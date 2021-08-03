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Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях. ВИДЕО

Спецподразделения Госпогранслужбы, Военно-морских сил, Сил спецоперация ВСУ, Нацгвардии, "КОРДа", ГБР и УГО тренировались на природных и урбанистических объектах на островах Первомайский и Березань, а также на Тендровской косе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылку на Госпогранслужбу.

Учения прошли под эгидой антитеррористического центра СБУ. Подобные тренировки устраивают каждый год, но в этот раз они впервые состоялись сразу на трех локациях и с таким широким спектром штурмовых и водолазных спусков.

Смотрите: Украинские и грузинские моряки провели в Черном море учения типа PASSEX. ФОТОрепортаж

"Подводные спуски проводились у островов Первомайский и Березань, а также в районах Тендрлвской и Кинбурнской косы. Погружения у Первомайского происходили в условиях ограниченной, а иногда фактически нулевой видимости. Искусственный остров, образованный как стратегическое препятствие на пути к Днепро-Бугскому лиману, способствует накоплению дополнительной мути в прибрежных водах. На соответствующих тренировках мы специально заклеиваем свои маски, чтобы иметь опыт работы "вслепую", а здесь все происходило в реальных условиях, и это очень полезный опыт для нас. А подводная часть вокруг острова Березань преимущественно скалистая, с огромными валунами - в таких условиях мы тренировались впервые, поэтому приобретение практики поисковых работ именно там трудно переоценить", - цитирует ГПСУ слова командира отдела специальных действий Одесского отряда.

Также смотрите: Украинские водолазы прибыли в Румынию на противоминные учения "Дайв-2021", - Минобороны. ФОТОрепортаж

Бойцы также отточили навыки беспарашютного десантирования на воду и на сушу. И отработали стрельбы по морской целе - условному "судну-нарушителю".

Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 01
Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 02
Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 03
Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 04
Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 05
Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 06
Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 07
Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 08
Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 09
Силовики-водолазы прошли спецподготовку в уникальных экстремальных условиях 10

Автор: 

Госпогранслужба (6425) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+3
Остров Первомайский. Лучшая в Этом Мире школа ПДСС- подводных диверсантов. Была.Много раз я его проходил. Всегда была картинка на заглядение: как будто заграница! Аккуратные домики, аккуратно подстриженные линии кустов и деревьев, сам остров какой-то непонятный, а оказалось что он- искусственный! Создавался именно для этой школы. Лоцмана легенды рассказывали о курсантах этого объекта. А в 2006-м я там проехал и обалдел: всё разрушено! Лоцман сказал что какой-то николаевский барыга этот островок купил... И стало мне тогда очень грустно... Может быть сейчас что-то изменилось? Не знаю.
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03.08.2021 21:43
+1
Старый матёрый, закалённый в десятках спецопераций и имеющий сотни скальпов врага, морской волк? Расскажите, как надо и что не так?
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03.08.2021 22:11
+1
Не ну это тупа лукас. Обстоятельное, а главное информативное пояснение. Пис...аболы в промышленных масштабах - это наша национальная проблема
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03.08.2021 22:23
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Остров Первомайский. Лучшая в Этом Мире школа ПДСС- подводных диверсантов. Была.Много раз я его проходил. Всегда была картинка на заглядение: как будто заграница! Аккуратные домики, аккуратно подстриженные линии кустов и деревьев, сам остров какой-то непонятный, а оказалось что он- искусственный! Создавался именно для этой школы. Лоцмана легенды рассказывали о курсантах этого объекта. А в 2006-м я там проехал и обалдел: всё разрушено! Лоцман сказал что какой-то николаевский барыга этот островок купил... И стало мне тогда очень грустно... Может быть сейчас что-то изменилось? Не знаю.
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03.08.2021 21:43 Ответить
А как нассчет о.рюський?
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03.08.2021 21:51 Ответить
Знаю о нем. Но, приходилось болтать не только с лоцманами, а и с выпускниками этого объекта. Как-то выходило что таки Первомайский- лучшее, что было. Сами понимаете: это выводы исключительно из болтовни, в том числе- за рюмкой чая. Знаю только, что преподаватели с Первомайского почти все переместились на о. Русский.
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03.08.2021 21:58 Ответить
Имели с ними контакты, не Скорцени . Хотя для совка ,мне кажется,это было лучшее
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03.08.2021 22:07 Ответить
На о.Русскій дислокувався ОМРП ТФ - морські спецпризначенці Тихоокеанського флоту. Кожен флот і Каспійська флотилія мали свій окремий морський розвідувальний пункт (ОМРП). До речі, в Києві на Рибальському був учбовий підрозділ ВМФ де готували радистів-радіометристів і для цих морських частин спецпризначення.
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04.08.2021 08:17 Ответить
Цей острів насипали ще при Катерині ІІ в гирлі Дніпра і Буга, тоді він називався Батарейний, а в радянські часи там дислокувалася бригада спецпризначенців ЧФ.
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04.08.2021 08:06 Ответить
ООО Измельчал народец. Уровень любителей дилетантов.
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03.08.2021 21:49 Ответить
Старый матёрый, закалённый в десятках спецопераций и имеющий сотни скальпов врага, морской волк? Расскажите, как надо и что не так?
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03.08.2021 22:11 Ответить
Писюн,если будешь писать мемуары, то главное событие твоей жизни что Я тебя на три буквы послал.
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03.08.2021 22:21 Ответить
Не ну это тупа лукас. Обстоятельное, а главное информативное пояснение. Пис...аболы в промышленных масштабах - это наша национальная проблема
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03.08.2021 22:23 Ответить
Старая-добрая СВД и АК без единого тюнинга и всё это у уверенных пользователей... Зачем постоянно болтать о стандартах НАТО, когда уже боевички Талибана и прочих подобных контор, оснащают своих спецназеров получше? Может всё-таки немного перераспределить потоки в нужном русле?
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03.08.2021 21:50 Ответить
замочено 9 руссо-туристо
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03.08.2021 22:28 Ответить
ПП2 треба напружитися..бо хлопці знають шо і як робить )))
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03.08.2021 22:46 Ответить
 
 