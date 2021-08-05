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Качура мене провокував, поливаючи Конотоп брудом у моїй особі, - Семеніхін. ВIДЕО

Мер міста Конотопа Артем Семеніхін звернувся до президента України Володимира Зеленського

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Качура спровокував його, "поливаючи брудом" місто.

"Він приїхав і почав мене провокувати на початку сесії на якусь дію. Мене спровокувати досить складно, я тримаю себе в руках, але все ж таки ... Він обливав брудом місто в моїй особі, розповідав, як у нас все погано, яка погана вода. Так, коли трапляється прорив, то бувають проблеми з якістю води. Але, як правило, у нас вода ... Качура у своєму Києві не поп'є водички з-під крана так, як це можна зробити в Конотопі", - сказав він.

Він також заявив, що Качура шантажував його, погрожуючи перешкоджати його діяльності та ініціювати відкриття кримінальних проваджень проти нього, якщо мер міста не буде виконувати його вказівки. Зокрема, за словами Семеніхіна, Качура вимагав, щоб він подав як кандидата на посаду секретаря Конотопської міськради підконтрольну йому людину.

Семеніхін звернувся до правоохоронних органів, заявивши про злочинну діяльність депутата Качури.

Нагадаємо, на відео, яке поширилося в соцмережах, видно, що під час обговорення стану інфраструктури міста Семеніхін запропонував Качуру "трошки витверезитися нашою конотопською водичкою" та облив його. Після цього між мером і нардепом стали охоронці, які розвели їх в різні боки.

Автор: 

Конотоп (110) Семеніхін Артем (39) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+14
Качура начинал с торговли презервативов при партии РЫГОВ , любитель чебурашки 🙈 в «слугах» сплошные придурки и дегенераты , как хламидия и Юрченко с тищенко
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05.08.2021 18:54
+14
это надо уметь
столько подонков в партию приСлуг олигархов набрать
сплошь мерзота
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05.08.2021 18:59
+13
що цікаво, Качура - спільник мертвечука до 2019-го року. А зебидло захищає зажопів.
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
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05.08.2021 19:00
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"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа Семенихин. Что делал клоун Качура на заседании горсовета не сообщается.
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05.08.2021 18:52 Відповісти
Качуре пожаловались. Как депутат ВР может принимать в заседаниях местных советов.
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05.08.2021 18:59 Відповісти
Ага, сидеть и не 3,14@деть
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05.08.2021 19:49 Відповісти
" ... Народный депутат вправе право принимать участие с правом совещательного голоса в работе сессий сельских, поселковых, городских, районных в городах (в городах с районным делением), районных и областных советов и заседаниях их органов... "

Т.е. простым языком -- он никто и может просто присутствовать и подавать свой голос когда разрешат или спросят.
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05.08.2021 19:53 Відповісти
Отож, а він бикувати почав - є повне відео хвилин на 15... От його і поставили на місце!
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05.08.2021 20:13 Відповісти
Зеленая плесень просто борзеет от своей безнаказанности. Вы вспомните как себя вёл Юзик в Кривом Рогу или Тимошенко на заседании глав городов. 90-е снова вернулись, бандитская гопота.
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05.08.2021 20:18 Відповісти
Просто жабогадюкинг. Один другого стоят.
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05.08.2021 19:36 Відповісти
Качура начинал с торговли презервативов при партии РЫГОВ , любитель чебурашки 🙈 в «слугах» сплошные придурки и дегенераты , как хламидия и Юрченко с тищенко
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05.08.2021 18:54 Відповісти
Ахахахах)))))два трусливых дегенерата пообливались водой и побежали жаловаться зекретину на перегонки...капец
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05.08.2021 18:54 Відповісти
Так і треба було вчинити. Молодець.
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05.08.2021 18:55 Відповісти
Местный царек себя с городом сравнил. Как же город без него будет существовать?!
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05.08.2021 18:56 Відповісти
А качура в этом всем кто? Как в совке - приехал боярин из центра, и всех местечковых холопов построил. Та же "вертикаль власти", шо и на стране-помойке.
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05.08.2021 19:00 Відповісти
Депутат ВР имеет полное право быть на заседаниях местных советов и освещать проблемы города. Но царек такой "наглости" не ожидал. Но самое комичное, что сам полез обниматься с депутатом после устаканивания.
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05.08.2021 19:09 Відповісти
Ну. Вполне себе "вертикаль власти", как у ***** и бульбофюрера. Не зря же качура аж из портков с онучами выпрыгивал, отмазывая руснявую мразоту шевченка после его сосания в десны с хитрозачесанным шизофреником.
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05.08.2021 19:20 Відповісти
Как депутат не имеет. Он депутат законодательной ветви власти и не уполномочен решать что-либо на местном уровне. И местная власть не его парафия. А как гражданин имеет, если он житель этого города. А как депутат пусть направляет депутатские запросы, поднимает вопрос в ВР или обращается в суд.
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05.08.2021 19:47 Відповісти
".... Народный депутат вправе право принимать участие с правом совещательного голоса в работе сессий сельских, поселковых, городских, районных в городах (в городах с районным делением), районных и областных советов и заседаниях их органов..."
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05.08.2021 19:49 Відповісти
Этого царька избрали жители города. А вот Качура в этом городе никто и зовут его никак. А вообще-то я жабогадюкингом удовлетворен.
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05.08.2021 19:42 Відповісти
Цей "царьок" воював у АТО, на відміну від зелених уклоністів!
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05.08.2021 20:13 Відповісти
это надо уметь
столько подонков в партию приСлуг олигархов набрать
сплошь мерзота
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05.08.2021 18:59 Відповісти
скрипач провоцировал дзюдоистов, бил себя в грудь, как кинг-конг, и переломал себе все ребра. Рафик чистой воды - не виноват !
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05.08.2021 18:59 Відповісти
"поливая Конотоп грязью в моем лице" - так может быть стоило лицо вымыть?
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05.08.2021 18:59 Відповісти
що цікаво, Качура - спільник мертвечука до 2019-го року. А зебидло захищає зажопів.
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
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05.08.2021 19:00 Відповісти
Ты - самый настоящий тролль. Сидишь тут целыми днями на Цензоре и брешешь, брешешь, брешешь.
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05.08.2021 19:53 Відповісти
Ріалі?
Читаємо: Качура 2013-2014 року очолював проросійську громадську організацію «Український вибір» Медведчука, був лідером осередку у Солом'янському районі Києва, про що вказують запису з реєстру...
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05.08.2021 20:15 Відповісти
по перше, качура - брехло, бо ніякої бійки не було. По друге - сцикло
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05.08.2021 19:01 Відповісти
Кроме того, Качура неоднократно себя проявлял как русская подстилка
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05.08.2021 19:15 Відповісти
Тут напрашивается единственное: "Ну, как дети, Ей Богу!"(с). Однако- не дети ведь. Блин, везде бардак, нерацуха и хрень, куда не глянь! А сегодня пацаны пили пиво, на лавочке, в минуте ходьбы, от меня. Так менты их оформляли! И даже вторая ментовская тачка подъехала! Нормальные пацаны, без видимой патологии на лицах. Короче- хрень везде!
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05.08.2021 19:01 Відповісти
тут само зло - ЗЕдерьмо , а он к нему обращения пишет
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05.08.2021 19:01 Відповісти
Нашёл к кому обращаться , каков поп , таков приход ! Зеублюдок сам такой , копирует методы правления , «через колено» ***** и лукашеску
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05.08.2021 19:03 Відповісти
Зеленський йому ваш Конопоп подарував, змиріться, кріпаки!
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05.08.2021 19:09 Відповісти
Политическая карьера Александра Качуры непосредственно связана с его деловыми взаимоотношениями с руководством «Студии Квартал 95». Будучи адвокатом творческого объединения, в 2019 году он стал адвокатом партии «Слуга Народа».

Это первый.
Семеніхін Артем Юрійович. У 2014 році під час першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю «За оборону Щастя»[2]. У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ.

Після обрання на посаду міського голови, зняв портрет президента Порошенка у робочому кабінеті, замінивши його портретом Степана Бандери

Это второй.
С первым все понятно, по указке зеленого внучка бородатой бабушки на потоки становится.
А со вторым что случилось? Порох воевать мешал? Или мэром Конотопа помешал стать?
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05.08.2021 19:15 Відповісти
В 2014 сумской бизнесмен и волонтер передал 92 ОМБР новый пикап "toyota tundra". Семенихин присвоил себе его будучи в АТО и вернулся в Конотоп на нем ухоженным. Машина не видела ни пуль ни осколков. Вся буча поднялась после ДТП. Семенихин сам признался , что машина оказалась не растоможенной, так как он на ней выполнял "боевые задачи". Бизнесмен и не полагал, что машины в АТО выживают.
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05.08.2021 19:38 Відповісти
К чему ты это пишешь? Ссылочку давай. Бредням в данный момент тут не место. И тебе персонально, с уважением в людям со слабым зрением повторю еще раз:
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05.08.2021 19:51 Відповісти
А на це що скажете: Качура 2013-2014 року очолював проросійську громадську організацію «Український вибір» Медведчука та був лідером осередку у Солом'янському районі Києва, про що вказують запису з реєстру...
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05.08.2021 20:16 Відповісти
Ця качура вже давно наривається.
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05.08.2021 19:56 Відповісти
А можно оцього чорта три раза занурити головою у Конотопську водичку, і два раза вийняти?
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05.08.2021 20:17 Відповісти
Не розумію, навіщо Семеніхіну виправдовуватися? Він законно вибраний мер (двічі, причому), має підтримку більшості жителів 100-тисячного міста. А ху із факін Качура в Конотопі?
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05.08.2021 20:21 Відповісти
А чего Качура ездил в Конотоп?
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05.08.2021 20:26 Відповісти
може теж хотів презервативи пораздавати? але Семеніхін йому презервативів для роздачі не дав..і коштів не виділив? бо треба зі своїми приїзджати))
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05.08.2021 21:56 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3225454/sluga_naroda_kachura_rukovoditelem_yacheyiki_medvedchukovskogo_ukrainskogo_vybora_ya_stal_bez_moego. После этого его имя оказалось в реестрах как руководителя ячейки "Украинского выбора".Источник: https://censor.net/ru/p3225454
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05.08.2021 21:53 Відповісти
Треба гнати в шию цих придурків !! Артем Молоток!!
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06.08.2021 07:02 Відповісти
 
 