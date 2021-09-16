Новий медкомплекс для онконцентру з нуля будують у Харкові, - ОДА. ВIДЕО

У Харкові з нуля створюють новий медичний комплекс для Обласного онкологічного центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

"Всі тендерні процедури, укладення договору й узгодження титулів об'єкта по Міністерству регіонального розвитку і Міністерству фінансів виконано. Зараз на об'єкті триває будівництво каркаса, фактично монтуємо три поверхи лікувально-діагностичного корпусу", - повідомив директор Департаменту капітального будівництва ХОДА Сергій Жуков.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво" почнеться монтаж стін і покрівлі, установка вікон. Найближчим часом почнуть проводити інженерні комунікації, каналізацію і водогін. За планом будівельники мають завершити зовнішні роботи до кінця року і почати роботи всередині.

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Паралельно для потреб лікарні будують кисневу станцію, трансформаторну підстанцію та газову котельню. Їх також планують завершити до кінця року.

Зазначається, що онкологічний центр створюють у чотири черги: перша і друга - це лікувально-діагностичний корпус, куди відразу по завершенню переїдуть лікарі. Після чого перейдуть до третьої і четвертої - зведення додаткових крил і благоустрою території. Щодня на будівництві працює 70 фахівців.

Як повідомлялося , в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вже здано в експлуатацію 33 лікарні та 260 сільських амбулаторій. "У планах до кінця року - ще 30 медичних установ, 340 сільських амбулаторій та 200 сучасних приймальних відділень по всій Україні", - заявив напередодні глава держави.