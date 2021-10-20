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Україна і Канада в кінці року розпочнуть будівництво космодрому, - Уруський

Україна і Канада в кінці року розпочнуть будівництво космодрому, - Уруський

Україна і Канада розпочнуть у кінці поточного року будівництво космодрому в канадській провінції Нова Скотія для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон-4М".

Про це у фейсбук повідомив віцепрем'єр - голова Мінстратегпрому Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що обговорив сьогодні реалізацію проєкту з президентом і головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє. Також у проєкті бере участь "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" та Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. Макарова".

Матьє розповів, що вже є попередні домовленості з компаніями зі США щодо запуску їхніх супутників українською ракетою-носієм "Циклон-4М". Перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

Уруський підкреслив, що реалізація окремих аспектів українсько-канадського проєкту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, прийняття якої очікується найближчим часом. Зокрема, планується створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс і його подальше використання як маршового для першого ступеня ракети-носія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив космічну програму України на 2021-2025 роки: на її реалізацію буде потрібно 40,78 млрд грн, - Уруський

Автор: 

космос (863) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+14
не скотія, а Шотландія, мать вашу!
Нова Шотландія!
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20.10.2021 11:50
+4
После высадки миллиарда деревьев или до? А Олимипиаду будем на космодроме проводить?
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20.10.2021 11:47
+4
потому что тупо негде) разве что возле твоего дома, чтобы в случае неудачного запуска это все прилетело к тебе на балкон.
многим в нашей стране пора заново в первый класс идти. все беды от необразованности нарида
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20.10.2021 11:55
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После высадки миллиарда деревьев или до? А Олимипиаду будем на космодроме проводить?
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20.10.2021 11:47 Відповісти
Ха, космодром! Бубочка модуль на Луне ваяет! Обзавидуетесь.
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20.10.2021 11:48 Відповісти
не скотія, а Шотландія, мать вашу!
Нова Шотландія!
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20.10.2021 11:50 Відповісти
Гугл перекладач по іншому не вміє.
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20.10.2021 11:53 Відповісти
https://www.britannica.com/place/Nova-Scotia якраз Нова Скотія, іншої провінції в Канаді нем
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20.10.2021 12:02 Відповісти
Ха-ха! Бред голимый!
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20.10.2021 15:37 Відповісти
Іще поряд би накалякали Скотія і Уруський,то взагалі трічі їх йптм було би із Гугл-перекладачами.
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20.10.2021 12:05 Відповісти
Шотландия по-английски Scotland.
А шо такое Scotia ?
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20.10.2021 12:10 Відповісти
Не дивуйтеся. Іноді статті так надруковані, що виникає відчуття, начебто їх робили школярі 7-8 класу.
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20.10.2021 12:11 Відповісти
Это уровень министра такой)))
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20.10.2021 12:13 Відповісти
Так это так у Уруского)))
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20.10.2021 12:12 Відповісти
Розбор новини на пальцях:https://site.ua/aleksei.parnowski/pozdravlyayu-vas-grazdanin-sovramsi-iynpovn
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20.10.2021 11:52 Відповісти
Почему не в Украине, думаю, вопрос риторический.
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20.10.2021 11:53 Відповісти
потому что тупо негде) разве что возле твоего дома, чтобы в случае неудачного запуска это все прилетело к тебе на балкон.
многим в нашей стране пора заново в первый класс идти. все беды от необразованности нарида
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20.10.2021 11:55 Відповісти
Испытывать ракетное вооружение есть где, а запустить ракетку в космос- негде. Хм...
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20.10.2021 11:58 Відповісти
так..тому в Европі немає космодромів.
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20.10.2021 12:30 Відповісти
Ракетно оружие в космос не летит, дурень необразованный
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20.10.2021 15:10 Відповісти
Потому что максимально близко к экватору надо запускать, чучело необразованное!
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20.10.2021 15:09 Відповісти
Хам!

Как минимум, практически все российские космодромы находятся на более высокой широте, чем Украина, да и Канада тоже.
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20.10.2021 17:53 Відповісти
У Канаді є франкомовна територія, є англомовна...чого б не бути й україномовній?
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20.10.2021 12:02 Відповісти
Может это так по Конституции страны ? По той же причине как в Украине нет угромовной и росийскомовной
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20.10.2021 12:15 Відповісти
Україна це, як і Канада - емігрантська країна??
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20.10.2021 13:18 Відповісти
Для нас - нет. Для угров и кацапов - да)
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20.10.2021 14:35 Відповісти
Тобі відомо, чому Канада першою, одночасно з Польщею, визнала незалежність України від лаптя? Тому, що, за своєю чисельністю українська громада Канади є другою в світі після української громади Росії , та наліччує 1 мільйон 300 тисяч українців, які визнають себе українцями, та, на відміну від хо-лів, що проживають на росії, в третьомі і четвертому поколіннях знають мову своїх предкв, шанують їхні звичаї та культуру.
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20.10.2021 17:03 Відповісти
Не при цій рукожопій, безголовий владі. Як завжди ФСЬО ПРОСРУТЬ.
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20.10.2021 12:17 Відповісти
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20.10.2021 12:29 Відповісти
Надо космодром строить в Антарктике /ледокол уже есть /
Россия вернулась Казахстан
Чем дальше тем наглее пилят деньги/
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20.10.2021 12:43 Відповісти
Канада-наши друзья.
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20.10.2021 12:46 Відповісти
будемо разом з канадійцями запускати у космос скотиняк.
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20.10.2021 13:26 Відповісти
Незрозуміло тільки, яка роль України саме в БУДІВНИЦТВІ космодрому. Цеглу і цемент в Канаду постачатиме? Чи просто профінансує будівництво?
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20.10.2021 16:09 Відповісти
Тобі іще не доповіли? Як же це так?
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20.10.2021 16:48 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - это сила
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20.10.2021 16:49 Відповісти
Космодром Плесецк на єкваторе????
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20.10.2021 17:05 Відповісти
Зеленые врут, как дышат... Ноль чести, ноль морали, ноль совести, ноль знаний, ноль опыта... Только безграничные ТУПОСТЬ и ЖАДНОСТЬ...
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20.10.2021 18:00 Відповісти
 
 