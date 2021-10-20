Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома, - Уруский

Украина и Канада начнут в конце текущего года строительство космодрома в канадской провинции Новая Скотия для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносителе "Циклон-4М".

Об этом в фейсбук сообщил вице-премьер - председатель Минстратегпрома Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что обсудил сегодня реализацию проекта с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье. Также в проекте участвует "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" и Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова".

Матье рассказал, что уже есть предварительные договоренности с компаниями из США по запуску их спутников украинской ракетой-носителем "Циклон-4М". Первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.

Уруский подчеркнул, что реализация отдельных аспектов украинско-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы, принятие которой ожидается в ближайшее время. В частности, планируется создание маршевого двигателя РД-870 тягой 80 тс и его дальнейшее использование в качестве маршевого для первой ступени ракеты-носителя.

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