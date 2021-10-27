Испытания модернизированной РСЗО "Вильха-М" проходят на Одесчине: тестируют новые ракеты с увеличенной дальностью полета, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из полигонов в Одесской области продолжаются испытания модернизированной ракетной системы залпового огня "Вільха-М", разработанной конструкторами ГП "Государственное Киевской конструкторское бюро "Луч".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"От уже принятого на вооружение украинской армии комплекса "Вільха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета, производство которых организовано в Украине по замкнутому циклу", - отмечается в сообщении.

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Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров. Работу комплекса и результаты стрельб оценивают специалисты государственной приемной комиссии. На основании собранных данных они отработают предложения по принятию этого образца на вооружение в войсках.











