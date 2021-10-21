Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет, - The Times
Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.
По данным издания, планируется, что Великобритания предоставит для украинских патрульных катеров ракеты класса "земля-земля", разработанные компанией MBDA UK, крупнейшим производителем ракет в Европе. Эти ракеты могут поражать "рой" целей одновременно и использоваться против целей как на море, так и на суше.
Две страны также обсуждают ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов, пишут в издании. Считается, что они будут стоить по 100 000 фунтов стерлингов за каждую. Эти ракеты могут поражать небольшие быстродвижущиеся цели и применялись на британских истребителях RAF против террористической организации Исламское государство.
По данным издания, переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что РФ может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2.
По словам неназванного украинского дипломата, есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации напряженности на Донбассе и может иметь непредсказуемы последствия для безопасности всей Европы.
Напомним, в октябре 2020-го Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на 1,25 млн фунтов стерлингов.
В июне 2021-го Украина и Британия подписали меморандум о морском партнерстве. Страны будут вместе строить корабли и военные базы. Сообщалось, что ракетные катера, которые Великобритания построит для Украины, получат британское ракетное вооружение.
14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз.
Также планируется, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey.
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А Фарисеи -наперсточники..
ці ,,ракеты могут поражать "рой" целей одновременно,,..
короче, вам и не снилось
транспортні літаки, обвішані ракетами літають глибоко в безпечному тилу, отримують сигнал на ціль від дронів і ******** ті цілі здалеку...
щось таке і ще більш мобільне, ніж ракетні вагони кучми
У амерів є ударний літак з гарматами і т.і., але його ж так проектували і будували.
про кріплення: якщо для мрії втілене кріплення для бурана чи пишуть про її ж використання, як літаючого першого ступеня/*****/ ракети,
то для причіплення чогось меншого на менші літаки це не менш можливе
серьезное усиление, бене на бассейн должно хватить
Когда закажут 3000 корсаров ПТРК, и 10 дивизионов Нептуна с РАКЕТАМИ !!!!!!!!!!
Когда закончится этот распил?! Война 7й год идёт.
Запуски вже були. На озброєння прийняті.
Он ... Точка-У до цих на бойовому чергувані.
Восьмий рік війни вже давно йде !!!
Британцы в отличии от других не забыли, чем заканчивается страусиная поза в отношении агрессоров...
Только ПВО!
""""несколько слов о стоимости FGM-148. В 1992 году одна ракета «Джавелина» стоила 73 тыс. долларов, через десять лет ее цена возросла до 78 тыс., а в 2013 году она вплотную приблизилась к 100 тыс. долларов. Цена пускового блока в начале нулевых годов превышала 126 тыс. долларов.
Ракета находится в герметичном транспортно-пусковом контейнере, с подключенным источником питания и блоком охлаждения на сжиженном газе, функцией которого является охлаждение головки наведения ракеты до рабочей температуры. Ракета может десять лет храниться в контейнере.
. В состав командно-пускового блока входит батарейный отсек, в котором находятся
одноразовые батареи
или
заряжаемый аккумулятор.