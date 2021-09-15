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"Балерина-лебідь" і "чумний лікар" станцювали в міськраді Чорноморська. ВIДЕО

У такий спосіб підлеглі привітали з днем ​​народження мера міста Василя Гуляєва.

Відео незвичайного засідання опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щойно чиновники зайшли в зал для засідань, як під звуки "Лебединого озера" Чайковського в проході і перед трибуною почала танцювати на пуантах і в балетній пачці начальниця відділу культури міськради Юлія Крістанова.

Також у залі з'явився чоловік, одягнений в чорний плащ з капюшоном і маску "чумного лікаря". А з динаміків зазвучав загрозливий голос. "Ливнівки, каналізації, підвали - це все мої темні сили, які руйнують місто. І жодна тендітна душа добра, надія на світле майбутнє не виживе, помре сьогодні останньою", - промовляв він.

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"Балерина" і "чумний лікар" виконали разом танець, після чого "лікар" звернувся до мера.

"Хто тут з вас головний? Ти? Я викликаю тебе на дуель! Іди до мене, давай! О, ні, не йди! Це, напевно, ти - Василь Олександрович Гуляєв!", - вигукнув учасник перфомансу, впав і перестав ворушитися.

Зазвучала весела музика.

У такий спосіб підлеглі привітали Гуляєва з днем ​​народження. 3 вересня йому виповнилося 58 років.

Імениннику привітання сподобалося. "Це був приємний сюрприз. Юлія Крістанова - балерина і вирішила здивувати мене своєю майстерністю", - сказав Гуляєв.

Автор: 

міськрада (478) день народження (119) Іллічівськ (115) привітання (730) танок (18)


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Топ коментарі
+13
Цирк наше сьогодення. Рівняння на зелених
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15.09.2021 20:29
+10
Лизнули значит хорошо...товаршЧу понравилось...
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15.09.2021 20:27
+10
Трэш-шапито.
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15.09.2021 20:30
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Лизнули значит хорошо...товаршЧу понравилось...
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15.09.2021 20:27 Відповісти
не факт.

подозреваю оппозия организовала перфоманс с Лебединім озером и чумнім доктором
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15.09.2021 20:56 Відповісти
но лебедица знатная, нажористая !
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15.09.2021 20:57 Відповісти
Жудко... А с другой стороны - балет, исскуство... может это просто я - шляпа?
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15.09.2021 20:29 Відповісти
Ніт! Ви не шляпа, бо це не мистецтво.
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15.09.2021 20:36 Відповісти
Шляпа! Ибо "искусство".
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15.09.2021 20:40 Відповісти
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15.09.2021 20:48 Відповісти
Так Лебединое озеро же - це як чорна мєтка. Врде поздравили, а на самом деле прислали.
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16.09.2021 09:25 Відповісти
Цирк наше сьогодення. Рівняння на зелених
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15.09.2021 20:29 Відповісти
Она его решила поздравить? Тогда надо было обождать, пока толпа рассосется. Или запугать, что более вероятно? Кто ж такое делает на ДР? Праздник-то может оказаться последним...
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15.09.2021 20:30 Відповісти
Трэш-шапито.
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15.09.2021 20:30 Відповісти
железно!
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15.09.2021 22:49 Відповісти
слишком много одежды на балерине,як для горсовета...
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15.09.2021 20:30 Відповісти
А в черном это Крук?
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15.09.2021 20:31 Відповісти
Добре, що бабця-******* під час танцю не розсипалась.

Давненько я так не сміялась.
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15.09.2021 20:34 Відповісти
Заказывать актеров, стриптизеров и клоунов это конечно круто но ребята имейте совесть, не делайте этого в рабочее время.
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15.09.2021 20:34 Відповісти
Замовляти акторів, стриптизерів та клованів - це тупо. Як же тупо ти живеш, що для тебе це круто.
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15.09.2021 20:47 Відповісти
Так это не я их заказал- это депутаты горсовета Черноморска.
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15.09.2021 20:51 Відповісти
Чё это было?
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15.09.2021 20:45 Відповісти
Посадили клована за штурвал, і весь корабель ( країна) перетворився на шапіто.
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15.09.2021 20:47 Відповісти
Если люди голосуют на выборах за клоуна они должны быть готовы жить в цирке.

(Чарли Чаплин)
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15.09.2021 20:59 Відповісти
Порохоботам хоть куда-нибудь бы говнеца ленуть...... Лучше Президента в Украине не было,а клоуном все больше порох выступает. Каждое его действие умиляет,смеемся от души.
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17.09.2021 20:57 Відповісти
Дибіл дибілом
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18.09.2021 09:40 Відповісти
LIGA.net публикует список народный депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого Конституционный суд сегодня признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

№ 8 Василий Гуляев, Відродження
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15.09.2021 20:56 Відповісти
https://news.liga.net/politics/news/otmenit-statyu-o-nezakonnom-obogaschenii-prosili-deputaty-spisok
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15.09.2021 20:57 Відповісти
Начальник транспортного цеха почему не поздравлял?
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15.09.2021 21:47 Відповісти
Вся страна арлезианский балет.
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15.09.2021 21:56 Відповісти
Ех, тля, а я спочатку подумав, що то у Раші
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15.09.2021 22:12 Відповісти
Скажите когда зевнуть можно будет.
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15.09.2021 22:36 Відповісти
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16.09.2021 00:32 Відповісти
ИДИОТЫ !)
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16.09.2021 00:48 Відповісти
Дебіли… сільські ідіоти.
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16.09.2021 03:11 Відповісти
Уровень 95-го квартала. По моему мнению - быдлячество.
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16.09.2021 07:28 Відповісти
Современнее 95-го квартала нету. Куда браться Гуляеву.

Вот с представлениями пороха как раз схоже.
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17.09.2021 20:46 Відповісти
Лебединое озеро - верный знак
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16.09.2021 09:23 Відповісти
це якийсь жах. Вся влада схиблена. Просто *******
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16.09.2021 12:33 Відповісти
Устроили позорище они,а стыдно нам.

Гуляев в правлении год с хвостиком,а город успел измениться в худшую сторону, очень заметно. И это видно не вооруженным взглядом.
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17.09.2021 20:52 Відповісти
 
 