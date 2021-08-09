Момент взрыва гранаты на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва гранаты на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал пользователь Телеграмм Олег Ермолинский.
На записи видно, начало операции полицейских, которые пытаются обезвредить и задержать мужчину с гранатой. Через некоторое время после начала действий правоохранителей раздается звук взрыва и видна вспышка.
Напомним, что 8 августа, на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате. В результате взрыва телесные повреждения получил 61-летний мужчина, который подорвал гранату, и трое полицейских. Прохожие не пострадали. Из помещения мужчины правоохранители изъяли две гранаты "РГД-5" с запалами к ним.
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+38 Иван Петров #453814
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+20 Alexander Rednaxela #490635
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потім каже: заломалі і граната...після чого бачимо пламя і лунає вибух...
от ти б після заломалі встиг би подумати сказати граната ще до пламєні?...більшість сказала би це після пламєні, або ще й після долетілого вибуху(360м/сек)...
так, що професійніше ніж із полтавським бомбістом зробили...а коментар додав правдивості і динаміки...немов футбол...
отже міністр профі не хуже попередника...операторська школа 95 в дії...
Так, довбо%бів в Кривому Розі - 90 %, це показали вибори. Але чи цей показник сильно відрізняється від того регіону, де мешкаєш ти, або більшість українців?
зато тут не скажеш, що освітлено юпітерами і камера не дрогнула в момент вибуху...
Жаль главное действующее лицо, и тех кто при исполнении.
Как там может вырасти что-то толковое?!