Качура меня провоцировал, поливая Конотоп грязью в моем лице, - Семенихин. ВИДЕО
Мэр города Конотопа Артем Семенихин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому
Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Качура спровоцировал его, "поливая грязью" город.
"Он приехал и начал меня провоцировать в начале сессии на какое-то действие. Меня спровоцировать довольно сложно, я держу себя в руках, но тем не менее... Он обливал грязью город в моем лице, рассказывал, как у нас все плохо, какая плохая вода. Да, когда случается прорів, то бівают проблемі с качеством воді. Но, как правило, у нас вода... Качура в своем Киеве не попьет водичк из-под крана так, как єто можна сделать в Конотпе", - сказал он.
Он также заявил, что Качура шантажировал его, угрожая препятствовать его деятельности и инициировать открытие уголовных производств против него, если мэр города не будет выполнять его указания. В частности, по словам Семенихина, Качура требовал, чтобы он подал в качестве кандидата на должность секретаря Конотопского горсовета подконтрольного ему человека.
Семенихин обратился к правоохранительным органам, заявив о преступной деятельности депутата Качуры.
Напомним, на распространившемся в соцсетях видео видно, что во время обсуждения состояния инфраструктуры города Семенихин предложил Качуре "немножко отрезвиться нашей конотопской водичкой" и облил его. После этого между мэром и нардепом встали охранники, которые развели их в разные стороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа Семенихин. Что делал клоун Качура на заседании горсовета не сообщается.
Т.е. простым языком -- он никто и может просто присутствовать и подавать свой голос когда разрешат или спросят.
столько подонков в партию приСлуг олигархов набрать
сплошь мерзота
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
Читаємо: Качура 2013-2014 року очолював проросійську громадську організацію «Український вибір» Медведчука, був лідером осередку у Солом'янському районі Києва, про що вказують запису з реєстру...
Это первый.
Семеніхін Артем Юрійович. У 2014 році під час першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в АТО. Служив командиром взводу у 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у обороні міста Щастя, за що був нагороджений недержавною медаллю «За оборону Щастя»[2]. У 2015 році офіцер-психолог батальйону однієї з військових частин ЗСУ.
Після обрання на посаду міського голови, зняв портрет президента Порошенка у робочому кабінеті, замінивши його портретом Степана Бандери
Это второй.
С первым все понятно, по указке зеленого внучка бородатой бабушки на потоки становится.
А со вторым что случилось? Порох воевать мешал? Или мэром Конотопа помешал стать?