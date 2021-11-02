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Пистолет-пулемет "Форт-230" украинского производства проходит заводские испытания. ВИДЕО

Новый образец оружия - пистолет-пулемет "Форт-230" проходит заводские испытания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это абсолютно новая разработка, которую впервые продемонстрировали на выставке "Зброя та безпека", а в следующем году планируют выпустить первую партию для тестирования. 

Именно о новом украинском оружии говорится в новом сюжете проекта "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

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Автор: 

оружие (10281) украинское оружие (175)


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Топ комментарии
+19
Нічо так... Все шо вбиває кацапів все добре. Слава Україні!
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02.11.2021 15:54 Ответить
+17
Супер. Новые пукалки цепным псам. Вертолётов им еще прикупите, а то текущих не на все генеральские хари хватает.
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02.11.2021 15:54 Ответить
+13
делайте , делайте , делайте,
и в подразделения терробороны, в каждую область, по десять тысяч штук!
все будущие бойцы обязаны знать где те пирамиды, в которых будет находится и как и через кого получить это оружие и боеприпасы к нему, в случае если фуйло попрёт дальше вглубь страны !
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02.11.2021 16:02 Ответить
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Для киллеров и ДРГ пойдет. ВСУ и полиция - мимо.
Короче, изобрели велосипед очередной.
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02.11.2021 22:50 Ответить
Красавец!
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03.11.2021 01:34 Ответить
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