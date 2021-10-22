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Минстратегпром создаст рабочую группу по вопросам развития вооружения и военной техники. ВИДЕО

Группа объединит представителей разных ветвей власти, производителей оружия и профильные общественные организации.

Такое решение было принято на первом заседании Координационной платформы по развитию вооружения и военной техники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В заседании приняли участие представители Верховной Рады, Офиса Президента, СНБО, Минобороны, Вооруженных Сил, ГК "Укроборонпром", а также частных объединений производителей вооружений и военной техники и профильных общественных организаций.

Минстратегпром приглашает их делегировать своих представителей для участия в рабочей группе.

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"Производителям важно слышать от непосредственных пользователей об имеющихся вопросах эксплуатации военной техники и вооружения. Это позволяет определить следующие действия и направлять их на соответствующую практическую реализацию Стратегии национальной безопасности Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, а также программных документов по развитию ВВТ", - отметили в министерстве.

Автор: 

оружие (10256) Уруский Олег (116) Минстратегпром (63)


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Топ комментарии
+4
ДЕБИЛЫ ЗЕЛЕНОЖОПЫЕ, до вас идиотов все уже разработано, нужно было просто делать.
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22.10.2021 19:05
+2
ещё одна говрильня и сенекура
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22.10.2021 19:01
+2
чем больше ненужных групп,тем меньше толку...
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22.10.2021 19:02
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ещё одна говрильня и сенекура
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22.10.2021 19:01 Ответить
Створення Мінстратегпрому було правильним рішенням, але потрібно було передати Мінстратегпрому управління підприємствами Укроборонпрому, а Укроборонпром ліквідувати! Тоді б реформи пройшли швидше. Зеленському потрібно думати над тим як пришвидувати реформи. Ці робочі групи можна було створити ще 2 роки тому.
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23.10.2021 11:13 Ответить
чем больше ненужных групп,тем меньше толку...
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22.10.2021 19:02 Ответить
ДЕБИЛЫ ЗЕЛЕНОЖОПЫЕ, до вас идиотов все уже разработано, нужно было просто делать.
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22.10.2021 19:05 Ответить
Именно так. Но "Лучу" на 2022 гон не заказано ни одной ПТРК. Ни одной !!!
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22.10.2021 19:08 Ответить
А стрелять и отражать мы будем тоже совещаниями рабочей группы? Может нужно просто заключать контракты с предприятиями?
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22.10.2021 19:07 Ответить
Кто возглавляет эту группу? Снова Дерьмак?
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22.10.2021 19:16 Ответить
Чем Таран не угодил?
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22.10.2021 19:40 Ответить
Надо бы группу по созданию групп, для групп созданных из групп зеленых дебилов всех уровней.Сгруппировать и на Луну отправить.
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22.10.2021 21:23 Ответить
Надо создать рабочую комиссию, которая проанализирует эффективность уже действующих комиссий, советов и комитетов, и назначить бюро по устранению недостатков под присмодром контрольной групы с обязательными еженедельными заседаниями при главном Управлении Президента по Большой Стратегической Реформе Минобороны.
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22.10.2021 21:36 Ответить
 
 