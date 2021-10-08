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Медведчук (1694) Порошенко (15078)

"ЄС" назвала справу про зв'язки Порошенка з Медведчуком "бездоказовим фейком"

"Європейська Солідарність" радить голові СБУ перевірити самого себе і Володимира Зеленського на предмет їх спільної злочинної участі в пограбуванні вкладників ПриватБанку на 41 млн доларів; виведенні цих брудних грошей Коломойського в іноземні юрисдикції з метою ухилення від сплати податків і придбання елітної закордонної нерухомості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЄС.

"Час перевірити нарешті причетність особисто Зеленського і керівника його Офісу до зливу росіянам секретної спецоперації із затримання російських військових злочинців із так званої приватної армії Вагнера.

Так само негайній перевірці підлягає перерахунок 60 мільйонів доларів на окуповані території з державного Укрексімбанку. Адже це означає участь у фінансуванні тероризму з боку керівника цієї установи Мецгера, чи то кума, чи то друга, чи то свата Зеленського, який підніс його на цю посаду і якому дає публічні вказівки щодо руху коштів. Про це принаймні свідчить їхня минулорічна телефонна розмова у присутності журналістів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У межах підозри Медведчуку буде відпрацьовуватися причетність Порошенка і Гонтаревої, - глава СБУ Баканов

В "ЄС" зазначили: "Щоби створити димову завісу і відволікти увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком.

Крім того, влада вкотре намагається очорнити Петра Порошенка як лідера української, проєвропейської опозиції на тлі плачевних результатів власного урядування".

"Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів. Зеленський знову бреше, і в цьому – нічого нового", - резюмували в "ЄС".

Раніше глава СБУ Іван Баканов заявив про те, що в рамках розслідування справи за новою підозрою Віктора Медведчука буде відпрацьовуватися причетність до неї п'ятого президента Петра Порошенка і ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Автор: 
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Топ коментарі
+40
солома
@elnazaro77

https://twitter.com/elnazaro777/status/1446485941334446084 3 ч



Зелебоби вирішили терміново відволікти увагу від 100500 останніх зашкварів підозрою Медведчуку...
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08.10.2021 20:45
+33
Саме через це, мертвечук бізнеспартнер ВАЗеленського-бабломойського. Саме тому трубопровід "мертвечука" у бабломойського. Саме тому мертвечук, за Порошенка збіднів, а за ВАЗеленського став міліардером.
Хоча для ватану, какаяразніца.
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08.10.2021 20:50
+30
Зеленський в турборежимі робить все те, що двадцять років тому робив *****.
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08.10.2021 20:42
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А клоун чем занимался в это время?
Наверное оплачивал из собственного кармана обновление ПВО для Киева или все таки принимал участие в отмывании украденных Беней денег из привата, твоих же денег.
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09.10.2021 08:29 Відповісти
А кто для воинов Зеленский?
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09.10.2021 11:26 Відповісти
Возбудились тут свидетели второго пришествия Петра. А зря. Никто не посадит вашего красно солнышко. Он ещё не отработал роль "жертвенного барашка" в вероятном втором туре на след.выборах. А эти новости так, чтобы рейтинг не рос. А то народ у нас, слишком забывчив, понимаешь...
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09.10.2021 08:10 Відповісти
Так кум уже больше не кум?
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09.10.2021 10:37 Відповісти
Напомню мудакам, в какой ситуации Порошенко общал закончить войну за 2 недели:

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09.10.2021 10:42 Відповісти
Напомни им еще про "просто перестать стрелять" и "надо перестать наживаться на войне"
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09.10.2021 11:28 Відповісти
не війну, а АТО.
І не обіцяв закінчити, а розмірковував про АТО, яке оптимально має тривати максимум два тижні; і на той час ще не все доганяв, чому вже триває півтора місяці. Бо в той день лише оголосили екзіт-пол з його 54%.
Війна розпочалась дещо пізніше. І обіцянки на цю війну давати неможливо.
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09.10.2021 12:04 Відповісти
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZUSVf22kz-rTB8l-ehuLKnCdl63HXYdLs4NuxF6wpxhXB_VfBcSV0l7L4kxI_aAZt1dyLl2ZOipHIipYWQ_GMjS_oiRwGLbqoCgDrb09jO85eTdpU8iShMdma3tPxwYj5Y&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бирюков



Эта группа биомассы изображает из себя "негодующую общественность". Эту самую общественность пытались наколядовать на митинг вчера, но вечер пятницы - все бухают, поэтому "митинг" перенесли на сегодня.

Где митинг, спросите вы? Против кого? Кто вызвал негодование общественности в количестве 30 человек?

Правильный ответ - под домом Порошенко.

Стоит такое мероприятие 500-600 гривен за тушку, оплачено 3 часа, расчет после окончания. Скрины из групп в Телеграме и ВКонтакте (кто бы сомневался) нам прислали еще вчера днем.

Биомасса нэгодуэ!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3042151996053597&set=a.1446170575651755&__cft__[0]=AZUSVf22kz-rTB8l-ehuLKnCdl63HXYdLs4NuxF6wpxhXB_VfBcSV0l7L4kxI_aAZt1dyLl2ZOipHIipYWQ_GMjS_oiRwGLbqoCgDrb09jO85eTdpU8iShMdma3tPxwYj5Y&__tn__=EH-R

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09.10.2021 11:57 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
Forwarded from https://t.me/putch111/6042 Путч

Тему про Медведчука Шустер зробив "на от*бісь". Він не продемонтрував головного - (фейк)відео, яке просили продемонструвати і лейтенант Баканов і прокурорша Венедиктова (але не ризикнули показати на своїй пресусі). Причому генпрокурорша в прямому ефірі з таким проханнм зверталася двічі.
Тема якогось зв'язку Медведчук-Порошенко, на що розраховували в офісі Зеленського, залишилася не розкритою. Тему намагався реанімувати Давид Арахамія з надією на емоційну реакцію Ірини Геращенко. Але вона тактично промовчала.
На Банковій сталася істерика. За нашими даними керівництву ток-шоу дзвонив цілий радник цілого Андрія Єрмака одіозний Міша Подоляк з вимогою прокрутити в ефірі відео після реклами, але Савік Шустер відмовився продовжувати тему і вивів до мікрофона звільненого Дмитра Разумкова, котрий почав коврове бомбардування "слуг народу".
У третьому блоці ток-шоу Савік Шустер задіяв артилерію, болючу для Володимира Зеленського офшорну тему та відмивання грошей олігарха Ігоря Коломойського.
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09.10.2021 12:16 Відповісти
- Дурак!
- Сам дурак!
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11.10.2021 11:28 Відповісти
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