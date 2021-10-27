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Испытания модернизированной РСЗО "Вильха-М" проходят на Одесчине: тестируют новые ракеты с увеличенной дальностью полета, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из полигонов в Одесской области продолжаются испытания модернизированной ракетной системы залпового огня "Вільха-М", разработанной конструкторами ГП "Государственное Киевской конструкторское бюро "Луч".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"От уже принятого на вооружение украинской армии комплекса "Вільха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета, производство которых организовано в Украине по замкнутому циклу", - отмечается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет, - The Times

Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров. Работу комплекса и результаты стрельб оценивают специалисты государственной приемной комиссии. На основании собранных данных они отработают предложения по принятию этого образца на вооружение в войсках.

Испытания модернизированной РСЗО Вильха-М проходят на Одесчине: тестируют новые ракеты с увеличенной дальностью полета, - Минобороны 01
Испытания модернизированной РСЗО Вильха-М проходят на Одесчине: тестируют новые ракеты с увеличенной дальностью полета, - Минобороны 02
Испытания модернизированной РСЗО Вильха-М проходят на Одесчине: тестируют новые ракеты с увеличенной дальностью полета, - Минобороны 03
Испытания модернизированной РСЗО Вильха-М проходят на Одесчине: тестируют новые ракеты с увеличенной дальностью полета, - Минобороны 04
Испытания модернизированной РСЗО Вильха-М проходят на Одесчине: тестируют новые ракеты с увеличенной дальностью полета, - Минобороны 05
Испытания модернизированной РСЗО Вильха-М проходят на Одесчине: тестируют новые ракеты с увеличенной дальностью полета, - Минобороны 06

Автор: 

испытания (380) Минобороны (9425) оружие (10266) ракеты (3617) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+25
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27.10.2021 15:14 Ответить
+20
Если у этого дебила раскалился пердак, значит хороший комплекс. Заверните два.
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27.10.2021 15:12 Ответить
+19
А ось і україномовна кремлівська консерва завоняла.
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27.10.2021 15:27 Ответить
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Нарешті.
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27.10.2021 15:01 Ответить
Що нарешті? Продовжуємо витрачати кошти на ідіотські проекти? Якщо під час прицілювання помилитись з балістичною траєкторією на 1 градус, то рулі реактивного снаряду не доведуть його на ціль, бо вони неспроможні відхиляти такий великий та важкий реактивний снаряд! Цей проект це безглуздя, в реальній бойовій обстановці навести ракету на правильну траєкторію з точністю до градусу - неможливо і тому немає сенсу в цих покращеннях які не є покращеннями!
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27.10.2021 15:08 Ответить
Я вже не кажу про те що цілі для керованого реактивного снаряду не можуть розташовуватись поруч на відстані 1-2 км і тому після кожного пуску потрібно міняти азімут та кут, а на це потрібен час а за цей час по РСЗВ буде нанесено ракетний удар у відповідь і в цій Вільхі-М не має жодного сенсу.
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27.10.2021 15:10 Ответить
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27.10.2021 15:14 Ответить
Краще було витратити ці мільярди на новий ракетний комплекс з керованими ракетами які можуть змінювати траєкторію в процесі польоту, а не витрачати мільярди на застарілий морально та технічно радянський РСЗВ та ще й з такими важкими та великими ракетами! Математично не прорахували що малі рулі не можуть відхилити таку ковбасу в польоті і в результаті керовані реактивні снаряди падають в еліпсі розсіювання стандартного пакету Смерча, що робить рулі непотрібними!
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27.10.2021 15:19 Ответить
А ось і україномовна кремлівська консерва завоняла.
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27.10.2021 15:27 Ответить
Ви би краще поцікавились на яку відстань можуть відхилити реактивний снаряд ці гнучкі рулі виробництва КБ Луч і тоді дізнались би що не більше ніж на 1,5 км! А потім би порахували що помилка в налаштуваннях на 1 градус дає більше відхилення реактивного снаряду ніж ці рулі здатні виправити!
