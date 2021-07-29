Возле побережья Аляски произошло мощное землетрясение. Есть угроза цунами. ВИДЕО

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 8,1. Есть угроза цунами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает сайт Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км.

После этого землетрясения произошли еще два. Один силой 6,2, а второй - 5,6.

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Напомним, в начале июля в Таджикистане зафиксировали сильное землетрясение, разрушены дома, среди населения были погибшие и раненые.Эпицентр землетрясения находился в 165 км северо-восточнее от Душанбе и в 21 км восточнее от Раштского района. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.

Тогда в результате подземных толчков в четырех селах разрушено 19 домов. Погибли 5 человек, двое несовершеннолетних получили травмы.