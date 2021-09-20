Посреди улицы во Львове из-под земли вырвался огонь. ВИДЕО
В понедельник, 20 сентября, в центре Львова из-под земли вырвался огонь.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее фото с места происшествия опубликовала патрульная полиция Telegram.
Из-за возгорания правоохранителям пришлось перекрыли движение транспорта. Газовая служба и представители коммунальных служб оперативно принялись за ликвидацию последствий аварии. В настоящее время движение транспорта восстановлено.
Причиной возгорания стало повреждение газовой трубы.
Как написал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета и активист Игорь Зинкевич, что местные жители уже давно ощущали запах газа и обращались в соответствующие службы.
"Жители дома говорят, что яма была уже давно, запах газа также ощущался и сообщали в службы. Сегодня вроде бы через высоковольтный кабель и искру оно загорелось. Сейчас со слов людей службы планируют погасить и заварить. Отключение газа, если и произойдет, то частично Галицкий и Лычаковский районы будут без газа на время ремонта", - написал он.
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Не так вкусно, как на печерском огне возле монумента.
Дід Панас дав вичерпну відповідь на усі негаразди в країні.
Правда не дав рецептури вмрішення проблеми *********** влади, а хоча б і дав, то 73% совкодрочерів не зрозуміли б(
1.по діаметру газ труби заготовляєш хомут з приєднаною пластиковою трубою...копаєш траншею до газової труби, ручним дрилем свердлиш отвір і щільно закріплюєш хомут, щоб отвори труби і хомута співпадали...закопуєш і притрушуєш опалим листям.
2.можна таке і не під землею зробити, а, як радісти у 2 світову польських-англійських фільмах робили - замаскірувати у гіллі дерев...
3.або додатковим фальш-кронштейном жовтого кольору і трубчатим всередині...ніби зі стіни він, але насправді - навпаки...
п2 і 3 це в будинку, але ще до лічильника