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27.10.2021 15:31 Ответить
Ігорьок, закусувати треба! А що прегожен, тобі скаже?
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27.10.2021 17:32 Ответить
Я до того ж не побачив щоб снаряд у стовпчик поцілив, або хоча б поруч зі стовпчиком. Просто впав на полі серед різних стовпчиків, і як оцінювати точність ураження цілі, від якого стовпчика рахувати? Візуально від найближчого стовпчика снаряд впав за 50 метрів, у випадку захищеної вогневої точки або бункеру цієї точності недостатньо.
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27.10.2021 18:43 Ответить
Понятно почему столбики - для оценки кругового отклонения залпа. Попадания были в центр площадки, очень точно.
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27.10.2021 19:04 Ответить
Мені здається що стовпчиків натикали скрізь щоб казати потім що снаряд попав точно в ціль.
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27.10.2021 20:04 Ответить
Кажется - креститесь. Определение кругового отклонения - стандартная процедура для артиллерии и РСЗО.
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27.10.2021 20:53 Ответить
Кругове відхилення вимірюється для некерованих снарядів.
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27.10.2021 21:13 Ответить
Для любых, это рутинный элемент испытаний. Просто у управляемых оно меньше.
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28.10.2021 00:19 Ответить
А если посмотреть по внимательней? Там фотки есть такие. С красными кружочками.
https://defence-ua.com/news/ukroboronprom_pokazav_tochnist_vluchannja_vilha_m_pid_chas_derzhviprobuvan_video-5160.html
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27.10.2021 19:44 Ответить
Я на відео не побачив а на фото можна що завгодно намалювати у фотошопі.
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27.10.2021 20:05 Ответить
Не увидел? Бывает. Главное , что бы и враг не видел, а чувствовал.
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27.10.2021 20:22 Ответить
Коли біля тебе вибухне 300кг. вибухівки тоді твої рідні зрозуміють, що вцілити в стовбчик - не головне. Мені цікаво, скільки тобі років? Бува коли я чітаю твої заумні пости то уявляю людину віком 18-19 років, а іноді діда старого.
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27.10.2021 21:19 Ответить
300 кг вибухівки не було навіть в некерованих снарядах 9М55К, а БЧ Вільха М має 170 кг і вибухівки там ще менше, тому бетонне укріплення залишиться неушкодженим в 30 метрах.
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27.10.2021 21:36 Ответить
а если там кассетник, не приходило в голову? Для удара по скоплению
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27.10.2021 22:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WMkJwT_pdFw Коли британці робили мережу радарів в кінці 30-х то, вже мали розробки, які пізніше ставили на кораблі і літаки. За десяток миль вони могли визначити перескоп підлодки. Але, мережа радарів ПВО була побудована на примітивних комплексах з кутом здається в 12 градусів і пропрацювала вона надійно до кінця війни. Тільки тому що, старими дешевими системами вони могли перекрити весь периметр, а нових станцій до початку війни могли мати тільки чотири.
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27.10.2021 15:35 Ответить
Ви не розумієте різниці - у Великобританії був гарний комплекс РЛС, яких вони поставили багато і отримали надійну систему попередження, а в нас є старий поганий комплекс РСЗВ Смерч на який ми прикрутили погані рулі від КБ Луч і отримали гівно в квадраті за 5 мільярдів народних гривень.
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27.10.2021 15:40 Ответить
Який в сраку гарним він був!? Застаріле та примітивне, з гівна і палок, а працювало по великому на інтуїції дівчат-операторок. Нові системи йли на кораблі та літаки, а на землі працювали люди, які з гівна зробили цукерку.
