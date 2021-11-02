Пістолет-кулемет "Форт-230" українського виробництва проходить заводські випробування. ВIДЕО

Новий зразок зброї – пістолет-кулемет "Форт-230" проходить заводські випробування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це абсолютно нова розробка, яку вперше продемонстрували на виставці "Зброя та безпека", а наступного року планують випустити першу партію для тестування.

Саме про нову українську зброю йдеться у новому сюжеті проєкту "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".