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Момент вибуху гранати на житловому масиві ПівдГЗК у Кривому Розі. ВІДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано момент вибуху гранати на житловому масиві Південного ГЗК у Кривому Розі.

Як інформує Цензор.НЕТ, запис опублікував користувач Телеграм Олег Єрмолинський.

На записі видно початок операції поліцейських, які намагаються знешкодити і затримати чоловіка з гранатою. Через деякий час після початку дій правоохоронців лунає звук вибуху і видно спалах.

Нагадаємо, що 8 серпня на житловому масиві ПівдГЗК у Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік, який підірвав гранату, і троє поліцейських. Перехожі громадяни не постраждали. З приміщення чоловіка правоохоронці вилучили дві гранати "РГД-5" із запалами до них.

вибух (4449) граната (789) Кривий Ріг (1358)


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Топ коментарі
+38
три раза пересмотрел (переслушал). До сих пор не пойму, как курица может держать лапой смартфон ?
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09.08.2021 10:51
+27
Таке враження що в Кривому Рогу живуть одні вовочки.
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09.08.2021 10:49
+20
Уберите звук из видео.
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09.08.2021 10:45
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Уберите звук из видео.
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09.08.2021 10:45 Відповісти
чого ж...нє вєрім, канєшно, но коментує со знанієм дєла...сапьорів називає сапьорами і показує їх, потім мужика з щитом називає і показує...
потім каже: заломалі і граната...після чого бачимо пламя і лунає вибух...
от ти б після заломалі встиг би подумати сказати граната ще до пламєні?...більшість сказала би це після пламєні, або ще й після долетілого вибуху(360м/сек)...
так, що професійніше ніж із полтавським бомбістом зробили...а коментар додав правдивості і динаміки...немов футбол...
отже міністр профі не хуже попередника...операторська школа 95 в дії...
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09.08.2021 12:36 Відповісти
Просто выключи звук у себя на компе, придурок.
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09.08.2021 17:27 Відповісти
стакано, просто перестань бухать, придурок
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10.08.2021 08:10 Відповісти
На, и успокойся.
Момент вибуху гранати на житловому масиві ПівдГЗК у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 1238
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10.08.2021 16:43 Відповісти
Таке враження що в Кривому Рогу живуть одні вовочки.
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09.08.2021 10:49 Відповісти
В сраку собі запхни своє враження, шановний "невовочка"!
Так, довбо%бів в Кривому Розі - 90 %, це показали вибори. Але чи цей показник сильно відрізняється від того регіону, де мешкаєш ти, або більшість українців?
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09.08.2021 13:01 Відповісти
три раза пересмотрел (переслушал). До сих пор не пойму, как курица может держать лапой смартфон ?
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09.08.2021 10:51 Відповісти
А голове ни бум-бум, малолетка дура дурой!
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09.08.2021 10:53 Відповісти
Полетят ли полицейские головы за убийство гражданского?
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09.08.2021 10:58 Відповісти
Мне понравился тормознутый коп... Все тикают а он ворон считает возле гранаты...
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09.08.2021 11:09 Відповісти
на відміну від нічних кадрів про ліквідацію полтавського терориста, цьому копу не встигли сказати - тікай...
зато тут не скажеш, що освітлено юпітерами і камера не дрогнула в момент вибуху...
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09.08.2021 12:40 Відповісти
какой то трансвестит снимал
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09.08.2021 11:22 Відповісти
Любой человек может двинуться мозгами, и ветеран АТО не исключение.
Жаль главное действующее лицо, и тех кто при исполнении.
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09.08.2021 11:26 Відповісти
Копейка не пострадала?
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09.08.2021 11:32 Відповісти
Як вчора казав тренер "Кривбаса" - кріварожскій характєр.
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09.08.2021 11:47 Відповісти
м-да, как сказала юная кровоРожка, этаюгокдетка. Даже малолетка с детства употребляет слово "мусора".
Как там может вырасти что-то толковое?!
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09.08.2021 11:52 Відповісти
Мої вуха... Ну і противна ж особа знімала...
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09.08.2021 12:28 Відповісти
оскар за сьёмку и гремми за комментирование.. Г+Г уже готовит контракт..
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09.08.2021 13:00 Відповісти
ЭТО ОЧЕНЬ НЕ ГУМАННО ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖИВОТНЫМ НО, ПОЧЕМУ ЭТО ЖИВОТНОЕ (КОТОРОЕ СНИМАЛО ВИДЕО) НЕ ПОСТРАДАЛО?
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09.08.2021 13:09 Відповісти
потому что ргд-5 всего лишь хлопушка, вот если бы ф-1...
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09.08.2021 18:26 Відповісти
оператору Оскар срочно!
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09.08.2021 13:32 Відповісти
Шо-то мне этот говорок напомнил найвеличнишого...
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09.08.2021 14:26 Відповісти
Оператор - це обличчя молодих ватанів Півдня і Сходу країни
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09.08.2021 15:13 Відповісти
Ветерану, швидкого одужання, кінцівку не повернеш, але й життя не зупинилось, знайти свій шлях та зрозуміти, що керівництво держави - це "****", яке миттєво забуває все зроблене добро та ніколи нікому нічого не винна. Мене з такого стану витягнув син, який виштовхував мене на вулицю грати у футбол, а згодом на кросфіт, знадобився рік... На війні, коли погодився, що вже труп, зникає прострація. Хлопцям з поліції, які виконували свою роботу - ЧЕСТЬ та швидкого одужання! Дякувати богу всі живі!!! НЕ МОЖНА СУДИТИ ВЕТЕРАНА, ЯКИЙ НЕ ОТРИМАВ РЕАБІЛІТАЦІЮ, ЗВИЧАЙНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ!!! Якщо "****" не впорається, далі буде гірше... Слухаючи оператора страшно за майбутнє...
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09.08.2021 15:41 Відповісти
Оператор и его "зая", не размножайтесь, пожалуйста
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09.08.2021 16:16 Відповісти
Скажите спасибо оператору, что сняла и выложила. Остальные и того не сообразили.
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09.08.2021 18:44 Відповісти
Нажаль це вже тенденція вирішувати питання з гранатою. Що буде далі коли ще більш здорощають продукти,газ,електроенергія?....
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09.08.2021 22:34 Відповісти
 
 