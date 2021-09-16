Участок дороги Р-33 на Одесчине полностью отремонтировали, - "Укравтодор"
На Одесчине отремонтировали участок дороги Р-33 от города Подольск через села Соболевка, Бочмановка и Ставрово.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил "Укравтодор".
На отремонтированном в рамках программы "Большая стройка" участке были уложены два выравнивающих слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 6 и 12 см, а также верхний слой толщиной 5 см.
Кроме этого, в ходе ремонта дорожники укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью, нанесли разметку и установили дорожные знаки.
В настоящее время на дороге ведется устройство автобусных остановок, прилегающих к ним съездов и посадочных площадок.
На дороге Р-33 в 2020 году уже были отремонтированы 7 участков общей протяженностью 77 км. В текущем году здесь будет отремонтировано 3 участка протяженностью 35 км.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что дороги, построенные и восстановленные в ходе программы "Большая стройка", должны стать витриной Украины.
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Ще і в кредит її будували.
Всі українці заплатять. І за дорогу, і за те що на ній вкрали.
на Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Кирилловку с Запорожья отремонтировали
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