Момент вибуху гранати на житловому масиві ПівдГЗК у Кривому Розі. ВІДЕО
У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано момент вибуху гранати на житловому масиві Південного ГЗК у Кривому Розі.
Як інформує Цензор.НЕТ, запис опублікував користувач Телеграм Олег Єрмолинський.
На записі видно початок операції поліцейських, які намагаються знешкодити і затримати чоловіка з гранатою. Через деякий час після початку дій правоохоронців лунає звук вибуху і видно спалах.
Нагадаємо, що 8 серпня на житловому масиві ПівдГЗК у Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік, який підірвав гранату, і троє поліцейських. Перехожі громадяни не постраждали. З приміщення чоловіка правоохоронці вилучили дві гранати "РГД-5" із запалами до них.
Топ коментарі
+38 Иван Петров #453814
показати весь коментар09.08.2021 10:51
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показати весь коментар09.08.2021 10:49
+20 Alexander Rednaxela #490635
показати весь коментар09.08.2021 10:45
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потім каже: заломалі і граната...після чого бачимо пламя і лунає вибух...
от ти б після заломалі встиг би подумати сказати граната ще до пламєні?...більшість сказала би це після пламєні, або ще й після долетілого вибуху(360м/сек)...
так, що професійніше ніж із полтавським бомбістом зробили...а коментар додав правдивості і динаміки...немов футбол...
отже міністр профі не хуже попередника...операторська школа 95 в дії...
Так, довбо%бів в Кривому Розі - 90 %, це показали вибори. Але чи цей показник сильно відрізняється від того регіону, де мешкаєш ти, або більшість українців?
зато тут не скажеш, що освітлено юпітерами і камера не дрогнула в момент вибуху...
Жаль главное действующее лицо, и тех кто при исполнении.
Как там может вырасти что-то толковое?!