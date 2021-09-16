Ділянку дороги Р-33 на Одещині повністю відремонтували, - "Укравтодор"

На Одещині відремонтували ділянку дороги Р-33 від міста Подольськ через села Соболівка, Бочманівка і Ставрове.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив "Укравтодор".

На відремонтованій в рамках програми "Велике будівництво" ділянці були укладені два вирівнювальні шари асфальтобетонного покриття товщиною 6 і 12 см, а також верхній шар товщиною 5 см.

Крім цього, в ході ремонту дорожники зміцнили узбіччя щебенево-піщаною сумішшю, завдали розмітку і встановили дорожні знаки.

Наразі на дорозі ведеться влаштування автобусних зупинок, прилеглих до них з'їздів і посадкових майданчиків.

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На дорозі Р-33 в 2020 році вже були відремонтовані 7 ділянок загальною протяжністю 77 км. У поточному році тут буде відремонтовано 3 ділянки протяжністю 35 км.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що дороги, збудовані та відновлені в ході програми "Велике будівництво", повинні стати вітриною України.