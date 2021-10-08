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Новости Дело Медведчука
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Подозрение Медведчуку вручено надлежащим образом, - генпрокурор и глава СБУ

Подозрение Медведчуку вручено надлежащим образом, - генпрокурор и глава СБУ

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук уведомлен о новом подозрении в государственной измене и содействии финансированию террористических организаций надлежащим образом.

Об этом заявили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ со ссылко на Интерфакс-Украина.

"Сегодня пытались прокуроры и следователи уведомить лично о подозрении под запись. Он (Медведчук - ред.), пользуясь статусом народного депутата, сказал "вы меня будете задерживать? Не будете, ну я пошел", - рассказала Венедиктова на брифинге в пятницу в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчуку сообщили о новом подозрении о государственной измене и содействии терроризму, - СБУ. ВИДЕО

Генпрокурор пояснила, есть четкие императивные правила задержания. "Необходимо уведомить лицо об этом (о подозрении - ред.) лицо по месту регистрации, проживания, работы. Сегодня это все было сделано. Поэтому с сегодняшнего дня он считается уведомленным о подозрении надлежащим способом и надлежащим образом", - сказала Венедиктова.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов добавил: "Подозрение господину Меведчуку, по нашему мнению, вручено всеми возможными способами по состоянию на сегодняшний день".

Генпрокурор и глава СБУ отметили, что все доказательства, которые были представлены в пятницу на брифинге, являются надлежащими.

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"На все записи получены соответствующие определения судов, есть соответствующая судебная практика о приобщении таких записей как доказательств дела, что определяет тот факт, что они являются надлежащими", - сказал Баканов.

"Мы считаем, что в этом контексте мы хорошо подготовились. То, что есть, отвечает действующему законодательству", - добавил глава СБУ.

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Топ комментарии
+5
Эта тварь должна получить сполна !
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08.10.2021 19:52
+4
надо найти адвоката по фамилии Стус
чтобы "типа защищал" этого поддонка
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08.10.2021 19:11
+3
Ждем когда Зеле настоящим.образом вручвт.
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08.10.2021 19:08
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Ждем когда Зеле настоящим.образом вручвт.
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08.10.2021 19:08 Ответить
клоун на ломках всех сдаст...если его живым удастся арестовать - беня быстро ему вкусную дачку зашлет
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08.10.2021 19:13 Ответить
В то время он будет у ху@ла клоуном работать, если успеет вовремя смыться.
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08.10.2021 20:42 Ответить
А Мецгеру почему еще не вручили?
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08.10.2021 19:10 Ответить
Здравствуй, зебобик!
Ты меня удивил! Оказывается дегенераты еще существуют и ты яркий пример этому!
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08.10.2021 20:49 Ответить
Забыл спросить. А шахты, шахты кому налоги платили в 2014 году?
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08.10.2021 21:08 Ответить
Ти дебілко? 2 дні тому все вручили
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08.10.2021 22:53 Ответить
Виктор Медведчук уведомлен о новом подозрении в государственной измене и содействии финансированию террористических организаций надлежащим образом. Источник:
============
Тому клоуну вручили подозрение в препятствовании журналистской деятельности.
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09.10.2021 04:18 Ответить
надо найти адвоката по фамилии Стус
чтобы "типа защищал" этого поддонка
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08.10.2021 19:11 Ответить
значит фейк завуалированый((
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08.10.2021 19:14 Ответить
"А он сидит и в ус себе не дует!"
(c)
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08.10.2021 19:19 Ответить
Венедиктова за это уже успела извинится перед Мертведчуком ?
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08.10.2021 19:51 Ответить
Эта тварь должна получить сполна !
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08.10.2021 19:52 Ответить
Йося Сралин как то говаривал: Разбиратся некогда - растрелять !
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08.10.2021 19:54 Ответить
 
 