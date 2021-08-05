Качура мене провокував, поливаючи Конотоп брудом у моїй особі, - Семеніхін. ВIДЕО

Мер міста Конотопа Артем Семеніхін звернувся до президента України Володимира Зеленського

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Качура спровокував його, "поливаючи брудом" місто.

"Він приїхав і почав мене провокувати на початку сесії на якусь дію. Мене спровокувати досить складно, я тримаю себе в руках, але все ж таки ... Він обливав брудом місто в моїй особі, розповідав, як у нас все погано, яка погана вода. Так, коли трапляється прорив, то бувають проблеми з якістю води. Але, як правило, у нас вода ... Качура у своєму Києві не поп'є водички з-під крана так, як це можна зробити в Конотопі", - сказав він.

Він також заявив, що Качура шантажував його, погрожуючи перешкоджати його діяльності та ініціювати відкриття кримінальних проваджень проти нього, якщо мер міста не буде виконувати його вказівки. Зокрема, за словами Семеніхіна, Качура вимагав, щоб він подав як кандидата на посаду секретаря Конотопської міськради підконтрольну йому людину.

Семеніхін звернувся до правоохоронних органів, заявивши про злочинну діяльність депутата Качури.

Нагадаємо, на відео, яке поширилося в соцмережах, видно, що під час обговорення стану інфраструктури міста Семеніхін запропонував Качуру "трошки витверезитися нашою конотопською водичкою" та облив його. Після цього між мером і нардепом стали охоронці, які розвели їх в різні боки.