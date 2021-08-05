Качура мене провокував, поливаючи Конотоп брудом у моїй особі, - Семеніхін. ВIДЕО
Мер міста Конотопа Артем Семеніхін звернувся до президента України Володимира Зеленського
Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Качура спровокував його, "поливаючи брудом" місто.
"Він приїхав і почав мене провокувати на початку сесії на якусь дію. Мене спровокувати досить складно, я тримаю себе в руках, але все ж таки ... Він обливав брудом місто в моїй особі, розповідав, як у нас все погано, яка погана вода. Так, коли трапляється прорив, то бувають проблеми з якістю води. Але, як правило, у нас вода ... Качура у своєму Києві не поп'є водички з-під крана так, як це можна зробити в Конотопі", - сказав він.
Він також заявив, що Качура шантажував його, погрожуючи перешкоджати його діяльності та ініціювати відкриття кримінальних проваджень проти нього, якщо мер міста не буде виконувати його вказівки. Зокрема, за словами Семеніхіна, Качура вимагав, щоб він подав як кандидата на посаду секретаря Конотопської міськради підконтрольну йому людину.
Семеніхін звернувся до правоохоронних органів, заявивши про злочинну діяльність депутата Качури.
Нагадаємо, на відео, яке поширилося в соцмережах, видно, що під час обговорення стану інфраструктури міста Семеніхін запропонував Качуру "трошки витверезитися нашою конотопською водичкою" та облив його. Після цього між мером і нардепом стали охоронці, які розвели їх в різні боки.
Будь ласка, зачекайте...
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"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа Семенихин. Что делал клоун Качура на заседании горсовета не сообщается.
Т.е. простым языком -- он никто и может просто присутствовать и подавать свой голос когда разрешат или спросят.
столько подонков в партию приСлуг олигархов набрать
сплошь мерзота
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
Читаємо: Качура 2013-2014 року очолював проросійську громадську організацію «Український вибір» Медведчука, був лідером осередку у Солом'янському районі Києва, про що вказують запису з реєстру...
Это первый.
Семеніхін Артем Юрійович. У 2014 році під час першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю «За оборону Щастя»[2]. У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ.
Після обрання на посаду міського голови, зняв портрет президента Порошенка у робочому кабінеті, замінивши його портретом Степана Бандери
Это второй.
С первым все понятно, по указке зеленого внучка бородатой бабушки на потоки становится.
А со вторым что случилось? Порох воевать мешал? Или мэром Конотопа помешал стать?