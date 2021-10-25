Мутований штам "Дельта" з Великої Британії вже в Україні, - Данілов. ВIДЕО

Мутований штам "Дельта" з Великої Британії виявлено на території західних областей України.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю наші вчені закінчили дослідження, і ми маємо підтвердження, що мутація "дельти", яка почалася з Великої Британії, сьогодні є на території нашої країни. Найбільше випадків виявлено у Львові, Тернополі, на Західній Україні і починають з'являтися в Києві", - розповів Данілов.