Новый медкомплекс для онконцентра с нуля строят в Харькове, - ОГА. ВИДЕО

В Харькове с нуля создают новый медицинский комплекс для Областного онкологического центра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"Все тендерные процедуры, заключение договора и согласования титулов объекта по Министерству регионального развития и Министерству финансов выполнены. Сейчас на объекте продолжается строительство каркаса, фактически монтируем три этажа лечебно-диагностического корпуса", - сообщил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" начнется монтаж стен и кровли, установка окон. В ближайшее время начнут проводить инженерные коммуникации, канализацию и водопровод. По плану строители должны завершить наружные работы до конца года и начать работы внутри.

Параллельно для нужд больницы строят кислородную станцию, трансформаторную подстанцию ​​и газовую котельную. Их также планируют завершить до конца года.

Отмечается, что онкологический центр создают в четыре очереди: первая и вторая - это лечебно-диагностический корпус, куда сразу по завершению переедут врачи. После чего перейдут к третьей и четвертой - возведению дополнительных крыльев и благоустройству территории. Ежедневно на строительстве работает 70 специалистов.

Как сообщалось, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже сданы в эксплуатацию 33 больницы и 260 сельских амбулаторий. "В планах до конца года - еще 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 современных приемных отделений по всей Украине", - заявил накануне глава государства.

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