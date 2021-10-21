Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет, - The Times

Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, планируется, что Великобритания предоставит для украинских патрульных катеров ракеты класса "земля-земля", разработанные компанией MBDA UK, крупнейшим производителем ракет в Европе. Эти ракеты могут поражать "рой" целей одновременно и использоваться против целей как на море, так и на суше.

Две страны также обсуждают ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов, пишут в издании. Считается, что они будут стоить по 100 000 фунтов стерлингов за каждую. Эти ракеты могут поражать небольшие быстродвижущиеся цели и применялись на британских истребителях RAF против террористической организации Исламское государство.

По данным издания, переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что РФ может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

По словам неназванного украинского дипломата, есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации напряженности на Донбассе и может иметь непредсказуемы последствия для безопасности всей Европы.

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Напомним, в октябре 2020-го Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на 1,25 млн фунтов стерлингов.

В июне 2021-го Украина и Британия подписали меморандум о морском партнерстве. Страны будут вместе строить корабли и военные базы. Сообщалось, что ракетные катера, которые Великобритания построит для Украины, получат британское ракетное вооружение.

14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз.

Также планируется, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey.