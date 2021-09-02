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Медведчуку продовжили домашній арешт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчуку продовжили домашній арешт

Печерський районний суд Києва продовжив до 31 жовтня запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідну ухвалу суд виніс у четвер, задовольнивши таким чином клопотання прокуратури.

"Клопотання задовольнити... продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 31.10 2021 року", - йдеться в оприлюдненому рішенні суду.

Захист Медведчука на початку судового засідання надав суду матеріали про порушення підслідності, неприпустимість доказів, а також відсутність необхідності запобіжного заходу у зв'язку із завершенням досудового розслідування.

Також дивіться: Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова. ВIДЕО

Представник обвинувачення, виступаючи в суді, нагадав, що 20 серпня 2021 року досудове розслідування в кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей було завершено, а 7 вересня закінчується термін дії запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту. "Ризик впливу на свідків є і на стадії судового розгляду", - сказав представник прокуратури, обґрунтовуючи необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці – до 7 листопада 2021 року.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Ойц! Ну я валяюсь! А можна мені в замку вєдьмєччука невмирущого трохи підарештом пожити?!))) Я недовго...,шоб нє поправитися)))
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02.09.2021 19:37
+7
Чому досі не висить на шибениці ? Мілліони будуть аплодувати.
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02.09.2021 19:43
+6
Видовище ляькового балагана триває !!)))
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02.09.2021 19:38
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В зе-ндан мертвячука!
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02.09.2021 19:34 Відповісти
выиграет все суды в сове оправдание и арест закончится
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02.09.2021 19:36 Відповісти
Медведчуку продлили домашний арест

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****! Це ж внєшнєє управлєніє! Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 2282
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02.09.2021 21:23 Відповісти
Ойц! Ну я валяюсь! А можна мені в замку вєдьмєччука невмирущого трохи підарештом пожити?!))) Я недовго...,шоб нє поправитися)))
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02.09.2021 19:37 Відповісти
Там дорого Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 5229
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02.09.2021 19:48 Відповісти
Там дорого буде для вєдьмєччука, якщо я там трошки поживу!)
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02.09.2021 19:57 Відповісти
Тогда можешь не дожить... Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 7421
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02.09.2021 19:59 Відповісти
Я ще й до нормального Президента України доживу! Та ще й може до багатьох!) А од чи доживе вітя-чахлик, то вже вапрос...)))
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02.09.2021 20:08 Відповісти
А ви що, його охоронець?!)))
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02.09.2021 20:11 Відповісти
Там есть кому Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 5389
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02.09.2021 20:12 Відповісти
Вони там усі передохнуть разом із охороною, якщо я там з'явлюся!) Бо я дуже красива!)))
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02.09.2021 20:33 Відповісти
Сомневаюсь, что это будет аргументом...
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02.09.2021 20:48 Відповісти
І нє сумнєвайся!) Хоча... Ти й так не сумніваєсся...) Харе тролліть.
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02.09.2021 20:57 Відповісти
Легко предположить, что там охрана не такая, как в АТБ, и работает иначе.
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02.09.2021 21:00 Відповісти
Спасибо, что предупредили. А то я прям после возврата Бубы из Гамэрыкы хотела ему бутылку в дупу встромыты!))) А там жежохранаотмена! А зовут впопучленку Лена зелена!)
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02.09.2021 21:08 Відповісти
Был случай еще с Кучмой - выходил из оперного, а на соседний дом на крышу вылез подросток с воздушкой голубей пострелять. Выжил только потому, что не направил воздушку в сторону театра и один из офицеров быстро добежал и с крыши его забрал...
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02.09.2021 21:18 Відповісти
Валера грэф, до сих пор я считала тебя адекватом и даже лайкала. Теперь буду думать... И не лайкать.)
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02.09.2021 21:24 Відповісти
Это я сейчас должен огорчиться, или обрадоваться? Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 5313
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02.09.2021 21:26 Відповісти
Ти ще моїх аргументів не бачив!)
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02.09.2021 21:58 Відповісти
И что мешает?
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02.09.2021 21:59 Відповісти
Одним бы глазком посмотреть что там будет твориться, можно?
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02.09.2021 20:31 Відповісти
Можно. Я, самая красівая Маруся на свете, копняками гоняю тих дебільним охоронників!) Можете навідь двома глазками подивицця!)
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02.09.2021 20:44 Відповісти
Видовище ляькового балагана триває !!)))
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02.09.2021 19:38 Відповісти
Его не дома держать нужно а отобрать Украинское гражданство и отправить к куму,пусть его там содержат
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02.09.2021 19:38 Відповісти
там, де має бути хрест -
фуагра , ікра , арест ... Медведчуку продилили домашний арест - Цензор.НЕТ 2022
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02.09.2021 19:40 Відповісти
В"язень замку МЕ...
.
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02.09.2021 19:40 Відповісти
Ви про кошару?
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02.09.2021 19:43 Відповісти
Чому досі не висить на шибениці ? Мілліони будуть аплодувати.
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02.09.2021 19:43 Відповісти
А ось як идуть справы у Слуги Зеленськго ТРУХІНА
Як відомо, 31 серпня у мережі з'явилося відео, на якому жінка, що називає себе Галиною Молнар - пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, розказала свою версію подій.
Вона наполягала, що після ДТП ніхто нікому не погрожував і ніякого тиску на учасників події не чинилося. Однак користувачі соцмереж критично сприйняли її заяви.
Водій на ім'я Валентин підтвердив, що у день аварії з ним в авто їхала пасажирка з двома дітьми. Чоловік запевняє, що вперше бачив жінку, не знає її імені, але пам'ятає, як вона виглядає. За словами водія, його пасажирка не схожа на ту, що видавала себе за свідка аварії й записала відеозвернення з цього приводу.
"Інакша була. Так, інша жінка була, здається", - сказав він.
На уточнювальне запитання, чи не намагалися з Валентином "домовитися" і заплатити гроші за мовчання, він відповів - в поліції змусили підписати папери, щоб мовчав.
"Поки тривають слідчі дії - закрий рота", - пояснив він.
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02.09.2021 19:46 Відповісти
це -гарні здобутки 73%
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02.09.2021 19:50 Відповісти
Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 8917
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02.09.2021 19:53 Відповісти
Цю гниду слід розстріляти, або залити бетоном у якійсь ямі, а не під домашнім арештом тримати в розкішних умовах, про які 90% порядних людей навіть не мріють.
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02.09.2021 19:51 Відповісти
а оно праваславное же. так шо.... мы просто скажением, а ему тцпо поПутину
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02.09.2021 20:00 Відповісти
Включайта про Стуса этой твари.
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02.09.2021 19:52 Відповісти
Божечкі, воно ж таке страхолюдне! Та ще й кум *уйла! Ващє капець! Ксюха, як можна так гроші любити?! Ти ж така гарна була...
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02.09.2021 19:52 Відповісти
Мертвечуку нужен ещё и намордник...
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02.09.2021 19:54 Відповісти
пусть ыфродку будет https://www.youtube.com/watch?v=E_RRMRXJWxI
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02.09.2021 19:58 Відповісти
кремлівський агент Зеля гнобить кремлівського агента Медведчука? Шось не сходиться
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02.09.2021 19:59 Відповісти
ПРО ВИБОРЦІВ ОПЗЖ- Медведчука
Две тысячи шахтерских семей с временно оккупированных территорий Донбасса перевезли в российскую Якутию. Такое решение принял работодатель горняков - российский холдинг "Колмар".
Компания организовала переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают. Об этом рассказал глава "Колмара" Артем Левин, передает РБК.
Все переехавшие шахтеры и члены их семей уже получили гражданство РФ и поселились в Нерюнгри. Компания призналась, что помогла горнякам получить российские паспорта.

Украинские шахтеры едут в Якутию из-за отсутствия работы на оккупированных территориях. Многие шахты на самом Донбассе, где работали украинские шахтеры, были заброшены и затоплены.
В то же время жители Якутии не хотят работать на местных шахтах из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.
"Перспективы российского труда затмевают воображение. Буряты и якуты горят в танках возле Углегорска и Логвиново. Мать обгоревшего в бою танкиста Доржи Батомункуева, не так давно писала, что сын её в тяжелом состоянии и никакой помощи по линии МО нет.

Кормильцы Украины едут в Якутию, снимать видео, как чашка кипятка там зимой превращается в снег и кормить мошку. Всем сестрам по серьгам, так кажется у наших русских небратьев пословица?
Якуты и буряты гореть под терриконами, а 2000 любителей Путина стали более лучше одеваться и дадут стране угля в солнечной Якутии. Дивная картина цветущего русского мира", - отметил он.
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02.09.2021 20:26 Відповісти
а хто ж буде піднімати молоді республіки ? на одних гумконвоях не зажирієш !
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02.09.2021 20:40 Відповісти
Это враг Украины. Это агент кгб-фсб. Только В. Стусу, как политически обвиняемому, могли дать адвоката кгбэшника, а бывших кгбшников не бывает.
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02.09.2021 20:39 Відповісти
Медведчуку продовжили домашній арешт - Цензор.НЕТ 6417
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02.09.2021 20:43 Відповісти
Нас, українців може зацікавити тільки останній дивний взхрюк *уйла. Прєдсмєртний. Ждьомс...)
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02.09.2021 21:53 Відповісти
Та хоть одного отпустите---пока не дотерпел до закона Савченко! Вот же дурь какую провели упороли на радость гос-преступникам. На месте Надьки подал бы в суд на того кто этот закон протащил и так назвал. Хотя конечно может бабело отлистывают девке хлопцы!
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03.09.2021 01:09 Відповісти
 
 