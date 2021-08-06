Польшу затопило: в стране прошли сильные ливни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Затоплены дороги и сотни зданий. На юге страны поднялся уровень воды в реках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Наиболее сложная ситуация в Малой Польше: там затоплено более 700 зданий и более 100 участков дорог и улиц. На юге страны поднялся уровень воды в реках.

Предупреждения о наводнениях были объявлены в пяти коммунах.

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