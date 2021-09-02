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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1755) домашний арест (169) мера пресечения (361)

Медведчуку продлили домашний арест

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил до 31 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее определение суд вынес в четверг, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

"Ходатайство удовлетворить… продлить меры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31.10 2021 года", - говорится в оглашенном определении суда.

Защита Медведчука в начале судебного заседания предоставила суду материалы о нарушении подследственности, недопустимости доказательств, а также отсутствии необходимости меры пресечения в связи с завершением досудебного расследования.

Читайте: Следствие в деле Медведчука по госизмене и покушению на разграбление недр завершено, - Венедиктова. ВИДЕО

Представитель обвинения, выступая в суде, напомнил, что 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграблении национальных ценностей было завершено, а 7 сентября истекает срок действия меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. "Риск влияния на свидетелей есть и на стадии судебного рассмотрения", - сказал представитель прокуратуры, обосновывая необходимость продления меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца до 7 ноября 2021 года.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Ойц! Ну я валяюсь! А можна мені в замку вєдьмєччука невмирущого трохи підарештом пожити?!))) Я недовго...,шоб нє поправитися)))
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02.09.2021 19:37
+7
Чому досі не висить на шибениці ? Мілліони будуть аплодувати.
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02.09.2021 19:43
+6
Видовище ляькового балагана триває !!)))
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02.09.2021 19:38
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В зе-ндан мертвячука!
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02.09.2021 19:34 Ответить
выиграет все суды в сове оправдание и арест закончится
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02.09.2021 19:36 Ответить
Медведчуку продлили домашний арест

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****! Це ж внєшнєє управлєніє! Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 2282
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02.09.2021 21:23 Ответить
Ойц! Ну я валяюсь! А можна мені в замку вєдьмєччука невмирущого трохи підарештом пожити?!))) Я недовго...,шоб нє поправитися)))
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02.09.2021 19:37 Ответить
Там дорого Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 5229
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02.09.2021 19:48 Ответить
Там дорого буде для вєдьмєччука, якщо я там трошки поживу!)
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02.09.2021 19:57 Ответить
Тогда можешь не дожить... Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 7421
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02.09.2021 19:59 Ответить
Я ще й до нормального Президента України доживу! Та ще й може до багатьох!) А од чи доживе вітя-чахлик, то вже вапрос...)))
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02.09.2021 20:08 Ответить
А ви що, його охоронець?!)))
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02.09.2021 20:11 Ответить
Там есть кому Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 5389
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02.09.2021 20:12 Ответить
Вони там усі передохнуть разом із охороною, якщо я там з'явлюся!) Бо я дуже красива!)))
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02.09.2021 20:33 Ответить
Сомневаюсь, что это будет аргументом...
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02.09.2021 20:48 Ответить
І нє сумнєвайся!) Хоча... Ти й так не сумніваєсся...) Харе тролліть.
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02.09.2021 20:57 Ответить
Легко предположить, что там охрана не такая, как в АТБ, и работает иначе.
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02.09.2021 21:00 Ответить
Спасибо, что предупредили. А то я прям после возврата Бубы из Гамэрыкы хотела ему бутылку в дупу встромыты!))) А там жежохранаотмена! А зовут впопучленку Лена зелена!)
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02.09.2021 21:08 Ответить
Был случай еще с Кучмой - выходил из оперного, а на соседний дом на крышу вылез подросток с воздушкой голубей пострелять. Выжил только потому, что не направил воздушку в сторону театра и один из офицеров быстро добежал и с крыши его забрал...
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02.09.2021 21:18 Ответить
Валера грэф, до сих пор я считала тебя адекватом и даже лайкала. Теперь буду думать... И не лайкать.)
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02.09.2021 21:24 Ответить
Это я сейчас должен огорчиться, или обрадоваться? Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 5313
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02.09.2021 21:26 Ответить
Ти ще моїх аргументів не бачив!)
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02.09.2021 21:58 Ответить
И что мешает?
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02.09.2021 21:59 Ответить
Одним бы глазком посмотреть что там будет твориться, можно?
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02.09.2021 20:31 Ответить
Можно. Я, самая красівая Маруся на свете, копняками гоняю тих дебільним охоронників!) Можете навідь двома глазками подивицця!)
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02.09.2021 20:44 Ответить
Видовище ляькового балагана триває !!)))
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02.09.2021 19:38 Ответить
Его не дома держать нужно а отобрать Украинское гражданство и отправить к куму,пусть его там содержат
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02.09.2021 19:38 Ответить
там, де має бути хрест -
фуагра , ікра , арест ... Медведчуку продилили домашний арест - Цензор.НЕТ 2022
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02.09.2021 19:40 Ответить
В"язень замку МЕ...
.
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02.09.2021 19:40 Ответить
Ви про кошару?
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02.09.2021 19:43 Ответить
Чому досі не висить на шибениці ? Мілліони будуть аплодувати.
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02.09.2021 19:43 Ответить
А ось як идуть справы у Слуги Зеленськго ТРУХІНА
Як відомо, 31 серпня у мережі з'явилося відео, на якому жінка, що називає себе Галиною Молнар - пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, розказала свою версію подій.
Вона наполягала, що після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не чинилося. Однак користувачі соцмереж критично сприйняли її заяви.
Водій на ім'я Валентин підтвердив, що у день аварії з ним в авто їхала пасажирка з двома дітьми. Чоловік запевняє, що вперше бачив жінку, не знає її імені, але пам'ятає, як вона виглядає. За словами водія, його пасажирка не схожа на ту, що видавала себе за свідка аварії й записала відеозвернення з цього приводу.
"Інакша була. Так, інша жінка була, здається", - сказав він.
На уточнювальне запитання, чи не намагалися з Валентином "домовитися" і заплатити гроші за мовчання, він відповів - в поліції змусили підписати папери, щоб мовчав.
"Поки тривають слідчі дії - закрий рота", - пояснив він.
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02.09.2021 19:46 Ответить
це -гарні здобутки 73%
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02.09.2021 19:50 Ответить
Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 8917
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02.09.2021 19:53 Ответить
Цю гниду слід розстріляти, або залити бетоном у якійсь ямі, а не під домашнім арештом тримати в розкішних умовах, про які 90% порядних людей навіть не мріють.
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02.09.2021 19:51 Ответить
а оно праваславное же. так шо.... мы просто скажением, а ему тцпо поПутину
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02.09.2021 20:00 Ответить
Включайта про Стуса этой твари.
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02.09.2021 19:52 Ответить
Божечкі, воно ж таке страхолюдне! Та ще й кум *уйла! Ващє капець! Ксюха, як можна так гроші любити?! Ти ж така гарна була...
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02.09.2021 19:52 Ответить
Мертвечуку нужен ещё и намордник...
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02.09.2021 19:54 Ответить
пусть ыфродку будет https://www.youtube.com/watch?v=E_RRMRXJWxI
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02.09.2021 19:58 Ответить
кремлівський агент Зеля гнобить кремлівського агента Медведчука? Шось не сходиться
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02.09.2021 19:59 Ответить
ПРО ВИБОРЦІВ ОПЗЖ- Медведчука
Две тысячи шахтерских семей с временно оккупированных территорий Донбасса перевезли в российскую Якутию. Такое решение принял работодатель горняков - российский холдинг "Колмар".
Компания организовала переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают. Об этом рассказал глава "Колмара" Артем Левин, передает РБК.
Все переехавшие шахтеры и члены их семей уже получили гражданство РФ и поселились в Нерюнгри. Компания призналась, что помогла горнякам получить российские паспорта.

