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Пістолет-кулемет "Форт-230" українського виробництва проходить заводські випробування. ВIДЕО

Новий зразок зброї – пістолет-кулемет "Форт-230" проходить заводські випробування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це абсолютно нова розробка, яку вперше продемонстрували на виставці "Зброя та безпека", а наступного року планують випустити першу партію для тестування.

Саме про нову українську зброю йдеться у новому сюжеті проєкту "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Автор: 

зброя (7566) українська зброя (188)


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Топ коментарі
+19
Нічо так... Все шо вбиває кацапів все добре. Слава Україні!
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02.11.2021 15:54 Відповісти
+17
Супер. Новые пукалки цепным псам. Вертолётов им еще прикупите, а то текущих не на все генеральские хари хватает.
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02.11.2021 15:54 Відповісти
+13
делайте , делайте , делайте,
и в подразделения терробороны, в каждую область, по десять тысяч штук!
все будущие бойцы обязаны знать где те пирамиды, в которых будет находится и как и через кого получить это оружие и боеприпасы к нему, в случае если фуйло попрёт дальше вглубь страны !
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02.11.2021 16:02 Відповісти
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Для киллеров и ДРГ пойдет. ВСУ и полиция - мимо.
Короче, изобрели велосипед очередной.
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02.11.2021 22:50 Відповісти
Красавец!
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03.11.2021 01:34 Відповісти
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