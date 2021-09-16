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Новини
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Ділянку дороги Р-33 на Одещині повністю відремонтували, - "Укравтодор"

На Одещині відремонтували ділянку дороги Р-33 від міста Подольськ через села Соболівка, Бочманівка і Ставрове.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив "Укравтодор".

На відремонтованій в рамках програми "Велике будівництво" ділянці були укладені два вирівнювальні шари асфальтобетонного покриття товщиною 6 і 12 см, а також верхній шар товщиною 5 см.

Крім цього, в ході ремонту дорожники зміцнили узбіччя щебенево-піщаною сумішшю, завдали розмітку і встановили дорожні знаки.

Ділянку дороги Р-33 на Одещині повністю відремонтували, - Укравтодор 01

Наразі на дорозі ведеться влаштування автобусних зупинок, прилеглих до них з'їздів і посадкових майданчиків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На під'їздах до Миколаєва дороги зміцнять цементобетонним покриттям, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На дорозі Р-33 в 2020 році вже були відремонтовані 7 ділянок загальною протяжністю 77 км. У поточному році тут буде відремонтовано 3 ділянки протяжністю 35 км.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що дороги, збудовані та відновлені в ході програми "Велике будівництво", повинні стати вітриною України.

Автор: 

дороги (3057) Одеська область (3190) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Скільки в крали на тій дорозі ?

Ще і в кредит її будували.

Всі українці заплатять. І за дорогу, і за те що на ній вкрали.
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16.09.2021 09:13 Відповісти
С такой толщиной асфальта, с учетом того, что это села, а значит грузовики и трактора к весне дороги не будет
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16.09.2021 09:15 Відповісти
Новость достойная цензор.нет?
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16.09.2021 09:18 Відповісти
Тепер головне захистити відремонтовані дороги від перевантажених автомобілів та їзди у спеку.
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16.09.2021 09:23 Відповісти
Це перемога?
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16.09.2021 09:25 Відповісти
Как на счёт Запорожской-заброшенной богом и Киевом области? Не уж то задумали сдать "русскому миру" и поэтому ничего не делается не контролируется и разворовывается?
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16.09.2021 09:28 Відповісти
а что в Запорожской не ремонтируют?

на Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Кирилловку с Запорожья отремонтировали

Пологи-Гуляйполе, Орехов - Токмак
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16.09.2021 09:50 Відповісти
А в Овидиопольском районе засыпали дорогу Т1620 переработанным асфальтом и дорога стала ещё хуже, чем была, а через две недели и это разлетелось.
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16.09.2021 18:19 Відповісти
 
 