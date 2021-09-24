Росія визнає "дипломи про вищу освіту", видані в "ДНР", - СБУ. ВIДЕО

Зараз в самопроголошеній "ДНР" завершується "реформування" сфери освіти і науки, яке передбачає повний перехід освіти на стандарти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, Російські органи державної влади вже визнають дипломи про вищу освіту, видані в "ДНР". А "Міністерство освіти ДНР" очолює співробітник органів державної безпеки Росії.

Встановлено, що в 2016 році в самопроголошеній "ДНР" ухвалили концепцію реформування освіти і науки "республіки" на 2016-2021 роки. Основна її мета - введення в освітній сфері стандартів Російської Федерації.

Активна фаза псевдореформи припала на 2020-2021 роки. Але інституційна інтеграція "ДНР" до складу Російської Федерації почалася уже з 2017 року. Саме тоді Президент РФ Володимир Путін видав Указ № 74, яким Росія почала визнавати дипломи, що видаються освітніми закладами вищої освіти так званої "ДНР".

За інформацією СБУ, наразі представники "ДНР" намагаються внести ці дипломи до загального реєстру РФ.

При цьому у 2019-2020 роках випускникам навчальних закладів "ДНР", акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тис. дипломів державного зразка Росії, а з 2014 року їх кількість становить понад 8 тис.

"Видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам, розташованим на території України, підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури так званих "ДНР" та "ЛНР" ", - підкреслили в СБУ.

Так, в одному із листів МЗС в РФ Сергій Лавров дозволяє відкрити пункти проведення єдиного державного екзамену на базі донецьких Муніципальних закладів освіти так званої "ДНР". При чому своїм листом Лавров задовольнив клопотання від депутата Державної Думи РФ Геннадія Онищенка, який багаторазово відвідував тимчасово окуповані території України в 2020 і 2 021 роках і особисто вручав частину дипломів про вищу освіту в окупованому Донецьку (сертифіковані як такі, що пройшли російську акредитацію).

Зазначається, що всі візити і заходи на території України за участю зазначеного представника Державної Думи РФ здійснювалися без узгодження з органами державної влади України. А заходи з його пересування та безпеки - забезпечували терористи "ДНР".

Крім того, СБУ володіє доказами, що навіть діючий "міністр освіти ДНР" Михайло Кушаков має російський паспорт і є офіцером РФ. Він перебуває у званні підполковника запасу органів державної безпеки Росії, в 2002 році відбув до невизнаної республіки Придністров’я, де "працював у сфері освіти". З 2015 року переїхав у "ДНР", де став "заступником міністра", а з 2019 року – "міністром освіти ДНР".

Наразі СБУ перевіряє інформацію, що керівництво так званої "ДНР" очікує погодження уряду РФ, щоб вживати цілеспрямовані заходи із насадження адміністративної моделі управління, стандартизації і сертифікації діяльності органів та установ "ДНР" відповідно до норм РФ та подальшої федералізації ТОТ Донецької області.

Вирішується питання щодо оголошення відповідним особам повідомлення про підозру.