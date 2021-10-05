РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11606 посетителей онлайн
Новости Видео Отставка Разумкова
7 318 11

Рада не поддержала отстранение Стефанчука и ушла на перерыв. ВИДЕО

Верховная Рада не поддержала предложение оппозиции об отстранении первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука от ведения заседаний на два дня.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое предложение проголосовали только 66 народных депутатов.

Перед голосованием Стефанчук со смехом сообщил о том, что его предлагают отстранить от ведения заседаний и передал слово вице-спикеру Елене Кондратюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада включила в повестку дня вопрос отставки Разумкова

"Я так стану звездой", - сказала она.

После этого, по предложению фракции "Слуга народа" и группы "Довира" был объявлен перерыв в работе Верховной Рады для проведения Согласительного совета и формирования повестки дня.

Автор: 

ВР (29258) отставка (3156) Разумков Дмитрий (1521) Стефанчук Руслан (658)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Ну, и когда и где вы видели, что бы оно само от корыта отошло, пока корыто полное?
показать весь комментарий
05.10.2021 13:50
+11
Узурпация власти.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:49
+10
Шоу, смешно аж перепиз..чить хочется это рыло наетое. Зелугие, вы реально не понимаете что в Киеве каштанов на всех хватит? Сначала украшение, потом удобрение.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Узурпация власти.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:49 Ответить
Рыги тоже так думали.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:51 Ответить
свиньеподобные дорвались до корыта
показать весь комментарий
05.10.2021 14:09 Ответить
Ну, и когда и где вы видели, что бы оно само от корыта отошло, пока корыто полное?
показать весь комментарий
05.10.2021 13:50 Ответить
Шоу, смешно аж перепиз..чить хочется это рыло наетое. Зелугие, вы реально не понимаете что в Киеве каштанов на всех хватит? Сначала украшение, потом удобрение.
показать весь комментарий
05.10.2021 13:51 Ответить
ну, наконец-то, дождались... теперь будет введено официальное звание "рыло верховной рады"
показать весь комментарий
05.10.2021 14:02 Ответить
Представляете: если эту ряху назначат спикером, а офшорный велосипедист склеит ласты, то это сурло будет исполнять роль Президента Украины !
Это уже полный пердимонокль......
показать весь комментарий
05.10.2021 14:11 Ответить
Хуже не будет...
показать весь комментарий
05.10.2021 14:48 Ответить
Действительно хуже не будет, а будет просто ******/
показать весь комментарий
05.10.2021 15:11 Ответить
Или назначат внеочередные выборы президента. Тогда тоже.
показать весь комментарий
05.10.2021 17:12 Ответить
Юзик-второй толстяк. До комплекта, ещё кто-то ряху отожрать должен.
показать весь комментарий
05.10.2021 16:33 Ответить
 
 