"ЕС" назвала дело о связях Порошенко с Медведчуком "бездоказательным фейком"

"Европейская Солидарность" советует председателю СБУ проверить самого себя и Владимира Зеленского на предмет их совместного преступного участия в ограблении вкладчиков ПриватБанка на 41 млн долларов; выведении этих грязных денег Коломойского в иностранные юрисдикции с целью уклонения от уплаты налогов и приобретение элитной зарубежной недвижимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ЕС.

"Время проверить наконец причастность лично Зеленского и руководителя его Офиса к сливу россиянам секретной спецоперации по задержанию российских военных преступников из так называемой частной армии Вагнера.

Также немедленной проверке подлежит переведение 60 млн долларов на оккупированные территории из государственного Укрэксимбанка. Ведь это означает участие в финансировании терроризма со стороны руководителя этого учреждения Мецгера, то кума, то друга, то свата Зеленского, который вознес его на эту должность и которому дает публичные указания по движению средств. Об этом по крайней мере свидетельствует их прошлогодний телефонный разговор в присутствии журналистов", - говорится в сообщении.

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В "ЕС" отметили: "Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связь Порошенко с Медведчуком.

Кроме того, власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинского, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления".

"Петр Порошенко в очередной раз категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов. Зеленский снова врет, и в этом - ничего нового", - резюмировали в "ЕС".

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Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил о том, что в рамках расследования дела по новому подозрению Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность к нему пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой