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Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затоплено дороги і сотні будинків. На півдні країни піднявся рівень води в річках.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.

Найскладніша ситуація в Малій Польщі: там затоплено понад 700 будинків і понад 100 ділянок доріг і вулиць. На півдні країни піднявся рівень води у річках.

Попередження про повені були оголошені в п'яти комунах.

Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 01
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 02
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 03
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 04
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 05
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 06
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 07
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 08
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 09
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 10
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 11
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 12
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 13
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 14
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 15
Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи 16

Автор: 

негода (757) Польща (8498) потоп (85)


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Топ коментарі
+8
Кличко и в Польше украл деньги на ливневки????
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06.08.2021 23:05
+6
шо та мне подсказывает поляки справятся и быстро
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06.08.2021 23:45
+5
это порошенко вырубил все польские леса и вывез их заграницу, а кличко лично забивал ливневки. ведь правда, зебилы?
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07.08.2021 05:59
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Там пожежі, тут потоп.
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06.08.2021 22:56 Відповісти
Эволюция человека - получите обратку
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06.08.2021 23:35 Відповісти
у природы нет плохой погоды..
а у стихийного бедствия - есть...
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06.08.2021 22:57 Відповісти
Кличко и в Польше украл деньги на ливневки????
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06.08.2021 23:05 Відповісти
Просто очко во всем мире со стихией
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06.08.2021 23:08 Відповісти
Просто газа нужно еще больше сжигать...
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06.08.2021 23:11 Відповісти
просто лише десь з 160 років як закінчився малий льодовиковий період. природу ковбасить.
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06.08.2021 23:18 Відповісти
Людство сильно розгнівало природу...
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06.08.2021 23:29 Відповісти
шо та мне подсказывает поляки справятся и быстро
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06.08.2021 23:45 Відповісти
Справляться, але ******* будівельні конструкції не готові до такого.
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07.08.2021 02:26 Відповісти
Многие замечают что природные катаклизмы учащаются.
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07.08.2021 02:34 Відповісти
Ті, хто читає Біблію давно це знають, а більшість тільки помітила
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07.08.2021 05:40 Відповісти
Біблія описує події та обставини, які позначають цей знаменний період. Існує збірний «знак», який складається з багатьох доказів; тому для його сповнення необхідно, щоби всі його складові частини були явно помітні протягом одного періоду історії. Різні складові того знака записані у https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989243/0/0 24-му і https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989243/1/0 25-му розділах Матвія , https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989243/2/0 13-му розділі Марка і https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989243/3/0 21-му розділі Луки ; додаткові подробиці є в https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989243/4/0 2 Тимофія 3:1-5, https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989243/4/1 2 Петра 3:3, 4 та https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1101989243/4/2 Об'явлення 6:1-8 .
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07.08.2021 06:43 Відповісти
это порошенко вырубил все польские леса и вывез их заграницу, а кличко лично забивал ливневки. ведь правда, зебилы?
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07.08.2021 05:59 Відповісти
а зачем Порошенко с Кличком посещали фирташа в Вене ?
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07.08.2021 07:39 Відповісти
...бабла зрубати і потоки поділити.
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07.08.2021 13:00 Відповісти
В Библии говорится, что Бог собирается «погубить тех, кто губит землю» (https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/2015323/5/0 Откровение 11:18 ). Как люди губят землю? Интересно, что похожими словами в Библии описывалось время, в которое жил Ной: «Бог посмотрел на землю и увидел, что люди погубили ее: повсюду было насилие, жизнь людей на земле была загублена» (https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/2015323/6/0 Бытие 6:11, 12 , Современный перевод). Поэтому Бог сказал о тех людях: «Я истреблю их» (https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/2015323/7/0 Бытие 6:13 ). Видите ли вы все больше доказательств того, что мир погряз в насилии? Подумайте также: человечество подошло к критической точке в истории - сегодня люди обладают потенциалом погубить нашу планету в буквальном смысле, стерев с лица земли самих себя. В их руках сосредоточен огромный арсенал оружия. Но люди губят землю и в другом смысле. Системы, которые поддерживают жизнь на нашей планете,- воздух, которым мы дышим, животный и растительный мир, океаны,- неуклонно разрушаются из-за неправильного использования.
Подумайте, обладало ли человечество сто лет назад силой, способной привести людей к самоуничтожению? Однако сегодня у людей есть такая сила - достаточно посмотреть, сколько они накопили оружия и как нещадно губится окружающая среда. Стремительное развитие технологий, по всей видимости, опережает способность людей предугадывать и контролировать последствия. К счастью, будущее земли не находится во власти людей. Бог не позволит уничтожить жизнь на нашей планете. Он обязательно вмешается и погубит тех, кто губит землю!

Бог устранит все причины беспокойств (Откровение 21:4). Под правлением его Царства, или небесного правительства, мы даже не будем вспоминать о том, что нас когда-то беспокоило и тревожило (Исаия 65:17).
Именно такое будущее - без страхов и беспокойств - обещает нам Бог (Римлянам 16:20). Вот его слова: «Я хорошо знаю то, что замыслил для вас... Я замыслил для вас мир, а не бедствие, чтобы дать вам будущее и надежду» (Иеремия 29:11).
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07.08.2021 07:24 Відповісти
В радянські часи був кінофільм, в якому показується ураган який руйнує все на своєму шляху. Але в томі кінофільмі є цікава фраза яку вимовляє секретар обкому - під ці збитки ми можемо отримати додаткове фінансування з центрального бюджету. Так само тут і ви з своїми "божими" посланнями. Бог не писав Біблію, Біблію писали люди.
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07.08.2021 12:58 Відповісти
https://www.jw.org/finder?srcid=share&wtlocale=K&lank=pub-lffv_51_VIDEO Хто автор Біблії?

Польщу затопило: у країні пройшли сильні зливи - Цензор.НЕТ 7473

Автором листа, який пише секретар, є начальник, адже саме він вирішує, що має бути у листі. Хоча Біблію писали люди, її Автором є Бог
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07.08.2021 18:36 Відповісти
Вважається, що вплив з боку людини на клімат Землі, з боку людини, становить 2-3%. Все інше від Сонця.
Тому посадка 1,5 млрд дерев не врятує Україну від природних катаклізмів. Хоча збереження і посадка лісів є одним з засобів боротьби з катаклізмами. Ліси Карпат, як губка всмоктували вологу опадів, а потім поступово віддавали ту вологу. Відповідно і совковська меліорація по висушенню боліт і випрямленню русел малих річок теж дає свої плоди.
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07.08.2021 12:49 Відповісти
Основною причиною кліматичних змін чимало науковців вважає людську діяльність. Вона стала особливо інтенсивною з початком промислової революції, що зумовила збільшене використання викопного палива, зокрема вугілля і нафти. Ще одна причина - широкомасштабна вирубка лісів, легень нашої планети. Дерева поглинають деякі парникові гази, що спричиняють глобальне потепління. Коли ж вирубуються великі площі лісів, в атмосфері збільшується рівень цих газів. Для того щоб розв'язати такі проблеми, уряди держав організовують кліматичні саміти.

https://www.jw.org/finder?wtlocale=K&docid=102011405&srcid=share Кліматичні саміти. Пусті розмови?
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07.08.2021 18:46 Відповісти
 
 