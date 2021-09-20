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Посреди улицы во Львове из-под земли вырвался огонь. ВИДЕО

В понедельник, 20 сентября, в центре Львова из-под земли вырвался огонь.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото с места происшествия опубликовала патрульная полиция Telegram.

Из-за возгорания правоохранителям пришлось перекрыли движение транспорта. Газовая служба и представители коммунальных служб оперативно принялись за ликвидацию последствий аварии. В настоящее время движение транспорта восстановлено.

Посреди улицы во Львове из-под земли вырвался огонь 01

Причиной возгорания стало повреждение газовой трубы.

Посреди улицы во Львове из-под земли вырвался огонь 02

Как написал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета и активист Игорь Зинкевич, что местные жители уже давно ощущали запах газа и обращались в соответствующие службы.

"Жители дома говорят, что яма была уже давно, запах газа также ощущался и сообщали в службы. Сегодня вроде бы через высоковольтный кабель и искру оно загорелось. Сейчас со слов людей службы планируют погасить и заварить. Отключение газа, если и произойдет, то частично Галицкий и Лычаковский районы будут без газа на время ремонта", - написал он.

Посреди улицы во Львове из-под земли вырвался огонь 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Микроавтобус врезался в остановку на Львовщине: один человек погиб, еще один травмирован. ФОТО

Газ (10225) Львов (4582) пожар (5944) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+8
Шановні жителі міста Лева не впускайте у своє місто зелених інфернальних сутностей. На вас уся надія Неньки!
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20.09.2021 15:17
+8
Прям классика жанра. Два десятка аварийщиков и один Уася лопатой машет.) НЕ, эта страна еще не скоро от совка отойдет. Эй там снаружи, закройте дверь! Нам еще лет 40 надо)
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20.09.2021 16:13
+5
Таємницю секретної тюрми для кацапів у львівському метрополітені розкрито.
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20.09.2021 15:23
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Шановні жителі міста Лева не впускайте у своє місто зелених інфернальних сутностей. На вас уся надія Неньки!
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20.09.2021 15:17 Ответить
Змій Горинич? нє? а шо??? )))
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20.09.2021 15:17 Ответить
Чому 70% кацапів сруть у 21 столітті у дірку в землі? Дай відповідь, мєрянін!
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20.09.2021 15:25 Ответить
Трубу прорвало...
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20.09.2021 15:20 Ответить
Гномы зарылись слишком глубоко и потревожили Ужас Глубин.
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20.09.2021 15:22 Ответить
Таємницю секретної тюрми для кацапів у львівському метрополітені розкрито.
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20.09.2021 15:23 Ответить
это биндеравцы жгут русскоговорящих младенцев в подземном крематории.
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20.09.2021 15:29 Ответить
Не жгут. Жарят и едят.
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20.09.2021 15:30 Ответить
Так а видео где? У админа вчера был тяжелый день?
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20.09.2021 15:30 Ответить
Шайтан?
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20.09.2021 15:30 Ответить
А говорят газа нет)
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20.09.2021 15:33 Ответить
ЗеСопля самого сотону уже достал.
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20.09.2021 15:36 Ответить
И никто не жарит яичницу.

Не так вкусно, как на печерском огне возле монумента.
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20.09.2021 15:41 Ответить
привіт з пекла
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20.09.2021 15:43 Ответить
та ні, мабуть благодатний
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21.09.2021 10:57 Ответить
Прям классика жанра. Два десятка аварийщиков и один Уася лопатой машет.) НЕ, эта страна еще не скоро от совка отойдет. Эй там снаружи, закройте дверь! Нам еще лет 40 надо)
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20.09.2021 16:13 Ответить
Отака куйня малята... (с)

Дід Панас дав вичерпну відповідь на усі негаразди в країні.

Правда не дав рецептури вмрішення проблеми *********** влади, а хоча б і дав, то 73% совкодрочерів не зрозуміли б(
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20.09.2021 17:26 Ответить
А я подумал шо то пердак политического заробитчанина и вечного мерина Львова, Андруши Садового, рванул.
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20.09.2021 16:16 Ответить
Знаючи галичан дозволю собі зробити здогадку,що хтось з них намагався врізатись в трубу...Сам над тим довго і напружено думаю,але не вистарчає технічних знань...і здорового глузду,можливо...Але здоровий глузд це останнє,що може забрати у нас зелена влада...і це останнє вже приходить...
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20.09.2021 17:30 Ответить
тиск газу невеликий - всого десяті і соті частки однієї атмосфери...0.03 - 0.6...

1.по діаметру газ труби заготовляєш хомут з приєднаною пластиковою трубою...копаєш траншею до газової труби, ручним дрилем свердлиш отвір і щільно закріплюєш хомут, щоб отвори труби і хомута співпадали...закопуєш і притрушуєш опалим листям.

2.можна таке і не під землею зробити, а, як радісти у 2 світову польських-англійських фільмах робили - замаскірувати у гіллі дерев...

3.або додатковим фальш-кронштейном жовтого кольору і трубчатим всередині...ніби зі стіни він, але насправді - навпаки...

п2 і 3 це в будинку, але ще до лічильника
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20.09.2021 18:34 Ответить
Як можливо щось забрати у тебе те, чого вже давно не має?
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21.09.2021 09:50 Ответить
Зразу зелю за "шиворот хапають" Україну до совка прирівнюють, ***** споминають... Ясен пень же ж: газ "лопнув". І львівський дядько Гриць-газовик за допомогою лопати, кайла і якоїсь мами за пів години ліквідував отой "лоп". Але хаю- на всю Україну
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20.09.2021 19:57 Ответить
Благодатний вогонь
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21.09.2021 03:07 Ответить
 
 