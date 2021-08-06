Польшу затопило: в стране прошли сильные ливни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Затоплены дороги и сотни зданий. На юге страны поднялся уровень воды в реках.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.
Наиболее сложная ситуация в Малой Польше: там затоплено более 700 зданий и более 100 участков дорог и улиц. На юге страны поднялся уровень воды в реках.
Предупреждения о наводнениях были объявлены в пяти коммунах.
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+8 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий06.08.2021 23:05
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а у стихийного бедствия - есть...
Подумайте, обладало ли человечество сто лет назад силой, способной привести людей к самоуничтожению? Однако сегодня у людей есть такая сила - достаточно посмотреть, сколько они накопили оружия и как нещадно губится окружающая среда. Стремительное развитие технологий, по всей видимости, опережает способность людей предугадывать и контролировать последствия. К счастью, будущее земли не находится во власти людей. Бог не позволит уничтожить жизнь на нашей планете. Он обязательно вмешается и погубит тех, кто губит землю!
Бог устранит все причины беспокойств (Откровение 21:4). Под правлением его Царства, или небесного правительства, мы даже не будем вспоминать о том, что нас когда-то беспокоило и тревожило (Исаия 65:17).
Именно такое будущее - без страхов и беспокойств - обещает нам Бог (Римлянам 16:20). Вот его слова: «Я хорошо знаю то, что замыслил для вас... Я замыслил для вас мир, а не бедствие, чтобы дать вам будущее и надежду» (Иеремия 29:11).
Автором листа, який пише секретар, є начальник, адже саме він вирішує, що має бути у листі. Хоча Біблію писали люди, її Автором є Бог
Тому посадка 1,5 млрд дерев не врятує Україну від природних катаклізмів. Хоча збереження і посадка лісів є одним з засобів боротьби з катаклізмами. Ліси Карпат, як губка всмоктували вологу опадів, а потім поступово віддавали ту вологу. Відповідно і совковська меліорація по висушенню боліт і випрямленню русел малих річок теж дає свої плоди.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=K&docid=102011405&srcid=share Кліматичні саміти. Пусті розмови?