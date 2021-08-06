Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затоплено дороги і сотні будинків. На півдні країни піднявся рівень води в річках.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.

Найскладніша ситуація в Малій Польщі: там затоплено понад 700 будинків і понад 100 ділянок доріг і вулиць. На півдні країни піднявся рівень води у річках.

Попередження про повені були оголошені в п'яти комунах.































