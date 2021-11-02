Пістолет-кулемет "Форт-230" українського виробництва проходить заводські випробування. ВIДЕО
Новий зразок зброї – пістолет-кулемет "Форт-230" проходить заводські випробування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це абсолютно нова розробка, яку вперше продемонстрували на виставці "Зброя та безпека", а наступного року планують випустити першу партію для тестування.
Саме про нову українську зброю йдеться у новому сюжеті проєкту "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
Топ коментарі
+19 Злий Грицько
показати весь коментар02.11.2021 15:54 Відповісти Посилання
+17 damaged_mak
показати весь коментар02.11.2021 15:54 Відповісти Посилання
+13 Andy Jumeirach
показати весь коментар02.11.2021 16:02 Відповісти Посилання
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Короче, изобрели велосипед очередной.