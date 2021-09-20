Посреди улицы во Львове из-под земли вырвался огонь. ВИДЕО

В понедельник, 20 сентября, в центре Львова из-под земли вырвался огонь.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото с места происшествия опубликовала патрульная полиция Telegram.

Из-за возгорания правоохранителям пришлось перекрыли движение транспорта. Газовая служба и представители коммунальных служб оперативно принялись за ликвидацию последствий аварии. В настоящее время движение транспорта восстановлено.

Причиной возгорания стало повреждение газовой трубы.

Как написал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета и активист Игорь Зинкевич, что местные жители уже давно ощущали запах газа и обращались в соответствующие службы.

"Жители дома говорят, что яма была уже давно, запах газа также ощущался и сообщали в службы. Сегодня вроде бы через высоковольтный кабель и искру оно загорелось. Сейчас со слов людей службы планируют погасить и заварить. Отключение газа, если и произойдет, то частично Галицкий и Лычаковский районы будут без газа на время ремонта", - написал он.







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