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27.10.2021 15:45 Ответить
Те що для англійця було з гівна і палок, для СРСР взагалі було недосяжним дивом техніки! В СРСР на танках радіостанцій не було, а Ви кажете гівно і палки! Тому порівнювати навіть застарілу західну військову техніку з нашими реаліями некоректно! РСЗВ Смерч це зброя яка розроблялась для ведення наступальної агресивної війни СРСР з країнами НАТО і для ведення ******** маневреної війни не підходить абсолютно, це показала вірмено-азербайджанська війна де всі Смерчі було знищено ще на марші! Їх неможливо замаскувати, вони величезні, неповороткі, дуже важкі, не всі мости та переправи їх витримають - вони просто непотрібні! Якщо стріляти керованими реактивними снарядами, то не потрібно 12 снарядів, ціль буде знищена одним снарядом, отже можна спростити пускову установку до 1-2-3-4 реактивних снарядів і поставити її на інше шасі звичайного військового тентованого Кразу, щоб неможливо було відрізнити з повітря де їде звичайна вантажівка а де їде РСЗВ. Реактивний снаряд краще б зменшити в довжину, щоб він не був таким величезним і щоб його можна було якось повернути в повітрі. Якщо 7,6м реактивного снаряду дозволяють йому летіти на 130+км, то можна зменшити цю дальність але зробити снаряд на пару метрів коротшим для того щоб касета з ракетами поміщалась на стандартний Краз.
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27.10.2021 17:56 Ответить
если на место развертывания врага (или например в место высадки морского десанта) прилетит с расстояния 100 км кассета с несколькими тысячами суббоеприпасов с радиусом поражения несколько км², цапам мало не покажется. А если еще и не одна, так еще лучше
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27.10.2021 22:50 Ответить
Так це може зробити звичайний Смерч, навіщо для цього Вільха та Вільха-М?
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28.10.2021 10:22 Ответить
Это классический спам тролля. Никто РСЗО не уничтожал, это тупая ложь. Наборот азербайджанские РСЗО и ОТР оказали решающую роль в борьбе за Карабах. Азеры очень грамотно корректировали их огонь с БПЛА. Байрактарами было невозможно уничтожить армянские ВОПы, их уничтожали артиллерией и РСЗО. А вот теперь и у Украины появится хирургический инструмент уничтожения любого лугандонского штаба, батареи, склада БК или казармы в любом месте Луганды. Надеюсь мы посмотрим как артиллеристы-лугандоны полетают в воздухе по частям....
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28.10.2021 00:29 Ответить
Ну, когда вам там в ФСБ расскажут, что то у них на московщине Великобритания, а українською Велика Британія!
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27.10.2021 15:46 Ответить
Если у этого дебила раскалился пердак, значит хороший комплекс. Заверните два.
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27.10.2021 15:12 Ответить
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27.10.2021 15:16 Ответить
Бачите на останній фотографії факел з боку, нижче боєголовки. Так то не дірка в корпусі, а система корегування траєкторії за допомогою малих реактивних двигунів.
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27.10.2021 15:19 Ответить
Це система стабілізації реактивного снаряду на початковому етапі польоту, 100 порохових зарядів, які всі використовуються під час запуску і далі не приймають участь в управлінні траєкторією польоту реактивним снарядом!
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27.10.2021 15:21 Ответить
А ви хотіли гіпер швидкість зі зміною траєкторії і управлінням при заході на ціль? Так там інша цінова категорія.
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27.10.2021 15:26 Ответить
Я хотів щоб мільярди народних гривень не витрачались на всяку чепуху яка в принципі не може бути керованою! порошенко витрачав бюджетні гроші тільки на ті проекти які не могли в принципі посилити обороноздатність України, за цим слідкували російські куратори з ФСБ.
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27.10.2021 15:29 Ответить
Вам, как одному из тех кураторов, виднее
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27.10.2021 15:36 Ответить
Воно виглядає так, і пахне приблизно так само. Погрози повномаштабною війною у випадку переозброєння армії звучать постійно. Але потрібно розуміти і те що, для створення ******** систем потрібно підтягнути стільки "смєжників" що, виконання такого завдання ще менш реально.
