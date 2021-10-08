Подозрение Медведчуку вручено надлежащим образом, - генпрокурор и глава СБУ
Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук уведомлен о новом подозрении в государственной измене и содействии финансированию террористических организаций надлежащим образом.
Об этом заявили генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ со ссылко на Интерфакс-Украина.
"Сегодня пытались прокуроры и следователи уведомить лично о подозрении под запись. Он (Медведчук - ред.), пользуясь статусом народного депутата, сказал "вы меня будете задерживать? Не будете, ну я пошел", - рассказала Венедиктова на брифинге в пятницу в Киеве.
Генпрокурор пояснила, есть четкие императивные правила задержания. "Необходимо уведомить лицо об этом (о подозрении - ред.) лицо по месту регистрации, проживания, работы. Сегодня это все было сделано. Поэтому с сегодняшнего дня он считается уведомленным о подозрении надлежащим способом и надлежащим образом", - сказала Венедиктова.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов добавил: "Подозрение господину Меведчуку, по нашему мнению, вручено всеми возможными способами по состоянию на сегодняшний день".
Генпрокурор и глава СБУ отметили, что все доказательства, которые были представлены в пятницу на брифинге, являются надлежащими.
"На все записи получены соответствующие определения судов, есть соответствующая судебная практика о приобщении таких записей как доказательств дела, что определяет тот факт, что они являются надлежащими", - сказал Баканов.
"Мы считаем, что в этом контексте мы хорошо подготовились. То, что есть, отвечает действующему законодательству", - добавил глава СБУ.
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Ты меня удивил! Оказывается дегенераты еще существуют и ты яркий пример этому!
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Тому клоуну вручили подозрение в препятствовании журналистской деятельности.
чтобы "типа защищал" этого поддонка
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