Посеред вулиці у Львові з-під землі вирвався вогонь. ВIДЕО

У понеділок, 20 вересня, в центрі Львова з-під землі вирвався вогонь.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото з місця події опублікувала патрульна поліція Telegram.

Через займання правоохоронцям довелося перекрили рух транспорту. Газова служба і представники комунальних служб оперативно взялися за ліквідацію наслідків аварії. Нині рух транспорту відновлено.

Причиною займання стало пошкодження газової труби.

Як написав на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради та активіст Ігор Зінкевич, місцеві жителі вже давно відчували запах газу і зверталися до відповідних служб.

"Мешканці дому кажуть, що яма була вже давно і запах газу також спостерігався і повідомляли служби. Сьогодні ніби через високовольтний кабель і іскру воно загорілося. Наразі з слів людей служби планують погасити і заварити. Виключення газу, якщо відбудеться, то частково Галицький і Личаківський район будуть без газу на час ремонту", - написав він.







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