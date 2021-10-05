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Рада не підтримала відсторонення Стефанчука і пішла на перерву. ВIДЕО

Верховна Рада не підтримала пропозицію опозиції про відсторонення першого віцеспікера ВР Руслана Стефанчук від ведення засідань на два дні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таку пропозицію проголосували лише 66 народних депутатів.

Перед голосуванням Стефанчук зі сміхом повідомив про те, що його пропонують відсторонити від ведення засідань і передав слово віцеспікерці Олені Кондратюк.

"Я так стану зіркою", - сказала вона.

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Після цього, за пропозицією фракції "Слуга народу" і групи "Довіра" було оголошено перерву в роботі Верховної Ради для проведення Погоджувальної ради та формування порядку денного.

Автор: 

ВР (14994) відставка (1466) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+16
Ну, и когда и где вы видели, что бы оно само от корыта отошло, пока корыто полное?
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05.10.2021 13:50
+11
Узурпация власти.
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05.10.2021 13:49
+10
Шоу, смешно аж перепиз..чить хочется это рыло наетое. Зелугие, вы реально не понимаете что в Киеве каштанов на всех хватит? Сначала украшение, потом удобрение.
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05.10.2021 13:51
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Узурпация власти.
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05.10.2021 13:49 Відповісти
Рыги тоже так думали.
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05.10.2021 13:51 Відповісти
свиньеподобные дорвались до корыта
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05.10.2021 14:09 Відповісти
Ну, и когда и где вы видели, что бы оно само от корыта отошло, пока корыто полное?
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05.10.2021 13:50 Відповісти
Шоу, смешно аж перепиз..чить хочется это рыло наетое. Зелугие, вы реально не понимаете что в Киеве каштанов на всех хватит? Сначала украшение, потом удобрение.
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05.10.2021 13:51 Відповісти
ну, наконец-то, дождались... теперь будет введено официальное звание "рыло верховной рады"
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05.10.2021 14:02 Відповісти
Представляете: если эту ряху назначат спикером, а офшорный велосипедист склеит ласты, то это сурло будет исполнять роль Президента Украины !
Это уже полный пердимонокль......
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05.10.2021 14:11 Відповісти
Хуже не будет...
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05.10.2021 14:48 Відповісти
Действительно хуже не будет, а будет просто ******/
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05.10.2021 15:11 Відповісти
Или назначат внеочередные выборы президента. Тогда тоже.
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05.10.2021 17:12 Відповісти
Юзик-второй толстяк. До комплекта, ещё кто-то ряху отожрать должен.
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05.10.2021 16:33 Відповісти
 
 