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27.10.2021 15:40 Ответить
У нас є вже готові ракети Гром та Гром-2 які вже розроблені і потрібно лише дати замовлення на них. 5 мільярдів гривень дозволили б поставити ці ракети на поток, а ми їх витратили максимально безглуздо на прикручування гнучких рулів від маленького ПТРК на восьмиметровий реактивний снаряд вагою 800кг.
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27.10.2021 15:54 Ответить
Совсем кукухой поехал от перебора таблеток? Какие гибкие рули, тело? Там более 90 импульсных двигателей для ориентации. Ты бы закусывал свои таблетки, "эксперд".

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27.10.2021 19:42 Ответить
Ці порохові рулі використовуються всі на початковій стадії польоту щоб ніс снаряду 800 кг не завалювався поки швидкість мінімальна і для наведення снаряду на ціль не використовуються
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27.10.2021 20:07 Ответить
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27.10.2021 19:43 Ответить
Вчіть матчастину
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27.10.2021 20:08 Ответить
А с чего ты взял, что деньги на ветер? "Вильха-М" уже поставляется на экспорт в ОАЭ. Кувейт и Саудовская Аравия на подходе.

https://defence-ua.com/news/ukroboronprom_pokazav_tochnist_vluchannja_vilha_m_pid_chas_derzhviprobuvan_video-5160.html
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27.10.2021 19:49 Ответить
Ці країни гроші не рахують і з ядерними терористами не воюють, можуть собі дозволити купляти різні прикольні речі щоб випробовувати.
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27.10.2021 20:09 Ответить
Тем лучше для нас. Мы им продадим тысячи. Ракет. Нам в отличии от них грошi потрiбнi.
"
КБ «Луч» експортувало в Алжир кілька тисяч протитанкових ракет «Стугна»

https://www.ukrmilitary.com/2021/08/algeria.html
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27.10.2021 20:27 Ответить
Вони пропробують цю подєлку і перестануть купляти
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28.10.2021 10:26 Ответить
Тебе бы прогноз погоды предсказывать?
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28.10.2021 10:54 Ответить
Але, иксьперд, ты разбираешься в стрельбе и управлении огнем артиллерии🤔🧐😁 Дурик в артиллерии при стрельбе РСЗО применяется не градусная шкала, а кое-какая более другая 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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27.10.2021 17:55 Ответить
Я пояснюю нефахівцям що помилка в розрахунках даних для стрільби на один градус повністю виводить реактивний снаряд за межі зони ураження цілі і рулі вже не дорулять снаряд на ціль, а снаряд полетить в молоко!
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27.10.2021 17:58 Ответить
Нещодавно ти вже пояснював як БТР на пересіченій місцевості від обстрілу ворогом ухилятиметься на швидкості 80 км (( У чому ти не фахівець ? Це щоб зрозуміти на яку посаду у кабмін тебе пропонувати ? А може сам відразу до прєпіздєнта сходиш , він там на Місяць збирається , може допоможеш йому із запуском ?((
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27.10.2021 21:00 Ответить
Не БТР а MRAP Козак 2М1 і не ухилятиметься а просто рухатись під обстрілом, не потрібно пересмикувати слова.
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28.10.2021 10:25 Ответить
Давай уперед на допомогу зєлі місячний модуль запускати ! Фахівець ракетобудування і військпрому , їдріть мадріть ! Бо тоді ти так і не дав відповіді на чому крім своїх двох ти по пересіченій місцевості ухилявся від обстрілів (( тепер тут градуси наведення проповідуєш і матчастину , "Стугна " тобі в одне місце , бл@дь , "Стугна" йому не така (( ти її крім картинки де бачив , на виставці у Броварському виставковому ?
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29.10.2021 21:51 Ответить
Це добра справа...
