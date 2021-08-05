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Качура меня провоцировал, поливая Конотоп грязью в моем лице, - Семенихин. ВИДЕО

Мэр города Конотопа Артем Семенихин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Качура спровоцировал его, "поливая грязью" город.

"Он приехал и начал меня провоцировать в начале сессии на какое-то действие. Меня спровоцировать довольно сложно, я держу себя в руках, но тем не менее... Он обливал грязью город в моем лице, рассказывал, как у нас все плохо, какая плохая вода. Да, когда случается прорів, то бівают проблемі с качеством воді. Но, как правило, у нас вода... Качура в своем Киеве не попьет водичк из-под крана так, как єто можна сделать в Конотпе", - сказал он.

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Он также заявил, что Качура шантажировал его, угрожая препятствовать его деятельности и инициировать открытие уголовных производств против него, если мэр города не будет выполнять его указания. В частности, по словам Семенихина, Качура требовал, чтобы он подал в качестве кандидата на должность секретаря Конотопского горсовета подконтрольного ему человека.

Семенихин обратился к правоохранительным органам, заявив о преступной деятельности депутата Качуры.

Напомним, на распространившемся в соцсетях видео видно, что во время обсуждения состояния инфраструктуры города Семенихин предложил Качуре "немножко отрезвиться нашей конотопской водичкой" и облил его. После этого между мэром и нардепом встали охранники, которые развели их в разные стороны.

Конотоп (123) Семенихин Артем (40) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+14
Качура начинал с торговли презервативов при партии РЫГОВ , любитель чебурашки 🙈 в «слугах» сплошные придурки и дегенераты , как хламидия и Юрченко с тищенко
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05.08.2021 18:54
+14
это надо уметь
столько подонков в партию приСлуг олигархов набрать
сплошь мерзота
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05.08.2021 18:59
+13
що цікаво, Качура - спільник мертвечука до 2019-го року. А зебидло захищає зажопів.
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
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05.08.2021 19:00
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@tZEinform


"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа Семенихин. Что делал клоун Качура на заседании горсовета не сообщается.
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05.08.2021 18:52 Ответить
Качуре пожаловались. Как депутат ВР может принимать в заседаниях местных советов.
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05.08.2021 18:59 Ответить
Ага, сидеть и не 3,14@деть
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05.08.2021 19:49 Ответить
" ... Народный депутат вправе право принимать участие с правом совещательного голоса в работе сессий сельских, поселковых, городских, районных в городах (в городах с районным делением), районных и областных советов и заседаниях их органов... "

Т.е. простым языком -- он никто и может просто присутствовать и подавать свой голос когда разрешат или спросят.
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05.08.2021 19:53 Ответить
Отож, а він бикувати почав - є повне відео хвилин на 15... От його і поставили на місце!
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05.08.2021 20:13 Ответить
Зеленая плесень просто борзеет от своей безнаказанности. Вы вспомните как себя вёл Юзик в Кривом Рогу или Тимошенко на заседании глав городов. 90-е снова вернулись, бандитская гопота.
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05.08.2021 20:18 Ответить
Просто жабогадюкинг. Один другого стоят.
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05.08.2021 19:36 Ответить
Качура начинал с торговли презервативов при партии РЫГОВ , любитель чебурашки 🙈 в «слугах» сплошные придурки и дегенераты , как хламидия и Юрченко с тищенко
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05.08.2021 18:54 Ответить
Ахахахах)))))два трусливых дегенерата пообливались водой и побежали жаловаться зекретину на перегонки...капец
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05.08.2021 18:54 Ответить
Так і треба було вчинити. Молодець.
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05.08.2021 18:55 Ответить
Местный царек себя с городом сравнил. Как же город без него будет существовать?!
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05.08.2021 18:56 Ответить
А качура в этом всем кто? Как в совке - приехал боярин из центра, и всех местечковых холопов построил. Та же "вертикаль власти", шо и на стране-помойке.
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05.08.2021 19:00 Ответить
Депутат ВР имеет полное право быть на заседаниях местных советов и освещать проблемы города. Но царек такой "наглости" не ожидал. Но самое комичное, что сам полез обниматься с депутатом после устаканивания.
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05.08.2021 19:09 Ответить
Ну. Вполне себе "вертикаль власти", как у ***** и бульбофюрера. Не зря же качура аж из портков с онучами выпрыгивал, отмазывая руснявую мразоту шевченка после его сосания в десны с хитрозачесанным шизофреником.
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05.08.2021 19:20 Ответить
Как депутат не имеет. Он депутат законодательной ветви власти и не уполномочен решать что-либо на местном уровне. И местная власть не его парафия. А как гражданин имеет, если он житель этого города. А как депутат пусть направляет депутатские запросы, поднимает вопрос в ВР или обращается в суд.
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05.08.2021 19:47 Ответить
".... Народный депутат вправе право принимать участие с правом совещательного голоса в работе сессий сельских, поселковых, городских, районных в городах (в городах с районным делением), районных и областных советов и заседаниях их органов..."
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05.08.2021 19:49 Ответить
Этого царька избрали жители города. А вот Качура в этом городе никто и зовут его никак. А вообще-то я жабогадюкингом удовлетворен.
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05.08.2021 19:42 Ответить
Цей "царьок" воював у АТО, на відміну від зелених уклоністів!
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05.08.2021 20:13 Ответить
это надо уметь
столько подонков в партию приСлуг олигархов набрать
сплошь мерзота
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05.08.2021 18:59 Ответить
скрипач провоцировал дзюдоистов, бил себя в грудь, как кинг-конг, и переломал себе все ребра. Рафик чистой воды - не виноват !
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05.08.2021 18:59 Ответить
"поливая Конотоп грязью в моем лице" - так может быть стоило лицо вымыть?
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05.08.2021 18:59 Ответить
що цікаво, Качура - спільник мертвечука до 2019-го року. А зебидло захищає зажопів.
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
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05.08.2021 19:00 Ответить
Ты - самый настоящий тролль. Сидишь тут целыми днями на Цензоре и брешешь, брешешь, брешешь.
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05.08.2021 19:53 Ответить
Ріалі?
Читаємо: Качура 2013-2014 року очолював проросійську громадську організацію «Український вибір» Медведчука, був лідером осередку у Солом'янському районі Києва, про що вказують запису з реєстру...
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05.08.2021 20:15 Ответить
по перше, качура - брехло, бо ніякої бійки не було. По друге - сцикло
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05.08.2021 19:01 Ответить
Кроме того, Качура неоднократно себя проявлял как русская подстилка
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05.08.2021 19:15 Ответить
Тут напрашивается единственное: "Ну, как дети, Ей Богу!"(с). Однако- не дети ведь. Блин, везде бардак, нерацуха и хрень, куда не глянь! А сегодня пацаны пили пиво, на лавочке, в минуте ходьбы, от меня. Так менты их оформляли! И даже вторая ментовская тачка подъехала! Нормальные пацаны, без видимой патологии на лицах. Короче- хрень везде!
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05.08.2021 19:01 Ответить
тут само зло - ЗЕдерьмо , а он к нему обращения пишет
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05.08.2021 19:01 Ответить
Нашёл к кому обращаться , каков поп , таков приход ! Зеублюдок сам такой , копирует методы правления , «через колено» ***** и лукашеску
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05.08.2021 19:03 Ответить
Зеленський йому ваш Конопоп подарував, змиріться, кріпаки!
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05.08.2021 19:09 Ответить
Политическая карьера Александра Качуры непосредственно связана с его деловыми взаимоотношениями с руководством «Студии Квартал 95». Будучи адвокатом творческого объединения, в 2019 году он стал адвокатом партии «Слуга Народа».

