Испытания модернизированной РСЗО "Вильха-М" проходят на Одесчине: тестируют новые ракеты с увеличенной дальностью полета, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На одном из полигонов в Одесской области продолжаются испытания модернизированной ракетной системы залпового огня "Вільха-М", разработанной конструкторами ГП "Государственное Киевской конструкторское бюро "Луч".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"От уже принятого на вооружение украинской армии комплекса "Вільха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета, производство которых организовано в Украине по замкнутому циклу", - отмечается в сообщении.
Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров. Работу комплекса и результаты стрельб оценивают специалисты государственной приемной комиссии. На основании собранных данных они отработают предложения по принятию этого образца на вооружение в войсках.
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https://defence-ua.com/news/ukroboronprom_pokazav_tochnist_vluchannja_vilha_m_pid_chas_derzhviprobuvan_video-5160.html
https://defence-ua.com/news/ukroboronprom_pokazav_tochnist_vluchannja_vilha_m_pid_chas_derzhviprobuvan_video-5160.html
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КБ «Луч» експортувало в Алжир кілька тисяч протитанкових ракет «Стугна»
https://www.ukrmilitary.com/2021/08/algeria.html
Вы предлагаете порезать на металл эти установки ..или что бы они стояли пустые без ракет??
Инновации это хорошо и правильно...но это время...которого у нас уже нет...
Как такое можно всерьёз воспринимать?
усиливать надо армию каждый день.
і головне - жлобам-популІзам, тіпа Зєлі, влади ніколи не давати..... якщо хочете жити, зебіли...
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.