Україна і Канада в кінці року розпочнуть будівництво космодрому, - Уруський

Україна і Канада розпочнуть у кінці поточного року будівництво космодрому в канадській провінції Нова Скотія для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон-4М".

Про це у фейсбук повідомив віцепрем'єр - голова Мінстратегпрому Олег Уруський, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що обговорив сьогодні реалізацію проєкту з президентом і головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє. Також у проєкті бере участь "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" та Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. Макарова".

Матьє розповів, що вже є попередні домовленості з компаніями зі США щодо запуску їхніх супутників українською ракетою-носієм "Циклон-4М". Перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

Уруський підкреслив, що реалізація окремих аспектів українсько-канадського проєкту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, прийняття якої очікується найближчим часом. Зокрема, планується створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс і його подальше використання як маршового для першого ступеня ракети-носія.

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