Момент вибуху гранати на житловому масиві ПівдГЗК у Кривому Розі. ВІДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано момент вибуху гранати на житловому масиві Південного ГЗК у Кривому Розі.

Як інформує Цензор.НЕТ, запис опублікував користувач Телеграм Олег Єрмолинський.

На записі видно початок операції поліцейських, які намагаються знешкодити і затримати чоловіка з гранатою. Через деякий час після початку дій правоохоронців лунає звук вибуху і видно спалах.

Нагадаємо, що 8 серпня на житловому масиві ПівдГЗК у Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік, який підірвав гранату, і троє поліцейських. Перехожі громадяни не постраждали. З приміщення чоловіка правоохоронці вилучили дві гранати "РГД-5" із запалами до них.