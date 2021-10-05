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Рада не поддержала отстранение Стефанчука и ушла на перерыв. ВИДЕО
Верховная Рада не поддержала предложение оппозиции об отстранении первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука от ведения заседаний на два дня.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое предложение проголосовали только 66 народных депутатов.
Перед голосованием Стефанчук со смехом сообщил о том, что его предлагают отстранить от ведения заседаний и передал слово вице-спикеру Елене Кондратюк.
"Я так стану звездой", - сказала она.
После этого, по предложению фракции "Слуга народа" и группы "Довира" был объявлен перерыв в работе Верховной Рады для проведения Согласительного совета и формирования повестки дня.
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