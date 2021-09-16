Ділянку дороги Р-33 на Одещині повністю відремонтували, - "Укравтодор"
На Одещині відремонтували ділянку дороги Р-33 від міста Подольськ через села Соболівка, Бочманівка і Ставрове.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив "Укравтодор".
На відремонтованій в рамках програми "Велике будівництво" ділянці були укладені два вирівнювальні шари асфальтобетонного покриття товщиною 6 і 12 см, а також верхній шар товщиною 5 см.
Крім цього, в ході ремонту дорожники зміцнили узбіччя щебенево-піщаною сумішшю, завдали розмітку і встановили дорожні знаки.
Наразі на дорозі ведеться влаштування автобусних зупинок, прилеглих до них з'їздів і посадкових майданчиків.
На дорозі Р-33 в 2020 році вже були відремонтовані 7 ділянок загальною протяжністю 77 км. У поточному році тут буде відремонтовано 3 ділянки протяжністю 35 км.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що дороги, збудовані та відновлені в ході програми "Велике будівництво", повинні стати вітриною України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще і в кредит її будували.
Всі українці заплатять. І за дорогу, і за те що на ній вкрали.
на Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Кирилловку с Запорожья отремонтировали
Пологи-Гуляйполе, Орехов - Токмак