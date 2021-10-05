7 318 11
Рада не підтримала відсторонення Стефанчука і пішла на перерву. ВIДЕО
Верховна Рада не підтримала пропозицію опозиції про відсторонення першого віцеспікера ВР Руслана Стефанчук від ведення засідань на два дні.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таку пропозицію проголосували лише 66 народних депутатів.
Перед голосуванням Стефанчук зі сміхом повідомив про те, що його пропонують відсторонити від ведення засідань і передав слово віцеспікерці Олені Кондратюк.
"Я так стану зіркою", - сказала вона.
Після цього, за пропозицією фракції "Слуга народу" і групи "Довіра" було оголошено перерву в роботі Верховної Ради для проведення Погоджувальної ради та формування порядку денного.
Топ коментарі
+16 Старый зольдат
показати весь коментар05.10.2021 13:50
+11 Фродо Странник
показати весь коментар05.10.2021 13:49
+10 Сергей Гусаченко #493712
показати весь коментар05.10.2021 13:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это уже полный пердимонокль......