Минстратегпром создаст рабочую группу по вопросам развития вооружения и военной техники. ВИДЕО

Группа объединит представителей разных ветвей власти, производителей оружия и профильные общественные организации.

Такое решение было принято на первом заседании Координационной платформы по развитию вооружения и военной техники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В заседании приняли участие представители Верховной Рады, Офиса Президента, СНБО, Минобороны, Вооруженных Сил, ГК "Укроборонпром", а также частных объединений производителей вооружений и военной техники и профильных общественных организаций.

Минстратегпром приглашает их делегировать своих представителей для участия в рабочей группе.

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"Производителям важно слышать от непосредственных пользователей об имеющихся вопросах эксплуатации военной техники и вооружения. Это позволяет определить следующие действия и направлять их на соответствующую практическую реализацию Стратегии национальной безопасности Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, а также программных документов по развитию ВВТ", - отметили в министерстве.