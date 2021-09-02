Медведчуку продлили домашний арест
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Печерский районный суд Киева продлил до 31 октября меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующее определение суд вынес в четверг, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.
"Ходатайство удовлетворить… продлить меры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31.10 2021 года", - говорится в оглашенном определении суда.
Защита Медведчука в начале судебного заседания предоставила суду материалы о нарушении подследственности, недопустимости доказательств, а также отсутствии необходимости меры пресечения в связи с завершением досудебного расследования.
Представитель обвинения, выступая в суде, напомнил, что 20 августа 2021 года досудебное расследование в уголовном производстве о госизмене и покушении на разграблении национальных ценностей было завершено, а 7 сентября истекает срок действия меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста. "Риск влияния на свидетелей есть и на стадии судебного рассмотрения", - сказал представитель прокуратуры, обосновывая необходимость продления меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца до 7 ноября 2021 года.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.
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****! Це ж внєшнєє управлєніє!
фуагра , ікра , арест ...
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Як відомо, 31 серпня у мережі з'явилося відео, на якому жінка, що називає себе Галиною Молнар - пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, розказала свою версію подій.
Вона наполягала, що після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не чинилося. Однак користувачі соцмереж критично сприйняли її заяви.
Водій на ім'я Валентин підтвердив, що у день аварії з ним в авто їхала пасажирка з двома дітьми. Чоловік запевняє, що вперше бачив жінку, не знає її імені, але пам'ятає, як вона виглядає. За словами водія, його пасажирка не схожа на ту, що видавала себе за свідка аварії й записала відеозвернення з цього приводу.
"Інакша була. Так, інша жінка була, здається", - сказав він.
На уточнювальне запитання, чи не намагалися з Валентином "домовитися" і заплатити гроші за мовчання, він відповів - в поліції змусили підписати папери, щоб мовчав.
"Поки тривають слідчі дії - закрий рота", - пояснив він.
Две тысячи шахтерских семей с временно оккупированных территорий Донбасса перевезли в российскую Якутию. Такое решение принял работодатель горняков - российский холдинг "Колмар".
Компания организовала переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают. Об этом рассказал глава "Колмара" Артем Левин, передает РБК.
Все переехавшие шахтеры и члены их семей уже получили гражданство РФ и поселились в Нерюнгри. Компания призналась, что помогла горнякам получить российские паспорта.
Украинские шахтеры едут в Якутию из-за отсутствия работы на оккупированных территориях. Многие шахты на самом Донбассе, где работали украинские шахтеры, были заброшены и затоплены.
В то же время жители Якутии не хотят работать на местных шахтах из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.
"Перспективы российского труда затмевают воображение. Буряты и якуты горят в танках возле Углегорска и Логвиново. Мать обгоревшего в бою танкиста Доржи Батомункуева, не так давно писала, что сын её в тяжелом состоянии и никакой помощи по линии МО нет.
Кормильцы Украины едут в Якутию, снимать видео, как чашка кипятка там зимой превращается в снег и кормить мошку. Всем сестрам по серьгам, так кажется у наших русских небратьев пословица?
Якуты и буряты гореть под терриконами, а 2000 любителей Путина стали более лучше одеваться и дадут стране угля в солнечной Якутии. Дивная картина цветущего русского мира", - отметил он.