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Мутований штам "Дельта" з Великої Британії вже в Україні, - Данілов. ВIДЕО

Мутований штам "Дельта" з Великої Британії виявлено на території західних областей України.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю наші вчені закінчили дослідження, і ми маємо підтвердження, що мутація "дельти", яка почалася з Великої Британії, сьогодні є на території нашої країни. Найбільше випадків виявлено у Львові, Тернополі, на Західній Україні і починають з'являтися в Києві", - розповів Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Браво. Похоже это никогда не закончится.
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25.10.2021 23:35 Відповісти
+9
Ужас, все вымрут ...
И так каждый год уже всех приучили к новым и более устрашающим штаммам вируса, которые миллиардами косят и косят людей.
Всё никак выкосить не могут.
Альфа штамм в прошлом году, в этом году - штамм Дельта, уже говорят о Дельта +, а скоро на подходе штамм MY... итд
Короче, теперь каждой осенью и зимой будут устрашать смертоносными штаммами и колоть всех подряд всякой хернёй. Деньги же нужно пилить на вакцинах.
А летом, как всегда никого ужасного вируса нет, он исчезает или впадает в спячку ))
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25.10.2021 23:43 Відповісти
+8
"Мутировавший штамм "Дельта" из Великобритании уже в Украине" - Данилов

Мутировавший Данилов заделался вирусологом. Выявлен кем, и в какой лаборатории подтвердили идентичность?
Его распознали и классифицировали в британских лабораториях, а штамм скорее всего из Мордора.
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25.10.2021 23:44 Відповісти
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25.10.2021 23:34 Відповісти
Браво. Похоже это никогда не закончится.
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25.10.2021 23:35 Відповісти
Ну, так вип'єм же за ето. )))

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25.10.2021 23:48 Відповісти
Шикардос.
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25.10.2021 23:57 Відповісти
кацапизм.
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26.10.2021 00:10 Відповісти
Извечная мечта кокошников - скатерть самобранка и печь с которой можно лежа плевать в потолок.
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26.10.2021 10:40 Відповісти
Меняю скатерть самобранку на аналогичную простынь!
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26.10.2021 00:42 Відповісти
Хе-хе. Счас на этой картинке все прокси-кацапы спалятся
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26.10.2021 00:55 Відповісти
Балабол, иди лесом
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26.10.2021 01:17 Відповісти
Я смотрю, ты обижен, кацап
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26.10.2021 09:25 Відповісти
Так он бачиш - аж восьмеро лайки поставили!
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26.10.2021 10:44 Відповісти
Вот это"мутация"!
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26.10.2021 08:20 Відповісти
Ужас, все вымрут ...
И так каждый год уже всех приучили к новым и более устрашающим штаммам вируса, которые миллиардами косят и косят людей.
Всё никак выкосить не могут.
Альфа штамм в прошлом году, в этом году - штамм Дельта, уже говорят о Дельта +, а скоро на подходе штамм MY... итд
Короче, теперь каждой осенью и зимой будут устрашать смертоносными штаммами и колоть всех подряд всякой хернёй. Деньги же нужно пилить на вакцинах.
А летом, как всегда никого ужасного вируса нет, он исчезает или впадает в спячку ))
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25.10.2021 23:43 Відповісти
Та можно в принципе на некоторых и сэкономить вакцину. А когда заболеют ковидом, лечить от гриппа - ковида ж типа нет, верно?
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26.10.2021 00:10 Відповісти
О чём вы, какая экономия на вакцинах? Если перестанут колоть людям это дерьмо то на чём они тогда заработают? На каждой вколотой вакцине они имеют деньги, а если не будут колоть то не заработают на распиле.
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26.10.2021 00:33 Відповісти
Если они не заработают по твоим словам на вакцине, будь уверен они все равно заработают, на гробах.Откуда, из какой секты вы только такие дебилоиды беретесь. Нет посмотреть на нормальные страны,где провакцинировались более70%, и возвращаются к нормальной жизни без ограничений. Побольше пропаганду пропарашную слушай, она поможет - загнутся.
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26.10.2021 08:08 Відповісти
"Мутировавший штамм "Дельта" из Великобритании уже в Украине" - Данилов

Мутировавший Данилов заделался вирусологом. Выявлен кем, и в какой лаборатории подтвердили идентичность?
Его распознали и классифицировали в британских лабораториях, а штамм скорее всего из Мордора.
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25.10.2021 23:44 Відповісти
штам назвали ze

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25.10.2021 23:46 Відповісти
не просто дельта, а мутировавшая дельта
фактически придумали новый штамм с новым кодовым обозначением)
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26.10.2021 00:00 Відповісти
Да зачем придумывать новые штаммы? Их появление это закон природы вирусов. Они все и постоянно мутируют и создают новые штаммы.
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26.10.2021 00:23 Відповісти
"дельта" нужна, чтобы как-то объяснить мор от вакцинации
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26.10.2021 00:40 Відповісти
"мор от вакцинации" - это кацапская методичка.
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26.10.2021 00:56 Відповісти
https://openvaers.com/covid-data/mortality https://openvaers.com/covid-data/mortality


это тоже "кацапская методичка", имбецил?
ну хотя рабы дебиловизора по-другому себя вести не могут: мозги-то промыты напрочь
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26.10.2021 01:09 Відповісти
Вот как раз ссылка на VAERS и является точным признаком имбецила . Я тебе уже объяснял почему, но, видать, туго доходит.
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26.10.2021 07:35 Відповісти
это лишь твое субъективное некомпетентное заинтересованное ( без 30 серебрянников, тварь ты, не обошлось) мнение
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26.10.2021 12:02 Відповісти
Я без проблем могу доказать ,что ты идиот, если ссылаешься на VAERS. Хочешь? Поехали:
https://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D159F820
Нажимаешь "new report", копируешь туда ID, нажимаешь "event details" и офигеваешь/
VAERS ID1150089-1
Вакцина: Модерна; побочныhttps://wonder.cdc.gov/controller/saved/D8/D159F820й эффект: смерть; причина смерти: суицид; сопутствующая патология: рак простаты, выраженный болевой синдром, тревога...
VAERS ID1320319-1
Вакцина: Файзер; побочный эффект: смерть; причина смерти: прыгнул под грузовик...
А это вообще шедевр:
VAERS ID1320319-1
Вакцина Файзер; побочный эффект: смерть целой семьи после контакта с вакцинированным...
Думаю, что достаточно. Там еще море всяких нарков, умерших от передозировки и т.п. Есть довольно смешные случаи.
Само собой, что я этот бред не сам искал, если кого-то интересует больше случаев, то можно глянуть у этого человека:
https://twitter.com/Nat_anest/status/1452956394093690881
Ну это я больше для людей пишу, которые случайно воспримут твою писанину всерьез. А мнение дебилов меня не особо интересует, так что можешь ничего не отвечать.
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26.10.2021 23:41 Відповісти
Ну и конечно огромное спасибо человеку, который из-за умственно неполноценных сограждан решил разобраться в вопросе, пожертвовал своим драгоценным временем и пролил свет на тьму . Читайте, это полезно: https://twitter.com/Nat_anest/status/1452956394093690881
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26.10.2021 23:45 Відповісти
Конечно лень - ты ж дебил. Какой один случай, клоун? VAERS - это просто база данных, в которую вносится все подряд для дальнейшего анализа, открытая база. Ты сегодня вакцинировался, а через две недели нажрался метиловым спиртом и сдох, а в базу тебя внесут. А уже потом комиссия будет расследовать, связано ли то, что ты сдох от шмурдяка с вакцинацией. Умным людям и так понятно, что ты жрал шмурдяк, потому что дебил, а не потому что вакцинировался, но так как это произошло после вакцинации, то это обязаны изучить специалисты. А самое интересное, что в статистике, на которую ты скинул ссылку, ты так и останешься умершим после вакцинации. Вот поэтому я и говорю, что ссылаться на VAERS может лишь умственно неполноценный.
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27.10.2021 00:59 Відповісти
Прошу прошения за небольшую абракадабру. Почему-то ссылочка продублировалась в тексте. Но смысл, думаю, понятен.
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27.10.2021 01:07 Відповісти
а вообще удобно ВСЕ, что противоречит лживой официальной риторике, называть фейком, дебилизмом, следами кремля

методичка она такая... примитивная
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26.10.2021 12:08 Відповісти
https://voxukraine.org/ru/manypulyatsyya-systema-otchetnosty-o-neblagopryyatnyh-sobytyyah-posle-vaktsynatsyy-dokazyvaet-vred-vaktsyn/ https://voxukraine.org/ru/manypulyatsyya-systema-otchetnosty-o-neblagopryyatnyh-sobytyyah-posle-vaktsynatsyy-dokazyvaet-vred-vaktsyn/

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26.10.2021 09:50 Відповісти
что это за сайт? кто написал эту статью? какое у автора образование, уровень компетенции?кто и сколько ему заплатил?

