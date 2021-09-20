Посеред вулиці у Львові з-під землі вирвався вогонь. ВIДЕО
У понеділок, 20 вересня, в центрі Львова з-під землі вирвався вогонь.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото з місця події опублікувала патрульна поліція Telegram.
Через займання правоохоронцям довелося перекрили рух транспорту. Газова служба і представники комунальних служб оперативно взялися за ліквідацію наслідків аварії. Нині рух транспорту відновлено.
Причиною займання стало пошкодження газової труби.
Як написав на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради та активіст Ігор Зінкевич, місцеві жителі вже давно відчували запах газу і зверталися до відповідних служб.
"Мешканці дому кажуть, що яма була вже давно і запах газу також спостерігався і повідомляли служби. Сьогодні ніби через високовольтний кабель і іскру воно загорілося. Наразі з слів людей служби планують погасити і заварити. Виключення газу, якщо відбудеться, то частково Галицький і Личаківський район будуть без газу на час ремонту", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Не так вкусно, как на печерском огне возле монумента.
Дід Панас дав вичерпну відповідь на усі негаразди в країні.
Правда не дав рецептури вмрішення проблеми *********** влади, а хоча б і дав, то 73% совкодрочерів не зрозуміли б(
1.по діаметру газ труби заготовляєш хомут з приєднаною пластиковою трубою...копаєш траншею до газової труби, ручним дрилем свердлиш отвір і щільно закріплюєш хомут, щоб отвори труби і хомута співпадали...закопуєш і притрушуєш опалим листям.
2.можна таке і не під землею зробити, а, як радісти у 2 світову польських-англійських фільмах робили - замаскірувати у гіллі дерев...
3.або додатковим фальш-кронштейном жовтого кольору і трубчатим всередині...ніби зі стіни він, але насправді - навпаки...
п2 і 3 це в будинку, але ще до лічильника