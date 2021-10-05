Рада не підтримала відсторонення Стефанчука і пішла на перерву. ВIДЕО

Верховна Рада не підтримала пропозицію опозиції про відсторонення першого віцеспікера ВР Руслана Стефанчук від ведення засідань на два дні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таку пропозицію проголосували лише 66 народних депутатів.

Перед голосуванням Стефанчук зі сміхом повідомив про те, що його пропонують відсторонити від ведення засідань і передав слово віцеспікерці Олені Кондратюк.

"Я так стану зіркою", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не звертатимуся до суду для оскарження питання відставки. Хочуть іти в обхід закону - нехай ідуть, - Разумков

Після цього, за пропозицією фракції "Слуга народу" і групи "Довіра" було оголошено перерву в роботі Верховної Ради для проведення Погоджувальної ради та формування порядку денного.