Участок дороги Р-33 на Одесчине полностью отремонтировали, - "Укравтодор"

На Одесчине отремонтировали участок дороги Р-33 от города Подольск через села Соболевка, Бочмановка и Ставрово.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил "Укравтодор".

На отремонтированном в рамках программы "Большая стройка" участке были уложены два выравнивающих слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 6 и 12 см, а также верхний слой толщиной 5 см.

Кроме этого, в ходе ремонта дорожники укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

В настоящее время на дороге ведется устройство автобусных остановок, прилегающих к ним съездов и посадочных площадок.

На дороге Р-33 в 2020 году уже были отремонтированы 7 участков общей протяженностью 77 км. В текущем году здесь будет отремонтировано 3 участка протяженностью 35 км.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что дороги, построенные и восстановленные в ходе программы "Большая стройка", должны стать витриной Украины.

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