Украинские шахтеры едут в Якутию из-за отсутствия работы на оккупированных территориях. Многие шахты на самом Донбассе, где работали украинские шахтеры, были заброшены и затоплены.
В то же время жители Якутии не хотят работать на местных шахтах из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.
"Перспективы российского труда затмевают воображение. Буряты и якуты горят в танках возле Углегорска и Логвиново. Мать обгоревшего в бою танкиста Доржи Батомункуева, не так давно писала, что сын её в тяжелом состоянии и никакой помощи по линии МО нет.

Кормильцы Украины едут в Якутию, снимать видео, как чашка кипятка там зимой превращается в снег и кормить мошку. Всем сестрам по серьгам, так кажется у наших русских небратьев пословица?
Якуты и буряты гореть под терриконами, а 2000 любителей Путина стали более лучше одеваться и дадут стране угля в солнечной Якутии. Дивная картина цветущего русского мира", - отметил он.
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02.09.2021 20:26 Ответить
а хто ж буде піднімати молоді республіки ? на одних гумконвоях не зажирієш !
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02.09.2021 20:40 Ответить
Это враг Украины. Это агент кгб-фсб. Только В. Стусу, как политически обвиняемому, могли дать адвоката кгбэшника, а бывших кгбшников не бывает.
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02.09.2021 20:39 Ответить
Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 6417
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02.09.2021 20:43 Ответить
Нас, українців може зацікавити тільки останній дивний взхрюк *уйла. Прєдсмєртний. Ждьомс...)
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02.09.2021 21:53 Ответить
Та хоть одного отпустите---пока не дотерпел до закона Савченко! Вот же дурь какую провели упороли на радость гос-преступникам. На месте Надьки подал бы в суд на того кто этот закон протащил и так назвал. Хотя конечно может бабело отлистывают девке хлопцы!
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03.09.2021 01:09 Ответить
 
 