165 км на північний схід від від Душанбе і за 21 км на схід від від Раштського району. Сила підземних поштовхів в епіцентрі становила 5-6 балів, в Душанбе 2-3 бали.

Тоді в результаті підземних поштовхів у чотирьох селах зруйновано 19 будинків. Загинули 5 осіб, двоє неповнолітніх мають травми.