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27.10.2021 15:02 Ответить
Хоч одна добра новина.
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27.10.2021 15:02 Ответить
Те что "Смерч"
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27.10.2021 15:06 Ответить
Пора бы уже делать ракеты наводящиеся с беспилотника. Идеальное оружие было бы. Малозаметный беспилотник постоянно висящий над врагом и мощные ракеты земля-земля которые можно выпускать в любой миг и сколько угодно.
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27.10.2021 15:09 Ответить
Ща зебилы набегут... Ты б еще конфеты Рошен вспомнил
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27.10.2021 15:14 Ответить
Дякувати треба конструкторам та робітникам, які не розбіглися не дивлячись на старання всіх шести президентів.
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27.10.2021 15:21 Ответить
КБ "Луч" работает отлично , теперь свое слово должно сказать КБ "Южное".
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27.10.2021 15:28 Ответить
а кто по твоему делает двигатели для этих ракет?)
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28.10.2021 09:38 Ответить
Я конечно рад,что по идее эта Ольха может покрыть территорию днр вплоть до границы с кацапами. Но доводы Игоря Л меня напрягли. Мне тоже кажется,что система устарела. Даже визуально она выглядит как из прошлого века.Я за инновации. За ними будущее.
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27.10.2021 15:33 Ответить
Инновации стоят огромных денег, и требуют базу научную и финансовую, а так же очень много времени, в условия войны это нецелесообразно, да и еще когда ты воюешь со страной у которой есть ЯО, до жопы те технологии если упадет ядерная бомба, нужно иметь чем отбиваться или давать пиндюлей сейчас и по-быстрому.
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27.10.2021 15:40 Ответить
Ну ,не обязательно все с нуля проектировать. Можно сотрудничать с уже готовыми разработками. Например Байрактары собирались комплектовать нашими двигателями. ТОже самое и с ракетами. Взять за основу аналог и предложить сотрудничество. Было бы желание. Тут ведь главное - чтобы кацапы не имели данных характеристик и борьбы с ними.
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27.10.2021 15:45 Ответить
В Украине почти сотня установок смерч....они есть...а ракет к ним не было...ракета вильха это для них...
Вы предлагаете порезать на металл эти установки ..или что бы они стояли пустые без ракет??
Инновации это хорошо и правильно...но это время...которого у нас уже нет...
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27.10.2021 16:14 Ответить
Я не предлагаю резать. Меня смутили аргументы Игоря Л. Я почувствовал,что он понимает то ,о чем говорит.
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27.10.2021 16:28 Ответить
Аргумент "РСЗО Смерч - отстой" это как вопрос за 500.

Как такое можно всерьёз воспринимать?
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27.10.2021 16:54 Ответить
Вы смотрите на машину. КБ Луч их не производит.
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27.10.2021 15:43 Ответить
А вот это или тролль номер 2 или полный неуч. Доводы Игоря Л это классический ипсошный троллинг. Попытка обесценить изделие, у которого нет прямого аналога у РФ. Их Торнадо-С на голову хуже из-за другой конструкции управления . Например газовые рули не позволяют стартовать против сильного ветра как это делает Ольха с реактивными маневровыми. Теперь нужно опробовать изделие по лугандонам, Вы же не против?
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28.10.2021 00:38 Ответить
Насчет неуча, врядли. Чтобы говорить о таких вещах нужны какие то знания. Иначе сразу на смех возьмут. Я не специалист. И никогда бы не рискнул говорить с видом эксперта о неизвестных дисциплинах.Опробовать нужно. Хотя бы потому,что уже есть. Не выкидывать же. Смогут ли они поразить достаточно точно зрк,системы обнаружений. Это было бы здорово.
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28.10.2021 05:26 Ответить
Теперь осталось поднять шумиху в общественности чтоб ЗЕленые не тянули с включением этих ракет в приоритетный госзаказ
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27.10.2021 16:03 Ответить
Если до 500 км увеличат, то можно и по мацквабаду жахнуть. Не забыв по пути о Воронеже.
