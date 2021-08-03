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Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах. ВIДЕО

Спецпідрозділи Держприкордонслужби, Військово-Морських Сил, Сил Спеціальних Операцій ЗСУ, Нацгвардії, "КОРДу", ДБР та УДО тренувались на природних та урбаністичних об’єктах на островах Первомайський і Березань, а також на Тендрівській косі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посилання на Держприкордонслужбу.

Навчання пройшли під егідою Антитерористичного центру СБУ. Подібні тренування влаштовують щороку, але в цього разу вони вперше відбулися відразу на трьох локаціях і з таким широким спектром штурмових і водолазних спусків.

"Підводні спуски проводилися біля островів Первомайський та Березань, а також в районах Тендрівської й Кінбурнської кіс. Занурення біля Первомайського відбувалися в умовах обмеженої, а іноді фактично нульової видимості. Штучний острів, утворений як стратегічна перешкода на шляху до Дніпро-Бузького лиману, сприяє накопиченню додаткової каламуті у прибережних водах. На відповідних тренуваннях ми спеціально заклеюємо свої маски, аби мати досвід роботи "наосліп", а тут все відбувалося в реальних умовах і це дуже корисний досвід для нас. А підводна частина навколо острову Березань переважно скеляста, з величезними валунами – в таких умовах ми тренувалися вперше, тому набуття практики пошукових робіт саме там важко переоцінити", – цитує ДПСУ слова командира відділу спеціальних дій Одеського загону.

Бійці також відточували навички безпарашутного десантування у воду та на суходолі. І відпрацювали стрільби по морській цілі - умовному "судні-порушнику".

Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 01
Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 02
Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 03
Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 04
Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 05
Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 06
Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 07
Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 08
Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 09
Силовики-водолази пройшли спецпідготовку в унікальних екстремальних умовах 10

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+3
Остров Первомайский. Лучшая в Этом Мире школа ПДСС- подводных диверсантов. Была.Много раз я его проходил. Всегда была картинка на заглядение: как будто заграница! Аккуратные домики, аккуратно подстриженные линии кустов и деревьев, сам остров какой-то непонятный, а оказалось что он- искусственный! Создавался именно для этой школы. Лоцмана легенды рассказывали о курсантах этого объекта. А в 2006-м я там проехал и обалдел: всё разрушено! Лоцман сказал что какой-то николаевский барыга этот островок купил... И стало мне тогда очень грустно... Может быть сейчас что-то изменилось? Не знаю.
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03.08.2021 21:43
+1
Старый матёрый, закалённый в десятках спецопераций и имеющий сотни скальпов врага, морской волк? Расскажите, как надо и что не так?
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03.08.2021 22:11
+1
Не ну это тупа лукас. Обстоятельное, а главное информативное пояснение. Пис...аболы в промышленных масштабах - это наша национальная проблема
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03.08.2021 22:23
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Остров Первомайский. Лучшая в Этом Мире школа ПДСС- подводных диверсантов. Была.Много раз я его проходил. Всегда была картинка на заглядение: как будто заграница! Аккуратные домики, аккуратно подстриженные линии кустов и деревьев, сам остров какой-то непонятный, а оказалось что он- искусственный! Создавался именно для этой школы. Лоцмана легенды рассказывали о курсантах этого объекта. А в 2006-м я там проехал и обалдел: всё разрушено! Лоцман сказал что какой-то николаевский барыга этот островок купил... И стало мне тогда очень грустно... Может быть сейчас что-то изменилось? Не знаю.
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03.08.2021 21:43 Відповісти
А как нассчет о.рюський?
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03.08.2021 21:51 Відповісти
Знаю о нем. Но, приходилось болтать не только с лоцманами, а и с выпускниками этого объекта. Как-то выходило что таки Первомайский- лучшее, что было. Сами понимаете: это выводы исключительно из болтовни, в том числе- за рюмкой чая. Знаю только, что преподаватели с Первомайского почти все переместились на о. Русский.
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03.08.2021 21:58 Відповісти
Имели с ними контакты, не Скорцени . Хотя для совка ,мне кажется,это было лучшее
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03.08.2021 22:07 Відповісти
На о.Русскій дислокувався ОМРП ТФ - морські спецпризначенці Тихоокеанського флоту. Кожен флот і Каспійська флотилія мали свій окремий морський розвідувальний пункт (ОМРП). До речі, в Києві на Рибальському був учбовий підрозділ ВМФ де готували радистів-радіометристів і для цих морських частин спецпризначення.
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04.08.2021 08:17 Відповісти
Цей острів насипали ще при Катерині ІІ в гирлі Дніпра і Буга, тоді він називався Батарейний, а в радянські часи там дислокувалася бригада спецпризначенців ЧФ.
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04.08.2021 08:06 Відповісти
ООО Измельчал народец. Уровень любителей дилетантов.
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03.08.2021 21:49 Відповісти
Старый матёрый, закалённый в десятках спецопераций и имеющий сотни скальпов врага, морской волк? Расскажите, как надо и что не так?
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03.08.2021 22:11 Відповісти
Писюн,если будешь писать мемуары, то главное событие твоей жизни что Я тебя на три буквы послал.
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03.08.2021 22:21 Відповісти
Не ну это тупа лукас. Обстоятельное, а главное информативное пояснение. Пис...аболы в промышленных масштабах - это наша национальная проблема
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03.08.2021 22:23 Відповісти
Старая-добрая СВД и АК без единого тюнинга и всё это у уверенных пользователей... Зачем постоянно болтать о стандартах НАТО, когда уже боевички Талибана и прочих подобных контор, оснащают своих спецназеров получше? Может всё-таки немного перераспределить потоки в нужном русле?
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03.08.2021 21:50 Відповісти
замочено 9 руссо-туристо
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03.08.2021 22:28 Відповісти
ПП2 треба напружитися..бо хлопці знають шо і як робить )))
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03.08.2021 22:46 Відповісти
 
 