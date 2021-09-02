Медведчуку продовжили домашній арешт
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Печерський районний суд Києва продовжив до 31 жовтня запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідну ухвалу суд виніс у четвер, задовольнивши таким чином клопотання прокуратури.
"Клопотання задовольнити... продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 31.10 2021 року", - йдеться в оприлюдненому рішенні суду.
Захист Медведчука на початку судового засідання надав суду матеріали про порушення підслідності, неприпустимість доказів, а також відсутність необхідності запобіжного заходу у зв'язку із завершенням досудового розслідування.
Представник обвинувачення, виступаючи в суді, нагадав, що 20 серпня 2021 року досудове розслідування в кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей було завершено, а 7 вересня закінчується термін дії запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту. "Ризик впливу на свідків є і на стадії судового розгляду", - сказав представник прокуратури, обґрунтовуючи необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці – до 7 листопада 2021 року.
Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.
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****! Це ж внєшнєє управлєніє!
фуагра , ікра , арест ...
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Як відомо, 31 серпня у мережі з'явилося відео, на якому жінка, що називає себе Галиною Молнар - пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, розказала свою версію подій.
Вона наполягала, що після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не чинилося. Однак користувачі соцмереж критично сприйняли її заяви.
Водій на ім'я Валентин підтвердив, що у день аварії з ним в авто їхала пасажирка з двома дітьми. Чоловік запевняє, що вперше бачив жінку, не знає її імені, але пам'ятає, як вона виглядає. За словами водія, його пасажирка не схожа на ту, що видавала себе за свідка аварії й записала відеозвернення з цього приводу.
"Інакша була. Так, інша жінка була, здається", - сказав він.
На уточнювальне запитання, чи не намагалися з Валентином "домовитися" і заплатити гроші за мовчання, він відповів - в поліції змусили підписати папери, щоб мовчав.
"Поки тривають слідчі дії - закрий рота", - пояснив він.
Две тысячи шахтерских семей с временно оккупированных территорий Донбасса перевезли в российскую Якутию. Такое решение принял работодатель горняков - российский холдинг "Колмар".
Компания организовала переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают. Об этом рассказал глава "Колмара" Артем Левин, передает РБК.
Все переехавшие шахтеры и члены их семей уже получили гражданство РФ и поселились в Нерюнгри. Компания призналась, что помогла горнякам получить российские паспорта.
Украинские шахтеры едут в Якутию из-за отсутствия работы на оккупированных территориях. Многие шахты на самом Донбассе, где работали украинские шахтеры, были заброшены и затоплены.
В то же время жители Якутии не хотят работать на местных шахтах из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.
"Перспективы российского труда затмевают воображение. Буряты и якуты горят в танках возле Углегорска и Логвиново. Мать обгоревшего в бою танкиста Доржи Батомункуева, не так давно писала, что сын её в тяжелом состоянии и никакой помощи по линии МО нет.
Кормильцы Украины едут в Якутию, снимать видео, как чашка кипятка там зимой превращается в снег и кормить мошку. Всем сестрам по серьгам, так кажется у наших русских небратьев пословица?
Якуты и буряты гореть под терриконами, а 2000 любителей Путина стали более лучше одеваться и дадут стране угля в солнечной Якутии. Дивная картина цветущего русского мира", - отметил он.