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27.10.2021 16:20 Ответить
Украине нужно активно развивать ракетное вооружение и поставлять все в ВСУ сериями: дивизион ОТРК Гром-2 (Сапсан), Нептун, Ольха-М, системы новье ПВО и ПРО, ПЗРК, создавать и производить сотнями (тысячами) собственные ударные БПЛА и Дроны Камикадзе барражирующими боеприпасами и десятки катеров с ракетным вооружением.
усиливать надо армию каждый день.
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27.10.2021 16:27 Ответить
ну да, нуда. а по факту - на следующий год у Луча не заказали ни одного птрк 😠
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27.10.2021 17:04 Ответить
Так а хто ж сперечається... От тільки "бубочка" не фінансує ці розробки...
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27.10.2021 19:34 Ответить
100 км это хорошо. Но до Кремля около 500 км...
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27.10.2021 16:56 Ответить
Для этого есть "Гром 2".

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27.10.2021 17:14 Ответить
100 км. это тоже самое что ракетный комплекс точка У
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27.10.2021 17:08 Ответить
Только точность на порядок лучше.
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27.10.2021 17:15 Ответить
Некорректно сравнивать РСЗО с ТРК. Разные весовые категории, отличное друг от друга предназначение.
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27.10.2021 20:28 Ответить
Боевая часть поменьше.
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27.10.2021 18:38 Ответить
Лучше бы разрабатывали крылатые ракеты с синхронизацией РЛС кольчуга
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27.10.2021 17:09 Ответить
Есть комплекс ПВО "Круг", в нем устаревшая но очень надежная ракета 3М8 с СПВРД, потенциально пригодная для переделки в гиперзвуовую . Комплекс пригоден для стрельбы управляемыми ракетами по наземным целям в том числе и ракетами с ядерными боеголовками.
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27.10.2021 17:32 Ответить
приберіть 73%вих зебілів від керування державою на користь перевірених війною та скрутою в економіці керманичів - і все в Україні буде добре...
і головне - жлобам-популІзам, тіпа Зєлі, влади ніколи не давати..... якщо хочете жити, зебіли...
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27.10.2021 17:43 Ответить
А что если провести испытания на ОРДЛО?
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27.10.2021 18:54 Ответить
Твої слова та "гавнокамандуючему" у вухи!
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27.10.2021 19:35 Ответить
слишком быстрая смерть. пусть помучаются
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28.10.2021 09:38 Ответить
Хмм. Раніше за пороха відео робили краще. Там було видно ціль щось типу флажка в який прилітає, а тут на жаль не зрозуміло...
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27.10.2021 19:58 Ответить
Молодцы!Надо много таких ракет!
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27.10.2021 20:58 Ответить
аве Пастор!
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27.10.2021 22:00 Ответить
Я бы селян вообще в армию не брал. Селюк?! Писдуй поля сеять! Они тупые и упрямые. Никакой инициативы и сообразительности, смекалки - типа пули-дуры. Нужна профи армия, без селюков, без игорьков. Хотя это сложно, в армию рвутся имеенно селюки.
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28.10.2021 00:19 Ответить
много ракет нужно 1000+ км дальностью...умных и шустрых....все остальное новое, как получится..
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28.10.2021 03:06 Ответить
1000 таких ракет. И будет спать спокойней.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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29.10.2021 10:50 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/11/04/svoyih-ne-kydayemo-fond-poroshenka-z-gromadskymy-aktyvistamy-zibraly-neobhidnu-sumu-dlya-zvilnennya-z-pid-varty-bojovogo-generala-pavlovskogo/ Фонд Порошенка з громадськими активістами зібрали необхідну суму для звільнення з-під варти бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.
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04.11.2021 19:07 Ответить
 
 