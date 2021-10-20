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Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома, - Уруский

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома, - Уруский

Украина и Канада начнут в конце текущего года строительство космодрома в канадской провинции Новая Скотия для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносителе "Циклон-4М".

Об этом в фейсбук сообщил вице-премьер - председатель Минстратегпрома Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обсудил сегодня реализацию проекта с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье. Также в проекте участвует "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" и Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова".

Матье рассказал, что уже есть предварительные договоренности с компаниями из США по запуску их спутников украинской ракетой-носителем "Циклон-4М". Первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.

Уруский подчеркнул, что реализация отдельных аспектов украинско-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, принятие которой ожидается в ближайшее время. В частности, планируется создание маршевого двигателя РД-870 тягой 80 тс и его дальнейшее использование в качестве маршевого для первой ступени ракеты-носителя.

Также читайте: Кабмин одобрил космическую программу Украины на 2021-2025 годы: на ее реализацию потребуются 40,78 млрд грн, - Уруский

Автор: 

космос (787) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+14
не скотія, а Шотландія, мать вашу!
Нова Шотландія!
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20.10.2021 11:50
+4
После высадки миллиарда деревьев или до? А Олимипиаду будем на космодроме проводить?
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20.10.2021 11:47
+4
потому что тупо негде) разве что возле твоего дома, чтобы в случае неудачного запуска это все прилетело к тебе на балкон.
многим в нашей стране пора заново в первый класс идти. все беды от необразованности нарида
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20.10.2021 11:55
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Правила форума Совет форумчан
После высадки миллиарда деревьев или до? А Олимипиаду будем на космодроме проводить?
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20.10.2021 11:47 Ответить
Ха, космодром! Бубочка модуль на Луне ваяет! Обзавидуетесь.
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20.10.2021 11:48 Ответить
не скотія, а Шотландія, мать вашу!
Нова Шотландія!
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20.10.2021 11:50 Ответить
Гугл перекладач по іншому не вміє.
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20.10.2021 11:53 Ответить
https://www.britannica.com/place/Nova-Scotia якраз Нова Скотія, іншої провінції в Канаді нем
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20.10.2021 12:02 Ответить
Ха-ха! Бред голимый!
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20.10.2021 15:37 Ответить
Іще поряд би накалякали Скотія і Уруський,то взагалі трічі їх йптм було би із Гугл-перекладачами.
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20.10.2021 12:05 Ответить
Шотландия по-английски Scotland.
А шо такое Scotia ?
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20.10.2021 12:10 Ответить
Не дивуйтеся. Іноді статті так надруковані, що виникає відчуття, начебто їх робили школярі 7-8 класу.
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20.10.2021 12:11 Ответить
Это уровень министра такой)))
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20.10.2021 12:13 Ответить
Так это так у Уруского)))
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20.10.2021 12:12 Ответить
Розбор новини на пальцях:https://site.ua/aleksei.parnowski/pozdravlyayu-vas-grazdanin-sovramsi-iynpovn
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20.10.2021 11:52 Ответить
Почему не в Украине, думаю, вопрос риторический.
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20.10.2021 11:53 Ответить
потому что тупо негде) разве что возле твоего дома, чтобы в случае неудачного запуска это все прилетело к тебе на балкон.
многим в нашей стране пора заново в первый класс идти. все беды от необразованности нарида
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20.10.2021 11:55 Ответить
Испытывать ракетное вооружение есть где, а запустить ракетку в космос- негде. Хм...
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20.10.2021 11:58 Ответить
так..тому в Европі немає космодромів.
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20.10.2021 12:30 Ответить
Ракетно оружие в космос не летит, дурень необразованный
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20.10.2021 15:10 Ответить
Потому что максимально близко к экватору надо запускать, чучело необразованное!
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20.10.2021 15:09 Ответить
Хам!

Как минимум, практически все российские космодромы находятся на более высокой широте, чем Украина, да и Канада тоже.
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20.10.2021 17:53 Ответить
У Канаді є франкомовна територія, є англомовна...чого б не бути й україномовній?
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20.10.2021 12:02 Ответить
Может это так по Конституции страны ? По той же причине как в Украине нет угромовной и росийскомовной
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20.10.2021 12:15 Ответить
Україна це, як і Канада - емігрантська країна??
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20.10.2021 13:18 Ответить
Для нас - нет. Для угров и кацапов - да)
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20.10.2021 14:35 Ответить
Тобі відомо, чому Канада першою, одночасно з Польщею, визнала незалежність України від лаптя? Тому, що, за своєю чисельністю українська громада Канади є другою в світі після української громади Росії , та наліччує 1 мільйон 300 тисяч українців, які визнають себе українцями, та, на відміну від хо-лів, що проживають на росії, в третьомі і четвертому поколіннях знають мову своїх предкв, шанують їхні звичаї та культуру.
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20.10.2021 17:03 Ответить
Не при цій рукожопій, безголовий владі. Як завжди ФСЬО ПРОСРУТЬ.
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20.10.2021 12:17 Ответить
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20.10.2021 12:29 Ответить
Надо космодром строить в Антарктике /ледокол уже есть /
Россия вернулась Казахстан
Чем дальше тем наглее пилят деньги/
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20.10.2021 12:43 Ответить
Канада-наши друзья.
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20.10.2021 12:46 Ответить
будемо разом з канадійцями запускати у космос скотиняк.
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20.10.2021 13:26 Ответить
Незрозуміло тільки, яка роль України саме в БУДІВНИЦТВІ космодрому. Цеглу і цемент в Канаду постачатиме? Чи просто профінансує будівництво?
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20.10.2021 16:09 Ответить
Тобі іще не доповіли? Як же це так?
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20.10.2021 16:48 Ответить
Галантерейщик и кардинал - это сила
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20.10.2021 16:49 Ответить
Космодром Плесецк на єкваторе????
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20.10.2021 17:05 Ответить
Зеленые врут, как дышат... Ноль чести, ноль морали, ноль совести, ноль знаний, ноль опыта... Только безграничные ТУПОСТЬ и ЖАДНОСТЬ...
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20.10.2021 18:00 Ответить
 
 