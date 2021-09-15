УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4310 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
6 875 55

У Білому домі не підтвердили поставки Україні ПРО "Залізний купол". ВIДЕО

У Білому домі не підтвердили поставки Україні ПРО

У Білому домі не підтвердили інформацію, що США можуть поставити Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Факти.

Прессекретар президента США Джен Дженніфер Псакі на брифінгу 15 вересня не змогла дати чіткої відповіді на питання з цього приводу. За словами Дженніфер Псакі, цю інформацію необхідно уточнювати.

"Я знаю, що ми оголошували, що надамо додаткову допомогу під час цієї зустрічі (президентів України і США, - Ред.), але конкретику потрібно уточнити", - сказала представниця Білого дому.

Також читайте: Україна може отримати від США нові системи ППО, зокрема "Залізний купол", - ОП

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол".

Зазначимо, "Залізний купол" є однією з найефективніших у світі систем для відбиття ракет малої дальності. За даними ізраїльської армії, в останні роки він відбив близько 90% ракет, якими обстрілювали Ізраїль.

Автор: 

оборона (4780) зброя (7464) ПРО (68) США (22818) Псакі Джен (148)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
как обычно последние два года - главное что ОПа прокукарекало а так или нет - все равно у зеленожопых память как у курки - два часа
показати весь коментар
15.09.2021 21:43
+31
Про таке не говорять, якщо дійсно так збираються поставити.

Зелені як завжди набрехали
показати весь коментар
15.09.2021 21:45
+29
Так никто и не верит офису Осла. Они там врут постоянно.
показати весь коментар
15.09.2021 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну вот..а мы уже напали)
показати весь коментар
15.09.2021 21:41 Відповісти
день какой сегодня чудный -

уже успели получить "Железный купол" и профукать его

спасибо ОПе преЗЕка - умеють делать счастливые дни
показати весь коментар
15.09.2021 23:22 Відповісти
как обычно последние два года - главное что ОПа прокукарекало а так или нет - все равно у зеленожопых память как у курки - два часа
показати весь коментар
15.09.2021 21:43 Відповісти
Как у рыбок гуппи. От видосика до видосика.
показати весь коментар
15.09.2021 21:46 Відповісти
ОПа опять скиздело?Это так неожиданно.
показати весь коментар
15.09.2021 21:50 Відповісти
Так никто и не верит офису Осла. Они там врут постоянно.
показати весь коментар
15.09.2021 21:44 Відповісти
они не врут , они правдиво спасают свои зеленые сраки
показати весь коментар
15.09.2021 21:55 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 22:18 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2021 08:40 Відповісти
Офіс Ос лів - це круто!
показати весь коментар
16.09.2021 08:41 Відповісти
Про таке не говорять, якщо дійсно так збираються поставити.

Зелені як завжди набрехали
показати весь коментар
15.09.2021 21:45 Відповісти
никогда такого не было и вот ...
показати весь коментар
15.09.2021 21:50 Відповісти
Хто би вже позакривав їм ті дурні ,невмивані морди ,щоб не патякали ,чого не треба !!! Кажуть з мудрим краще загубити , як з дурним знайти !!!
показати весь коментар
15.09.2021 23:40 Відповісти
Сьогодні було багато коментарів від слуг народу після статті в https://www.politico.com/news/2021/09/14/us-army-iron-dome-weapons-ukraine-511787 Politico Хотілося б почути тих блазнів зараз.
показати весь коментар
15.09.2021 21:46 Відповісти
Так,це дешевше ні піти на концерт кварталу!
показати весь коментар
15.09.2021 22:06 Відповісти
А что тебе не так?

Псаки сказала буквально следующее-

"Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США, - Ред.), но конкретику нужно уточнить", - сказала представитель Белого дома.

То бишь разговор между президентами был.

Политико написали следующее -

"Но некоторые в Конгрессе стремятся сделать больше и включили поправку к законопроекту об обороне 2022 года, которая заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциально отправку батареи Iron Dome, которая в настоящее время эксплуатируется. Армия США."

Объем и состав помощи Украине в настоящее время не определен, но возможность поставки Iron Dome в Украину включена в законопроект об обороне.

Все это не на уровне слухов или выдумок а на уровне законопроекта, о чем и написало издательство. Визит в штаты этому определенно содействовал.

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-********-proviv-zustrich-z-predstavnikami-********-70517 Президент Украины провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США
показати весь коментар
15.09.2021 22:42 Відповісти
Ти ба,нічого вона не знає.Читай книжки Мендель,вивчай фотки Нікіфорова.Вчись.
показати весь коментар
15.09.2021 21:47 Відповісти
Ну это они зря не подтвердили . Конечно же могут. Другое дело , что никогда не поставят . Кроме конгресса ещё и бидон решает .
показати весь коментар
15.09.2021 21:47 Відповісти
Менше треба зЕленим йолопам язиками ляпати.

1. Аби менше брехати.

