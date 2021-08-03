Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах. ВIДЕО

Спецпідрозділи Держприкордонслужби, Військово-Морських Сил, Сил Спеціальних Операцій ЗСУ, Нацгвардії, "КОРДу", ДБР та УДО тренувались на природних та урбаністичних об’єктах на островах Первомайський і Березань, а також на Тендрівській косі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посилання на Держприкордонслужбу.

Навчання пройшли під егідою Антитерористичного центру СБУ. Подібні тренування влаштовують щороку, але в цього разу вони вперше відбулися відразу на трьох локаціях і з таким широким спектром штурмових і водолазних спусків.

"Підводні спуски проводилися біля островів Первомайський та Березань, а також в районах Тендрівської й Кінбурнської кіс. Занурення біля Первомайського відбувалися в умовах обмеженої, а іноді фактично нульової видимості. Штучний острів, утворений як стратегічна перешкода на шляху до Дніпро-Бузького лиману, сприяє накопиченню додаткової каламуті у прибережних водах. На відповідних тренуваннях ми спеціально заклеюємо свої маски, аби мати досвід роботи "наосліп", а тут все відбувалося в реальних умовах і це дуже корисний досвід для нас. А підводна частина навколо острову Березань переважно скеляста, з величезними валунами – в таких умовах ми тренувалися вперше, тому набуття практики пошукових робіт саме там важко переоцінити", – цитує ДПСУ слова командира відділу спеціальних дій Одеського загону.

Бійці також відточували навички безпарашутного десантування у воду та на суходолі. І відпрацювали стрільби по морській цілі - умовному "судні-порушнику".



