фактчекеры=лживые ублюдки
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26.10.2021 12:03 Відповісти
Вирусам, постоянно мутирующим в природе, абсолютно без разницы, что и как объясняют всякие чиновники. Вирусы живут своей собственной жизнью, меняются и развиваются как любой организм в природе.
Просто именно этот вирус оказался губительнее для человеческого организма, чем многие другие его собратья, человечество пока с ним не справляется, а надежда на то, что с каждой мутацией он будет ослабевать, как это случается с большинством других вирусов, не сбылись. Он с каждой мутацией приобретает какие-то новые свойства, но менее агрессивным не становится.
Ну в общем-то это не первая и не последняя эпидемия в истории человечества, ни при одной эпидемии полностью людской род не вымирал.
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26.10.2021 02:01 Відповісти
нет никакого "этого вируса"
есть ОРВИ, есть осложнение ОРВИ в виде пневмонии
это все, что надо знать, и этих знаний достаточно, чтобы симптоматично лечить любую "простуду"
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26.10.2021 02:10 Відповісти
Вам, видимо, повезло и вы еще не переболели.
А я как переболевшая еще в самом начале эпидемии, когда вакцин еще не было и как врач могу сказать, что никакая это не простуда, ковид приводит различным постковидным осложнениям, которых никакие простуды не дают.
Восстановление проходит долго.
На собственном примере.
Переболела в апреле, тяжесть была средняя, но после выхода из ковида два месяца была тяжелая астения, которую пришлось лечить, а до сих пор сохраняются мышечные боли, быстрая утомляемость и полное отсутствие обоняния.
Знаю многих переболевших медиков с постковидным синдромом, видела у себя в отделении постковидных больных с различными проявлениями психических расстройств от депрессий и фобий до тяжелых психозов ( я психиатр).
Никакая простуда таких последствий не даёт.
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26.10.2021 02:20 Відповісти
"Никакая простуда таких последствий не даёт."
Это лишь Ваше субъективное мнение. Никакая простуда не имела такое сопровождение с постоянным нагнетанием ужаса в масс-медиа.
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26.10.2021 02:42 Відповісти
Ну я вообще-то имею высшее медицинское образование.
Так что всякие ужасы из масс-медиа меня напугать не могут.
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26.10.2021 18:27 Відповісти
Далеко не всем высшее образование помогло осознать, что на самом деле происходит. По факту.
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26.10.2021 19:01 Відповісти
Вам видимо повезло, и Вы еще не захлебывались водой насмерть. Иначе бы и сами отказались от питья воды, и родных бы отговорили. Поспешите, а то потом поздно будет.
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26.10.2021 02:44 Відповісти
А если серьезно, то НЕТ ни одного доказательства, что Вы болели ковидом, а не, например, свиным гриппом.
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26.10.2021 02:44 Відповісти
Я в самом начале заболевания делала тест. Он определил, что у меня ковид.
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26.10.2021 18:26 Відповісти
Израильские врачи и ученые сообщают FDA о «серьезных опасениях» относительно надежности и законности официальных данных израильской вакцины против COVID
https://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/breaking-israeli-physicians-scientists-advise-fda-of-severe-concerns-regarding-reliability-and-legality-of-official-israeli-covid-vaccine-data/
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26.10.2021 10:34 Відповісти
Збрехався пан данилов, абр не знайомий з шмигалем анд Ляшко , бо ляко твердить що Дельта вже давно працюе в украини,ба нав1ть б1льш1сть випадк1в то дельта , а данилов каже що т1льки почала д1яти ,брехуни ще т1!
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25.10.2021 23:56 Відповісти
не просто дельта, а мутировавшая дельта
фактически придумали новый штамм с новым кодовым обозначением)
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26.10.2021 00:00 Відповісти
фамилии ученых Данилов, уверен, сходу не назовет
ибо все это наглая ложь
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25.10.2021 23:59 Відповісти
а зачем называть, если и так все знают - кива
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26.10.2021 00:09 Відповісти
все пропало, опять три дырки делать в руке... на наркомана похоже.
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26.10.2021 00:02 Відповісти
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26.10.2021 00:06 Відповісти
Западная Украина территория непуганых идиотов, там местные ковид не признают. Вуйки считают ковид происками злой киевской власти, которая специально придумала вирус, чтобы наживаться на народе. Девиз западенцев "ковиду нэмае, то е грып!" Они ж хитрые, чет знают неизвестное даже ученым. Раз вуйки сказали что "то е грып", значит таки грып. Ну просто их тупое упрямство ничем не изменишь. Да и не надо, пускай грыпом болеют.
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26.10.2021 00:16 Відповісти
...и все "западэнцы" как один раз в неделю ездят в Великобританию, верно?
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26.10.2021 00:55 Відповісти
В спам разжигателя Иванова - путинскую портянку !
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26.10.2021 06:22 Відповісти
"наши ученые" - это кто?! и почему именно "из Великобритании"?

