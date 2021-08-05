Качура меня провоцировал, поливая Конотоп грязью в моем лице, - Семенихин. ВИДЕО

Мэр города Конотопа Артем Семенихин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Качура спровоцировал его, "поливая грязью" город.

"Он приехал и начал меня провоцировать в начале сессии на какое-то действие. Меня спровоцировать довольно сложно, я держу себя в руках, но тем не менее... Он обливал грязью город в моем лице, рассказывал, как у нас все плохо, какая плохая вода. Да, когда случается прорів, то бівают проблемі с качеством воді. Но, как правило, у нас вода... Качура в своем Киеве не попьет водичк из-под крана так, как єто можна сделать в Конотпе", - сказал он.

Читайте также: Полиция начала расследование по факту нападения на нардепа Качуру в Конотопе, - "Слуга народа"

Он также заявил, что Качура шантажировал его, угрожая препятствовать его деятельности и инициировать открытие уголовных производств против него, если мэр города не будет выполнять его указания. В частности, по словам Семенихина, Качура требовал, чтобы он подал в качестве кандидата на должность секретаря Конотопского горсовета подконтрольного ему человека.

Семенихин обратился к правоохранительным органам, заявив о преступной деятельности депутата Качуры.

Напомним, на распространившемся в соцсетях видео видно, что во время обсуждения состояния инфраструктуры города Семенихин предложил Качуре "немножко отрезвиться нашей конотопской водичкой" и облил его. После этого между мэром и нардепом встали охранники, которые развели их в разные стороны.