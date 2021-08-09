Момент взрыва гранаты на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва гранаты на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал пользователь Телеграмм Олег Ермолинский.

На записи видно, начало операции полицейских, которые пытаются обезвредить и задержать мужчину с гранатой. Через некоторое время после начала действий правоохранителей раздается звук взрыва и видна вспышка.

Напомним, что 8 августа, на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате. В результате взрыва телесные повреждения получил 61-летний мужчина, который подорвал гранату, и трое полицейских. Прохожие не пострадали. Из помещения мужчины правоохранители изъяли две гранаты "РГД-5" с запалами к ним.