с Британией у Украины самое минимальное логистическое сообщение!
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26.10.2021 00:54 Відповісти
никуда не денешься, такое во всём мире.
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26.10.2021 01:43 Відповісти
Просто реальный капитан очевидность. Уже месяц, как идет волна Дельты.
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26.10.2021 01:47 Відповісти
От Дельты нужно вакцинироваться третий раз. В Украине это возможно?
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26.10.2021 06:40 Відповісти
На западЕ Украины.
Что такое "Западная Украина"? Отдельное образование?
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26.10.2021 06:42 Відповісти
Это шило в жопе пуйла.
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26.10.2021 08:29 Відповісти
В Украине и так весной 2019 года было 73% "мутантов", однако постепенно самопрививаются "зеленой вакциной", осталось ещё "непривитыми" около 25%, но "процесс идет"
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26.10.2021 08:27 Відповісти
Сейчас в том, что привитые шмурдяком умирают будут обвинять новый штамм. Всё по плану.
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26.10.2021 10:25 Відповісти
Израильские врачи и ученые сообщают FDA о «серьезных опасениях» относительно надежности и законности официальных данных израильской вакцины против COVID
https://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/breaking-israeli-physicians-scientists-advise-fda-of-severe-concerns-regarding-reliability-and-legality-of-official-israeli-covid-vaccine-data/
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26.10.2021 10:34 Відповісти
Перевела, інформація медиків Ізраїлю про вакцину Pfizer-Biontech Covid-19 , кому цікаво.
"

"2. Система несприятливих полегшення полегшення медичних працівників: ми розкриваємо, що лікарі та медичні команди в Ізраїлі зустрічаються великі перешкоди, коли намагалися повідомити AES після вакцинації Pfizer-Biontech Covid-19 до МОЗ. Ми маємо свідчення лікарів, які свідчать про складність заповнення AES звітів до МОЗ, стверджуючи, що звітність практично непрактично в неймовірно стресових умовах роботи медичних команд у Ізраїлі протягом цього періоду. В результаті цих величезних труднощів існує величезний підпорядкування AES за допомогою медичних працівників у Ізраїлі, а AES рідко повідомили у виняткових випадках. Свідчення лікарів, які ми отримали, також показують, що повідомили, що AES не відкривається, або не доступні для самих медичних працівників.

"Ще більше тривожним є той факт, що деякі звіти, які ізраїльський МОЗ публікується про АЕС, що спостерігається після отримання вакцини Pfizer-Biontech Covid-19, не узгоджуються з свідченнями лікарів щодо серйозних побічних подій (SAES), які вони самі повідомили МОЗ. Таким чином, наприклад, у дискусії до Консультативного комітету FDA 17 вересня, 2021 року, голова ізраїльських медичних послуг, доктор Алуй-Прей, стверджував, що після того, як лише один випадок міокардиту спостерігався після виходу 3-го вакцинної дози з трьох мільйонів людей, які отримали 3-й дозу вакцини в Ізраїлі. Ця вимога не узгоджується з результатами досліджень з усього світу, включаючи висновки з Ізраїлю, які були опубліковані в медичній літературі, згідно з якою швидкість міокардиту спостерігається після отримання вакцини Pfizer-Biontech Covid-19, що становить 1: 3000 -6,000. Претензія доктора Alroy-Preis також стоїть на відміну від звітів, наданих кількома відважими відрадовими лікарями про випадки міокардиту та інших SEE, що спостерігаються у безпосередній близькості від вакцини Pfizer-Biontech Covid-19.

"Один з цих лікарів, доктор Йоав Єгекеллі, який був серед засновників зразків ізраїльської спалаху керівництва, на його сторінці Facebook він особисто ставив у своїй клініці 17-річного хлопчика, який постраждав від міокардиту через кілька днів після 3-й дози вакцини..."
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26.10.2021 10:56 Відповісти
Ковідні зелені сертифікати ( дві прииівки) дійсні поки 180 днів -інформація "Дії".

Готується "Дією" сертифікат для перехворівших ковідом, якщо є відмітка в лікарняному в електронному вигляді.
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26.10.2021 10:36 Відповісти
КИЕВ. 15 октября. УНН.
В Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода" передает УНН.
Цитата :
"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная, или повторная двойная вакцинация. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации. Сегодня мы четко следуем рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или до полного курса прививки можно большему количеству взрослого населения", - сказал Ляшко.
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26.10.2021 10:42 Відповісти
Займаєм чергу на третю і четверту дозу!
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26.10.2021 11:50 Відповісти
 
 