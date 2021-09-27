ДБР перевіряє причетність чиновників Фонду держмайна до незаконної приватизації об'єкта критичної інфраструктури на Черкащині. ВIДЕО
Оперативники ДБР перевіряють причетність посадових осіб Фонду державного майна України до незаконної приватизації об'єкта критичної інфраструктури країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.
У межах досудового розслідування працівники ДБР перевіряють інформацію щодо незаконної приватизації стратегічного підприємства на Черкащині. Пакет акцій державного підприємства заплановано продати на аукціоні за значно нижчою ціною, ніж його ринкова вартість – приблизно 6 млрд гривень.
Через таку приватизацію держава також щорічно недотримувала б щонайменше 180 млн гривень гарантованого прибутку.
Посадовці ФДМУ, незважаючи на застереження від правоохоронних та державних органів влади, продовжували підготовку до приватизації стратегічного підприємства.
Під час проведення оперативно-слідчих заходів працівники ДБР вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність представників Фонду.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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