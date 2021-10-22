Минстратегпром создаст рабочую группу по вопросам развития вооружения и военной техники. ВИДЕО
Группа объединит представителей разных ветвей власти, производителей оружия и профильные общественные организации.
Такое решение было принято на первом заседании Координационной платформы по развитию вооружения и военной техники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
В заседании приняли участие представители Верховной Рады, Офиса Президента, СНБО, Минобороны, Вооруженных Сил, ГК "Укроборонпром", а также частных объединений производителей вооружений и военной техники и профильных общественных организаций.
Минстратегпром приглашает их делегировать своих представителей для участия в рабочей группе.
"Производителям важно слышать от непосредственных пользователей об имеющихся вопросах эксплуатации военной техники и вооружения. Это позволяет определить следующие действия и направлять их на соответствующую практическую реализацию Стратегии национальной безопасности Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, а также программных документов по развитию ВВТ", - отметили в министерстве.
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