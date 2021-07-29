РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8893 посетителя онлайн
Новости Видео
8 982 24

Возле побережья Аляски произошло мощное землетрясение. Есть угроза цунами. ВИДЕО

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 8,1. Есть угроза цунами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает сайт Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км.

После этого землетрясения произошли еще два. Один силой 6,2, а второй - 5,6.

Возле побережья Аляски произошло мощное землетрясение. Есть угроза цунами 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощное землетрясение может разрушить мост через Керченский пролив, - замдиректора Института НАНУ Кендзера

Напомним, в начале июля в Таджикистане зафиксировали сильное землетрясение, разрушены дома, среди населения были погибшие и раненые.Эпицентр землетрясения находился в 165 км северо-восточнее от Душанбе и в 21 км восточнее от Раштского района. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.

Тогда в результате подземных толчков в четырех селах разрушено 19 домов. Погибли 5 человек, двое несовершеннолетних получили травмы.

землетрясение (659) США (27325) Аляска (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
кто-то в кацапской подводной лодке - воздух испортил.... бывает
показать весь комментарий
29.07.2021 11:28 Ответить
+4
Бідоносець?
показать весь комментарий
29.07.2021 11:29 Ответить
+3
_Неправильно. Надо было в Керченском проливе, под мостом. Американцам - сочувствие, а байден - тварь, это понятно.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кто-то в кацапской подводной лодке - воздух испортил.... бывает
показать весь комментарий
29.07.2021 11:28 Ответить
Бідоносець?
показать весь комментарий
29.07.2021 11:29 Ответить
То путлер бункер роет
показать весь комментарий
29.07.2021 11:34 Ответить
_Неправильно. Надо было в Керченском проливе, под мостом. Американцам - сочувствие, а байден - тварь, это понятно.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:40 Ответить
это не сказки,
возле Аляски,
будет цунами,
боже, ты с нами?
показать весь комментарий
29.07.2021 11:42 Ответить
С нами песты не будет
Вот и весь диалог
Ибо маяковский-Поц)...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:14 Ответить
А раньше там землетрясения были ?
Или это путлер передаёт привет ?
В районе Мурманска тоже может быть цунами - накроет аж до Москвы.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:42 Ответить
последний раз 7 баллов было 2 года назад. Трясет там регульрно.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:00 Ответить
Тогда отменяется.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:47 Ответить
Судячи з позначок на карті , епіцентр землетрусу знаходиться на південному заході від Анкоріджа ,, в океані . То чому в новині про це , пишуть що епіцентр знаходиться - на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа ?? .
показать весь комментарий
29.07.2021 11:46 Ответить
Тоже удивило.
Кто-то запад с востоком перепутал.
показать весь комментарий
29.07.2021 12:12 Ответить
Скорее населенный пункт перепутали.
Вот пишут:
https://www.youtube.com/hashtag/breaking #BREAKING : https://www.youtube.com/hashtag/tsunami #Tsunami warning after a 8.2magnitude https://www.youtube.com/hashtag/earthquake #earthquake strikes 165 km East of https://www.youtube.com/hashtag/sandpoint #SandPoint /https://www.youtube.com/hashtag/alaska #Alaska
показать весь комментарий
29.07.2021 12:16 Ответить
кацапські витівки
показать весь комментарий
29.07.2021 11:56 Ответить
куда им, убогим
показать весь комментарий
29.07.2021 12:01 Ответить
Может Гундяй паству заставляет?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:12 Ответить
Успокойся. Слухи о всемогуществе кацапов сильно преувеличены.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:00 Ответить
Тектоническое оружие? Может из-за этого и бидон так быстро сдулся?
показать весь комментарий
29.07.2021 12:17 Ответить
Нам то это не грозит
показать весь комментарий
29.07.2021 12:17 Ответить
ни че се трухануло!
показать весь комментарий
29.07.2021 12:41 Ответить
Так це ж ще візиту найвеличнішого не було, а тільки підготовка.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:12 Ответить
во всёс во Вселенной виноват только Зе и 95.
Инфо 100% - вот у меня на первой странице методички написано.
показать весь комментарий
29.07.2021 16:41 Ответить
Аляску и Алеуты постоянно трясет

https://seagrant.uaf.edu/topics/environmental-hazards-alaskas-coasts/earthquakes-tsunamis/
показать весь комментарий
29.07.2021 18:08 Ответить
видимо ***** взорвал пару ядерных зарядов вблизи Аляски
показать весь комментарий
29.07.2021 18:48 Ответить
Восемь баллов - это дохрена. Каждый балл - это порядок!
показать весь комментарий
29.07.2021 18:56 Ответить
 
 