Возле побережья Аляски произошло мощное землетрясение. Есть угроза цунами. ВИДЕО
У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 8,1. Есть угроза цунами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает сайт Геологической службы США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км.
После этого землетрясения произошли еще два. Один силой 6,2, а второй - 5,6.
Напомним, в начале июля в Таджикистане зафиксировали сильное землетрясение, разрушены дома, среди населения были погибшие и раненые.Эпицентр землетрясения находился в 165 км северо-восточнее от Душанбе и в 21 км восточнее от Раштского района. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.
Тогда в результате подземных толчков в четырех селах разрушено 19 домов. Погибли 5 человек, двое несовершеннолетних получили травмы.
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возле Аляски,
будет цунами,
боже, ты с нами?
Вот и весь диалог
Ибо маяковский-Поц)...
Или это путлер передаёт привет ?
В районе Мурманска тоже может быть цунами - накроет аж до Москвы.
Кто-то запад с востоком перепутал.
Вот пишут:
https://www.youtube.com/hashtag/breaking #BREAKING : https://www.youtube.com/hashtag/tsunami #Tsunami warning after a 8.2magnitude https://www.youtube.com/hashtag/earthquake #earthquake strikes 165 km East of https://www.youtube.com/hashtag/sandpoint #SandPoint /https://www.youtube.com/hashtag/alaska #Alaska
Инфо 100% - вот у меня на первой странице методички написано.
https://seagrant.uaf.edu/topics/environmental-hazards-alaskas-coasts/earthquakes-tsunamis/