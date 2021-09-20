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Посеред вулиці у Львові з-під землі вирвався вогонь. ВIДЕО

У понеділок, 20 вересня, в центрі Львова з-під землі вирвався вогонь.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото з місця події опублікувала патрульна поліція Telegram.

Через займання правоохоронцям довелося перекрили рух транспорту. Газова служба і представники комунальних служб оперативно взялися за ліквідацію наслідків аварії. Нині рух транспорту відновлено.

Посеред вулиці у Львові з-під землі вирвався вогонь 01

Причиною займання стало пошкодження газової труби.

Посеред вулиці у Львові з-під землі вирвався вогонь 02

Як написав на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради та активіст Ігор Зінкевич, місцеві жителі вже давно відчували запах газу і зверталися до відповідних служб.

"Мешканці дому кажуть, що яма була вже давно і запах газу також спостерігався і повідомляли служби. Сьогодні ніби через високовольтний кабель і іскру воно загорілося. Наразі з слів людей служби планують погасити і заварити. Виключення газу, якщо відбудеться, то частково Галицький і Личаківський район будуть без газу на час ремонту", - написав він.

Посеред вулиці у Львові з-під землі вирвався вогонь 03

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Автор: 

газ (10428) Львів (3069) пожежа (4325) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+8
Шановні жителі міста Лева не впускайте у своє місто зелених інфернальних сутностей. На вас уся надія Неньки!
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20.09.2021 15:17
+8
Прям классика жанра. Два десятка аварийщиков и один Уася лопатой машет.) НЕ, эта страна еще не скоро от совка отойдет. Эй там снаружи, закройте дверь! Нам еще лет 40 надо)
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20.09.2021 16:13
+5
Таємницю секретної тюрми для кацапів у львівському метрополітені розкрито.
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20.09.2021 15:23
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Шановні жителі міста Лева не впускайте у своє місто зелених інфернальних сутностей. На вас уся надія Неньки!
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20.09.2021 15:17 Відповісти
Змій Горинич? нє? а шо??? )))
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20.09.2021 15:17 Відповісти
Чому 70% кацапів сруть у 21 столітті у дірку в землі? Дай відповідь, мєрянін!
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20.09.2021 15:25 Відповісти
Трубу прорвало...
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20.09.2021 15:20 Відповісти
Гномы зарылись слишком глубоко и потревожили Ужас Глубин.
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20.09.2021 15:22 Відповісти
Таємницю секретної тюрми для кацапів у львівському метрополітені розкрито.
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20.09.2021 15:23 Відповісти
это биндеравцы жгут русскоговорящих младенцев в подземном крематории.
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20.09.2021 15:29 Відповісти
Не жгут. Жарят и едят.
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20.09.2021 15:30 Відповісти
Так а видео где? У админа вчера был тяжелый день?
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20.09.2021 15:30 Відповісти
Шайтан?
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20.09.2021 15:30 Відповісти
А говорят газа нет)
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20.09.2021 15:33 Відповісти
ЗеСопля самого сотону уже достал.
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20.09.2021 15:36 Відповісти
И никто не жарит яичницу.

Не так вкусно, как на печерском огне возле монумента.
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20.09.2021 15:41 Відповісти
привіт з пекла
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20.09.2021 15:43 Відповісти
та ні, мабуть благодатний
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21.09.2021 10:57 Відповісти
Прям классика жанра. Два десятка аварийщиков и один Уася лопатой машет.) НЕ, эта страна еще не скоро от совка отойдет. Эй там снаружи, закройте дверь! Нам еще лет 40 надо)
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20.09.2021 16:13 Відповісти
Отака куйня малята... (с)

Дід Панас дав вичерпну відповідь на усі негаразди в країні.

Правда не дав рецептури вмрішення проблеми *********** влади, а хоча б і дав, то 73% совкодрочерів не зрозуміли б(
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20.09.2021 17:26 Відповісти
А я подумал шо то пердак политического заробитчанина и вечного мерина Львова, Андруши Садового, рванул.
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20.09.2021 16:16 Відповісти
Знаючи галичан дозволю собі зробити здогадку,що хтось з них намагався врізатись в трубу...Сам над тим довго і напружено думаю,але не вистарчає технічних знань...і здорового глузду,можливо...Але здоровий глузд це останнє,що може забрати у нас зелена влада...і це останнє вже приходить...
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20.09.2021 17:30 Відповісти
тиск газу невеликий - всого десяті і соті частки однієї атмосфери...0.03 - 0.6...

1.по діаметру газ труби заготовляєш хомут з приєднаною пластиковою трубою...копаєш траншею до газової труби, ручним дрилем свердлиш отвір і щільно закріплюєш хомут, щоб отвори труби і хомута співпадали...закопуєш і притрушуєш опалим листям.

2.можна таке і не під землею зробити, а, як радісти у 2 світову польських-англійських фільмах робили - замаскірувати у гіллі дерев...

3.або додатковим фальш-кронштейном жовтого кольору і трубчатим всередині...ніби зі стіни він, але насправді - навпаки...

п2 і 3 це в будинку, але ще до лічильника
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20.09.2021 18:34 Відповісти
Як можливо щось забрати у тебе те, чого вже давно не має?
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21.09.2021 09:50 Відповісти
Зразу зелю за "шиворот хапають" Україну до совка прирівнюють, ***** споминають... Ясен пень же ж: газ "лопнув". І львівський дядько Гриць-газовик за допомогою лопати, кайла і якоїсь мами за пів години ліквідував отой "лоп". Але хаю- на всю Україну
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20.09.2021 19:57 Відповісти
Благодатний вогонь
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21.09.2021 03:07 Відповісти
 
 