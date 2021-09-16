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Новости
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Участок дороги Р-33 на Одесчине полностью отремонтировали, - "Укравтодор"

На Одесчине отремонтировали участок дороги Р-33 от города Подольск через села Соболевка, Бочмановка и Ставрово.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил "Укравтодор".

На отремонтированном в рамках программы "Большая стройка" участке были уложены два выравнивающих слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 6 и 12 см, а также верхний слой толщиной 5 см.

Кроме этого, в ходе ремонта дорожники укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Участок дороги Р-33 на Одесчине полностью отремонтировали, - Укравтодор 01

В настоящее время на дороге ведется устройство автобусных остановок, прилегающих к ним съездов и посадочных площадок.

На дороге Р-33 в 2020 году уже были отремонтированы 7 участков общей протяженностью 77 км. В текущем году здесь будет отремонтировано 3 участка протяженностью 35 км.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что дороги, построенные и восстановленные в ходе программы "Большая стройка", должны стать витриной Украины.

Также читайте: На подъездах к Николаеву дороги укрепят цементобетонным покрытием, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

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дороги (2512) Одесская область (3549) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Скільки в крали на тій дорозі ?

Ще і в кредит її будували.

Всі українці заплатять. І за дорогу, і за те що на ній вкрали.
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16.09.2021 09:13 Ответить
С такой толщиной асфальта, с учетом того, что это села, а значит грузовики и трактора к весне дороги не будет
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16.09.2021 09:15 Ответить
Новость достойная цензор.нет?
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16.09.2021 09:18 Ответить
Тепер головне захистити відремонтовані дороги від перевантажених автомобілів та їзди у спеку.
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16.09.2021 09:23 Ответить
Це перемога?
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16.09.2021 09:25 Ответить
Как на счёт Запорожской-заброшенной богом и Киевом области? Не уж то задумали сдать "русскому миру" и поэтому ничего не делается не контролируется и разворовывается?
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16.09.2021 09:28 Ответить
а что в Запорожской не ремонтируют?

на Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Кирилловку с Запорожья отремонтировали

Пологи-Гуляйполе, Орехов - Токмак
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16.09.2021 09:50 Ответить
А в Овидиопольском районе засыпали дорогу Т1620 переработанным асфальтом и дорога стала ещё хуже, чем была, а через две недели и это разлетелось.
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16.09.2021 18:19 Ответить
 
 