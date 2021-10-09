Тітушки прориваються в будинок Порошенка в Козині. ВIДЕО

Невідомі прориваються в будинок експрезидента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка в Козині на Київщині.

Про це заявила у Facebook народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тітушки , яких вночі набирали в соцмережах на проплачені "акції", почали прориватися в будинок Петра Порошенка", - написала вона і додала, що до участі в акції залучили неповнолітніх.

За словами Геращенко, представники "Євросолідарності" вже звернулися до радника-уповноваженої з прав дитини Дарини Герасименко з вимогою негайно прибути в Козин і разом з поліцією убезпечити неповнолітніх від участі в провокаціях.

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З відео з місця події видно, що відбуваються зіткнення.

Блогер Андрій Луганський в Telegram написав, що тітушки застосовують газ проти ветеранів російсько-української війни, які приїхали підтримати Порошенка.

Нагадаємо, за даними поліції, "мирна акція двох громадських організацій" під будинком Порошенка в Козині почалася вночі. Більш як 60 правоохоронців забезпечують правопорядок.