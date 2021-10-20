Україна і Канада в кінці року розпочнуть будівництво космодрому, - Уруський
Україна і Канада розпочнуть у кінці поточного року будівництво космодрому в канадській провінції Нова Скотія для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон-4М".
Про це у фейсбук повідомив віцепрем'єр - голова Мінстратегпрому Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що обговорив сьогодні реалізацію проєкту з президентом і головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє. Також у проєкті бере участь "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" та Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. Макарова".
Матьє розповів, що вже є попередні домовленості з компаніями зі США щодо запуску їхніх супутників українською ракетою-носієм "Циклон-4М". Перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.
Уруський підкреслив, що реалізація окремих аспектів українсько-канадського проєкту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, прийняття якої очікується найближчим часом. Зокрема, планується створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс і його подальше використання як маршового для першого ступеня ракети-носія.
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Нова Шотландія!
А шо такое Scotia ?
многим в нашей стране пора заново в первый класс идти. все беды от необразованности нарида
Как минимум, практически все российские космодромы находятся на более высокой широте, чем Украина, да и Канада тоже.
Россия вернулась Казахстан
Чем дальше тем наглее пилят деньги/