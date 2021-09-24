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Россия признает "дипломы о высшем образовании", выданные в "ДНР", - СБУ. ВИДЕО

Сейчас в самопровозглашенной "ДНР" завершается "реформирование" сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в "ДНР". А "Министерство образования ДНР" возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России.

Установлено, что в 2016 году в самопровозглашенной "ДНР" приняли концепцию реформирования образования и науки "республики" на 2016-2021 годы. Основная ее цель - введение в образовательной сфере стандартов Российской Федерации.

Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция "ДНР" в состав Российской Федерации началась уже с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал Указ № 74, которым Россия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой "ДНР".

По информации СБУ, сейчас представители "ДНР" пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ.

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Кроме того, в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений "ДНР", аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца России, а с 2014 года их количество составляет более 8 тыс.

"Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"", - подчеркнули в СБУ.

Так, в одном из писем глава МИД РФ Сергей Лавров разрешил открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой "ДНР". Причем своим письмом Лавров удовлетворил ходатайство от депутата Государственной Думы РФ Геннадия Онищенко, который многократно посещал временно оккупированные территории Украины в 2020 и 2021 годах и лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке (сертифицированы как такие, что прошли российскую аккредитацию).

Отмечается, что все визиты и мероприятия на территории Украины при участии указанного представителя Государственной Думы РФ осуществлялись без согласования с органами государственной власти Украины. А меры по его передвижению и безопасности - обеспечивали террористы "ДНР".

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Кроме того, СБУ владеет доказательствами, что даже действующий "министр образования ДНР" Михаил Кушаков имеет российский паспорт и является офицером РФ. Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности России, в 2002 году отправился в непризнанную республику Приднестровье, где "работал в сфере образования". С 2015 года переехал в "ДНР", где стал "заместителем министра", а с 2019 года - "Министром образования ДНР".

Сейчас СБУ проверяет информацию о том, что "руководство" самопровозглашенной "ДНР" ожидает согласования правительства РФ, чтобы принимать целенаправленные меры по насаждению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений "ДНР" в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации ВОТ Донецкой области.

Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомление о подозрении.

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Автор: 

образование (2266) оккупация (10137) россия (95515) СБУ (19893) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+7
Это хорошо. Лугандонцы сваливающие в рашку со своим недообразованием повышают общий IQ и Украины, и россии.
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24.09.2021 13:10
+5
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24.09.2021 13:59
+4
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24.09.2021 13:09
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24.09.2021 13:09 Ответить
Это хорошо. Лугандонцы сваливающие в рашку со своим недообразованием повышают общий IQ и Украины, и россии.
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24.09.2021 13:10 Ответить
В РФ - отрицательный отбор! ДыРка - поставщик кадров (орков) в недоимперию (московскую орду)!
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24.09.2021 13:18 Ответить
Даешь свободу Дальневосточной Народной Республике (ДНР)!
Свободу всем народам РФ!!!
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24.09.2021 13:15 Ответить
Невже на ерефії все так погано?
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24.09.2021 13:37 Ответить
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24.09.2021 13:59 Ответить
Это хорошая новость. Дети асвабадителе Украины от украинцев, наученные родителями ремеслу, которым они восьмой год занимаются в Лыдынырах, поедут работать жить в страну агрессор.
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24.09.2021 14:11 Ответить
раSSeя это не страна, а бал, где правит сатана !
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24.09.2021 14:24 Ответить
признаАет или признаЁт?
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24.09.2021 15:00 Ответить
ДНРэровские инженеры выведут Московию на новый уровень катастроф.
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24.09.2021 15:28 Ответить
Служба ****** Украины может только погавкать или похрюкать в сторону России. Когда уже эти ***** посадят Порошенко или Ахметова???
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24.09.2021 23:29 Ответить
НИКОГДА!!!
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27.09.2021 10:48 Ответить
 
 