"ЕС" назвала дело о связях Порошенко с Медведчуком "бездоказательным фейком"
"Европейская Солидарность" советует председателю СБУ проверить самого себя и Владимира Зеленского на предмет их совместного преступного участия в ограблении вкладчиков ПриватБанка на 41 млн долларов; выведении этих грязных денег Коломойского в иностранные юрисдикции с целью уклонения от уплаты налогов и приобретение элитной зарубежной недвижимости.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ЕС.
"Время проверить наконец причастность лично Зеленского и руководителя его Офиса к сливу россиянам секретной спецоперации по задержанию российских военных преступников из так называемой частной армии Вагнера.
Также немедленной проверке подлежит переведение 60 млн долларов на оккупированные территории из государственного Укрэксимбанка. Ведь это означает участие в финансировании терроризма со стороны руководителя этого учреждения Мецгера, то кума, то друга, то свата Зеленского, который вознес его на эту должность и которому дает публичные указания по движению средств. Об этом по крайней мере свидетельствует их прошлогодний телефонный разговор в присутствии журналистов", - говорится в сообщении.
В "ЕС" отметили: "Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связь Порошенко с Медведчуком.
Кроме того, власть в очередной раз пытается очернить Петра Порошенко как лидера украинского, проевропейской оппозиции на фоне плачевных результатов собственного управления".
"Петр Порошенко в очередной раз категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов. Зеленский снова врет, и в этом - ничего нового", - резюмировали в "ЕС".
Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил о том, что в рамках расследования дела по новому подозрению Виктора Медведчука будет отрабатываться причастность к нему пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой
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Наверное оплачивал из собственного кармана обновление ПВО для Киева или все таки принимал участие в отмывании украденных Беней денег из привата, твоих же денег.
І не обіцяв закінчити, а розмірковував про АТО, яке оптимально має тривати максимум два тижні; і на той час ще не все доганяв, чому вже триває півтора місяці. Бо в той день лише оголосили екзіт-пол з його 54%.
Війна розпочалась дещо пізніше. І обіцянки на цю війну давати неможливо.
Эта группа биомассы изображает из себя "негодующую общественность". Эту самую общественность пытались наколядовать на митинг вчера, но вечер пятницы - все бухают, поэтому "митинг" перенесли на сегодня.
Где митинг, спросите вы? Против кого? Кто вызвал негодование общественности в количестве 30 человек?
Правильный ответ - под домом Порошенко.
Стоит такое мероприятие 500-600 гривен за тушку, оплачено 3 часа, расчет после окончания. Скрины из групп в Телеграме и ВКонтакте (кто бы сомневался) нам прислали еще вчера днем.
Биомасса нэгодуэ!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3042151996053597&set=a.1446170575651755&__cft__[0]=AZUSVf22kz-rTB8l-ehuLKnCdl63HXYdLs4NuxF6wpxhXB_VfBcSV0l7L4kxI_aAZt1dyLl2ZOipHIipYWQ_GMjS_oiRwGLbqoCgDrb09jO85eTdpU8iShMdma3tPxwYj5Y&__tn__=EH-R
Forwarded from https://t.me/putch111/6042 Путч
Тему про Медведчука Шустер зробив "на от*бісь". Він не продемонтрував головного - (фейк)відео, яке просили продемонструвати і лейтенант Баканов і прокурорша Венедиктова (але не ризикнули показати на своїй пресусі). Причому генпрокурорша в прямому ефірі з таким проханнм зверталася двічі.
Тема якогось зв'язку Медведчук-Порошенко, на що розраховували в офісі Зеленського, залишилася не розкритою. Тему намагався реанімувати Давид Арахамія з надією на емоційну реакцію Ірини Геращенко. Але вона тактично промовчала.
На Банковій сталася істерика. За нашими даними керівництву ток-шоу дзвонив цілий радник цілого Андрія Єрмака одіозний Міша Подоляк з вимогою прокрутити в ефірі відео після реклами, але Савік Шустер відмовився продовжувати тему і вивів до мікрофона звільненого Дмитра Разумкова, котрий почав коврове бомбардування "слуг народу".
У третьому блоці ток-шоу Савік Шустер задіяв артилерію, болючу для Володимира Зеленського офшорну тему та відмивання грошей олігарха Ігоря Коломойського.
- Сам дурак!