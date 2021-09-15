"Балерина-лебідь" і "чумний лікар" станцювали в міськраді Чорноморська. ВIДЕО
У такий спосіб підлеглі привітали з днем народження мера міста Василя Гуляєва.
Відео незвичайного засідання опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Щойно чиновники зайшли в зал для засідань, як під звуки "Лебединого озера" Чайковського в проході і перед трибуною почала танцювати на пуантах і в балетній пачці начальниця відділу культури міськради Юлія Крістанова.
Також у залі з'явився чоловік, одягнений в чорний плащ з капюшоном і маску "чумного лікаря". А з динаміків зазвучав загрозливий голос. "Ливнівки, каналізації, підвали - це все мої темні сили, які руйнують місто. І жодна тендітна душа добра, надія на світле майбутнє не виживе, помре сьогодні останньою", - промовляв він.
"Балерина" і "чумний лікар" виконали разом танець, після чого "лікар" звернувся до мера.
"Хто тут з вас головний? Ти? Я викликаю тебе на дуель! Іди до мене, давай! О, ні, не йди! Це, напевно, ти - Василь Олександрович Гуляєв!", - вигукнув учасник перфомансу, впав і перестав ворушитися.
Зазвучала весела музика.
У такий спосіб підлеглі привітали Гуляєва з днем народження. 3 вересня йому виповнилося 58 років.
Імениннику привітання сподобалося. "Це був приємний сюрприз. Юлія Крістанова - балерина і вирішила здивувати мене своєю майстерністю", - сказав Гуляєв.
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подозреваю оппозия организовала перфоманс с Лебединім озером и чумнім доктором
Давненько я так не сміялась.
(Чарли Чаплин)
№ 8 Василий Гуляев, Відродження
Вот с представлениями пороха как раз схоже.
Гуляев в правлении год с хвостиком,а город успел измениться в худшую сторону, очень заметно. И это видно не вооруженным взглядом.