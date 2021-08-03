Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях. ВИДЕО

Спецподразделения Госпогранслужбы, Военно-морских сил, Сил спецоперация ВСУ, Нацгвардии, "КОРДа", ГБР и УГО тренировались на природных и урбанистических объектах на островах Первомайский и Березань, а также на Тендровской косе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылку на Госпогранслужбу.

Учения прошли под эгидой антитеррористического центра СБУ. Подобные тренировки устраивают каждый год, но в этот раз они впервые состоялись сразу на трех локациях и с таким широким спектром штурмовых и водолазных спусков.

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"Подводные спуски проводились у островов Первомайский и Березань, а также в районах Тендрлвской и Кинбурнской косы. Погружения у Первомайского происходили в условиях ограниченной, а иногда фактически нулевой видимости. Искусственный остров, образованный как стратегическое препятствие на пути к Днепро-Бугскому лиману, способствует накоплению дополнительной мути в прибрежных водах. На соответствующих тренировках мы специально заклеиваем свои маски, чтобы иметь опыт работы "вслепую", а здесь все происходило в реальных условиях, и это очень полезный опыт для нас. А подводная часть вокруг острова Березань преимущественно скалистая, с огромными валунами - в таких условиях мы тренировались впервые, поэтому приобретение практики поисковых работ именно там трудно переоценить", - цитирует ГПСУ слова командира отдела специальных действий Одесского отряда.

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Бойцы также отточили навыки беспарашютного десантирования на воду и на сушу. И отработали стрельбы по морской целе - условному "судну-нарушителю".



















