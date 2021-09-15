У Білому домі не підтвердили поставки Україні ПРО "Залізний купол". ВIДЕО
У Білому домі не підтвердили інформацію, що США можуть поставити Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол".
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Факти.
Прессекретар президента США Джен Дженніфер Псакі на брифінгу 15 вересня не змогла дати чіткої відповіді на питання з цього приводу. За словами Дженніфер Псакі, цю інформацію необхідно уточнювати.
"Я знаю, що ми оголошували, що надамо додаткову допомогу під час цієї зустрічі (президентів України і США, - Ред.), але конкретику потрібно уточнити", - сказала представниця Білого дому.
Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему "Залізний купол".
Зазначимо, "Залізний купол" є однією з найефективніших у світі систем для відбиття ракет малої дальності. За даними ізраїльської армії, в останні роки він відбив близько 90% ракет, якими обстрілювали Ізраїль.
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уже успели получить "Железный купол" и профукать его
спасибо ОПе преЗЕка - умеють делать счастливые дни
Зелені як завжди набрехали
Псаки сказала буквально следующее-
"Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США, - Ред.), но конкретику нужно уточнить", - сказала представитель Белого дома.
То бишь разговор между президентами был.
Политико написали следующее -
"Но некоторые в Конгрессе стремятся сделать больше и включили поправку к законопроекту об обороне 2022 года, которая заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциально отправку батареи Iron Dome, которая в настоящее время эксплуатируется. Армия США."
Объем и состав помощи Украине в настоящее время не определен, но возможность поставки Iron Dome в Украину включена в законопроект об обороне.
Все это не на уровне слухов или выдумок а на уровне законопроекта, о чем и написало издательство. Визит в штаты этому определенно содействовал.
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-********-proviv-zustrich-z-predstavnikami-********-70517 Президент Украины провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США
1. Аби менше брехати.
2. Аби не "палити хату".
спи***сбрехали ))) выдавая желаемое за действительность )))
президенты разные
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/videos/536168130406849
Эта израильская система ПВО практически не транспортабельна и будет уничтожена после первого пуска .Фарисеи могут воевать только против безоружных Палестинцев с ракетами из водопроводных труб.
ЗЕ - это скоморох.
@prelatSimon
Може , може , може ....балаболи !!!
ОП
Начать можно с Spherical View Radar- это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга" от украино-американской группы финансируемой в рамках программы Trident Defense Мы понимаем что Зеленскому\Тарану с этого не отстегнется, но пора и про страну подумать.
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
нам и под куполом своего цирка
харашо и весело - ответили 73 %