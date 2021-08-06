Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Затоплено дороги і сотні будинків. На півдні країни піднявся рівень води в річках.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.
Найскладніша ситуація в Малій Польщі: там затоплено понад 700 будинків і понад 100 ділянок доріг і вулиць. На півдні країни піднявся рівень води у річках.
Попередження про повені були оголошені в п'яти комунах.
Топ коментарі
+8 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар06.08.2021 23:05
+6 три - пятнадцать
показати весь коментар06.08.2021 23:45
+5 Super Gut
показати весь коментар07.08.2021 05:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а у стихийного бедствия - есть...
Подумайте, обладало ли человечество сто лет назад силой, способной привести людей к самоуничтожению? Однако сегодня у людей есть такая сила - достаточно посмотреть, сколько они накопили оружия и как нещадно губится окружающая среда. Стремительное развитие технологий, по всей видимости, опережает способность людей предугадывать и контролировать последствия. К счастью, будущее земли не находится во власти людей. Бог не позволит уничтожить жизнь на нашей планете. Он обязательно вмешается и погубит тех, кто губит землю!
Бог устранит все причины беспокойств (Откровение 21:4). Под правлением его Царства, или небесного правительства, мы даже не будем вспоминать о том, что нас когда-то беспокоило и тревожило (Исаия 65:17).
Именно такое будущее - без страхов и беспокойств - обещает нам Бог (Римлянам 16:20). Вот его слова: «Я хорошо знаю то, что замыслил для вас... Я замыслил для вас мир, а не бедствие, чтобы дать вам будущее и надежду» (Иеремия 29:11).
Автором листа, який пише секретар, є начальник, адже саме він вирішує, що має бути у листі. Хоча Біблію писали люди, її Автором є Бог
Тому посадка 1,5 млрд дерев не врятує Україну від природних катаклізмів. Хоча збереження і посадка лісів є одним з засобів боротьби з катаклізмами. Ліси Карпат, як губка всмоктували вологу опадів, а потім поступово віддавали ту вологу. Відповідно і совковська меліорація по висушенню боліт і випрямленню русел малих річок теж дає свої плоди.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=K&docid=102011405&srcid=share Кліматичні саміти. Пусті розмови?