Это первый.
Семеніхін Артем Юрійович. У 2014 році під час першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю «За оборону Щастя»[2]. У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ.

Після обрання на посаду міського голови, зняв портрет президента Порошенка у робочому кабінеті, замінивши його портретом Степана Бандери

Это второй.
С первым все понятно, по указке зеленого внучка бородатой бабушки на потоки становится.
А со вторым что случилось? Порох воевать мешал? Или мэром Конотопа помешал стать?
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05.08.2021 19:15 Ответить
В 2014 сумской бизнесмен и волонтер передал 92 ОМБР новый пикап "toyota tundra". Семенихин присвоил себе его будучи в АТО и вернулся в Конотоп на нем ухоженным. Машина не видела ни пуль ни осколков. Вся буча поднялась после ДТП. Семенихин сам признался , что машина оказалась не растоможенной, так как он на ней выполнял "боевые задачи". Бизнесмен и не полагал, что машины в АТО выживают.
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05.08.2021 19:38 Ответить
К чему ты это пишешь? Ссылочку давай. Бредням в данный момент тут не место. И тебе персонально, с уважением в людям со слабым зрением повторю еще раз:
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05.08.2021 19:51 Ответить
А на це що скажете: Качура 2013-2014 року очолював проросійську громадську організацію «Український вибір» Медведчука та був лідером осередку у Солом'янському районі Києва, про що вказують запису з реєстру...
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05.08.2021 20:16 Ответить
Ця качура вже давно наривається.
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05.08.2021 19:56 Ответить
А можно оцього чорта три раза занурити головою у Конотопську водичку, і два раза вийняти?
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05.08.2021 20:17 Ответить
Не розумію, навіщо Семеніхіну виправдовуватися? Він законно вибраний мер (двічі, причому), має підтримку більшості жителів 100-тисячного міста. А ху із факін Качура в Конотопі?
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05.08.2021 20:21 Ответить
А чего Качура ездил в Конотоп?
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05.08.2021 20:26 Ответить
може теж хотів презервативи пораздавати? але Семеніхін йому презервативів для роздачі не дав..і коштів не виділив? бо треба зі своїми приїзджати))
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05.08.2021 21:56 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3225454/sluga_naroda_kachura_rukovoditelem_yacheyiki_medvedchukovskogo_ukrainskogo_vybora_ya_stal_bez_moego. После этого его имя оказалось в реестрах как руководителя ячейки "Украинского выбора".Источник: https://censor.net/ru/p3225454
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05.08.2021 21:53 Ответить
Треба гнати в шию цих придурків !! Артем Молоток!!
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06.08.2021 07:02 Ответить
 
 