2. Аби не "палити хату".
показати весь коментар
15.09.2021 21:48 Відповісти
Яке там менше патякати,якщо у них заівдання:розпатякувати на всенький свііт все,про що говориться в ОПі президента!
показати весь коментар
16.09.2021 00:27 Відповісти
та то обещали по кумполу надавать...а им купол железный послышался
показати весь коментар
15.09.2021 21:49 Відповісти
...ишо, чаво, могуть попутать План Маршалла с Планом Маршала Жукава

показати весь коментар
16.09.2021 04:58 Відповісти
Ослоботы вперед! На защиту наивеличайшего миротворца игрой на рояле. Не забывайте, ФАС это команда, рашотроллей это тоже касается.
показати весь коментар
15.09.2021 21:49 Відповісти
Как задолбал этот зеленопузый чёс. Мелет кто попало и что попало.
показати весь коментар
15.09.2021 21:50 Відповісти
И чем умеет!
показати весь коментар
15.09.2021 22:04 Відповісти
Упс...
показати весь коментар
15.09.2021 21:50 Відповісти
Zelezni kupol vet Izrael izgotovlaijet?Xoroso bylo imet ix i Ukraine
показати весь коментар
15.09.2021 21:52 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 21:52 Відповісти
опять спи*** сбрехали ))) выдавая желаемое за действительность )))

показати весь коментар
15.09.2021 21:54 Відповісти
Просто перепутали, было принято решение о поставке "Шутовского колпака".
показати весь коментар
16.09.2021 07:15 Відповісти
А зелень вже святкувала пабєду найвеличнішого.
показати весь коментар
15.09.2021 21:58 Відповісти
Відсвяткувала.
показати весь коментар
15.09.2021 22:03 Відповісти
поворот один и тот же

президенты разные

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/536168130406849
показати весь коментар
15.09.2021 21:58 Відповісти
это неточности перевода! просто "обещали дать по "зелёному кумполу", а кому-то послышалось "залізний купол", даже книгу с намёком подарили, но как всегда не дошло!
показати весь коментар
15.09.2021 22:01 Відповісти
Головне ,як голосніше проголосити про майбутні звершення !!!))
показати весь коментар
15.09.2021 22:01 Відповісти
"Зеля - брехло!" Уже пора писать на всех заборах!
показати весь коментар
15.09.2021 22:01 Відповісти
Какой купол (вопрос).https://focus.ua/politics/482491-zheleznyj-kupol-izrailya-kak-rabotaet-i-skolko-stoit-znamenitaya-sistema-pro

Эта израильская система ПВО практически не транспортабельна и будет уничтожена после первого пуска .Фарисеи могут воевать только против безоружных Палестинцев с ракетами из водопроводных труб.

показати весь коментар
15.09.2021 22:14 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2021 22:20 Відповісти
Не, ну комиком он хорошим был.
показати весь коментар
16.09.2021 02:28 Відповісти
Хороший комик - это Роуэн Аткинс.

ЗЕ - это скоморох.
показати весь коментар
16.09.2021 09:07 Відповісти
Ніхто не буде давати Україні ******* системи озброєння, поки у вищому керівництві (в т.ч. і в міністерстві оборони) величезна кількість прокацапської погані.
показати весь коментар
15.09.2021 22:25 Відповісти
чтобы Козырь его слил Москве?
показати весь коментар
15.09.2021 22:32 Відповісти
Какой блин нафиг железный купол???!!!

показати весь коментар
15.09.2021 22:32 Відповісти
Кардинал Simon


@prelatSimon



Може , може , може ....балаболи !!!
ОП
показати весь коментар
15.09.2021 22:45 Відповісти
Я і не сумнівався що дибілоіду навіть дерев'яну палку не дадуть
показати весь коментар
15.09.2021 22:56 Відповісти
В США идет дискуссия по поводу предоставления Украине двух батарей системы ПВО "Iron Dome". Смысла в этом для нас никакого. ПВО нужно строить или на серьезных образцах или собственное. У нас все для этого есть, осталось дождаться президента-ВГК которого это заинтересует.

Начать можно с Spherical View Radar- это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга" от украино-американской группы финансируемой в рамках программы Trident Defense Мы понимаем что Зеленскому\Тарану с этого не отстегнется, но пора и про страну подумать.

https://twitter.com/tZEinform tZE inform
показати весь коментар
15.09.2021 22:59 Відповісти
У білому домі не підтвердили, а винен у цьому занадьто довгий язик в офісі президента.
показати весь коментар
15.09.2021 23:24 Відповісти
зачем нам ... "железный"

нам и под куполом своего цирка

харашо и весело - ответили 73 %
показати весь коментар
15.09.2021 23:28 Відповісти
Баранье у власти Зе! Свое нужно создавать ЗРК дальней дальности. В Украине все для этого есть, заводы и так далее...дайте мудаки деньги и все будет! И не надеяться ни на кого не нужно.
показати весь коментар
16.09.2021 01:18 Відповісти
Надавать по зеленоному кумполу наверно надо зепридуркам
показати весь коментар
16.09.2021 07:27 Відповісти
зеленая власть что - пиз*ит, что - дышит.....
показати весь коментар
16.09.2021 08:57 Відповісти
Взагалі то, "Залізний купол" це, ізраїльська система в якій використовуються елементи американського виробництва або виготовлені за ліцензією американських фірм. І вона ефективна для маленького Ізраїлю, який має розміри Черкаської області. Мене одразу здивувала така інфа. Подібні системи вибудовуються десятиліттями і в головному місцевими компаніями. Для їх роботи потрібна розгалужена і потужна система комунікацій з централізованим комп'ютерним управлінням та хмарними технологіями і багато чого ще.
показати весь коментар
16.09.2021 09:27 Відповісти
Зелена гидота знову обісралась. Тьху, та й годі!
показати весь коментар
16.09.2021 10:30 Відповісти
 
 