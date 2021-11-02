Пистолет-пулемет "Форт-230" украинского производства проходит заводские испытания. ВИДЕО
Новый образец оружия - пистолет-пулемет "Форт-230" проходит заводские испытания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это абсолютно новая разработка, которую впервые продемонстрировали на выставке "Зброя та безпека", а в следующем году планируют выпустить первую партию для тестирования.
Именно о новом украинском оружии говорится в новом сюжете проекта "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
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+19 Злий Грицько
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+17 damaged_mak
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показать весь комментарий02.11.2021 16:02 Ответить Ссылка
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Короче, изобрели велосипед очередной.