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Новости Агрессия России против Украины
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Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет, - The Times

Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет, - The Times

Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, планируется, что Великобритания предоставит для украинских патрульных катеров ракеты класса "земля-земля", разработанные компанией MBDA UK, крупнейшим производителем ракет в Европе. Эти ракеты могут поражать "рой" целей одновременно и использоваться против целей как на море, так и на суше.

Две страны также обсуждают ракеты класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов, пишут в издании. Считается, что они будут стоить по 100 000 фунтов стерлингов за каждую. Эти ракеты могут поражать небольшие быстродвижущиеся цели и применялись на британских истребителях RAF против террористической организации Исламское государство.

По данным издания, переговоры ведутся на фоне опасений Украины, что РФ может усилить агрессию и захватить новые территории после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

По словам неназванного украинского дипломата, есть опасения, что Россия планирует зимнюю военную операцию, которая может привести к эскалации напряженности на Донбассе и может иметь непредсказуемы последствия для безопасности всей Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетит Великобританию в конце октября, - посол Пристайко

Напомним, в октябре 2020-го Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на 1,25 млн фунтов стерлингов.

В июне 2021-го Украина и Британия подписали меморандум о морском партнерстве. Страны будут вместе строить корабли и военные базы. Сообщалось, что ракетные катера, которые Великобритания построит для Украины, получат британское ракетное вооружение.

14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Украине с помощью Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз.

Также планируется, что Великобритания передаст Украине два противоминных корабля – HMS Blyth и HMS Ramsey.

Великобритания (5008) переговоры (5054) ракеты (3592)


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Топ комментарии
+11
А на наши ракеты денег значит нет...
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21.10.2021 08:33
+9
Таемне эмбарго - это немцы и жабоежы, а англосаксы наши верные друзья. Не от большой любви, у них свои стратегические интересы по сдерживанию репоедов.
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21.10.2021 08:46
+8
Ті що будуть всіх бамбіть.
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21.10.2021 08:48
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Зелень готується до розпилу бабла.
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21.10.2021 08:33 Ответить
Невже англыйцы такі тупі, що не знають про українську корупцію? Зроблені певні запобіжники. Це дуже радісна подія. Прорвано таємне ембарго на поставки ракет з Європи в Україну. Радіти потрібно, а не зливатися жовчью.
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21.10.2021 08:40 Ответить
Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.
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21.10.2021 08:44 Ответить
Таемне эмбарго - это немцы и жабоежы, а англосаксы наши верные друзья. Не от большой любви, у них свои стратегические интересы по сдерживанию репоедов.
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21.10.2021 08:46 Ответить
Ну тогда понятно почему Обама эмбарго ввел, он явно не англосакс.
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21.10.2021 08:50 Ответить
Болезный, а шо там еще написал твой хозяин Дерьмак в твоей ЗЕметодичке, по которой ты кукарекаешь?
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21.10.2021 09:02 Ответить
Смешно, но как всегда глупо. Вы новый комик квартала?
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21.10.2021 11:26 Ответить
А на наши ракеты денег значит нет...
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21.10.2021 08:33 Ответить
Та не, пане, Порох, судя по всему, знал, шо ему против системы не устоять и к власти придет главный Буратина-тупень, полезный дурак для мафии олигархов по распилу баблосика, потому и затеял программу вооружения Украины не без помощи Англии, а не какого-то там Китая, чи не упаси господь, как говорят в народе, с "помощью" каазлабада..... У англичан особо не разгонишься попилить, бо поштучно цена на товар известна и контроль - на должном уровне. Так шо не берите тяжелого в руки, а...(далее по тексту).
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21.10.2021 09:19 Ответить
А где Активы на РК " САПСАН" давно разработанным Украинскими специалистами ЮжМАША и сидящими без З/платы... 3 года..
А Фарисеи -наперсточники..
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21.10.2021 19:23 Ответить
Зеленые за 2 года угробили оборонку, а ракеты нужны уже вчера
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21.10.2021 23:22 Ответить
але ж Україна - це космічна держава... чи кацмічна?
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21.10.2021 08:35 Ответить
Клоунична!
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21.10.2021 08:40 Ответить
адже мова не про космічні ракети...
ці ,,ракеты могут поражать "рой" целей одновременно,,..
короче, вам и не снилось
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21.10.2021 08:51 Ответить
Зря вы думаете что ракеты в космосе на деревьях растут.
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21.10.2021 08:51 Ответить
Стєсняюсь спросіть, а хто буде ті ракети нести? Нє, ну хай там кораблі... там є чоловік з 20 команди, а літаки? Які літаки будуть нести ті ракети?
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21.10.2021 08:40 Ответить
Ті що будуть всіх бамбіть.
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21.10.2021 08:48 Ответить
Байрактары может?
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21.10.2021 08:50 Ответить
Вполне, Байрактар 150 кг тащит, два Бримстоуна як зайчики на него станут.
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21.10.2021 11:39 Ответить
не пригадаю, як воно називається, але пишуть джерела, що зараз розкручують таку програму:
транспортні літаки, обвішані ракетами літають глибоко в безпечному тилу, отримують сигнал на ціль від дронів і ******** ті цілі здалеку...
щось таке і ще більш мобільне, ніж ракетні вагони кучми
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21.10.2021 09:02 Ответить
Якщо "обвішані" то треба розробляти кріплення ззовні. Це ціла епопея для проектування транспортників.
У амерів є ударний літак з гарматами і т.і., але його ж так проектували і будували.
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21.10.2021 12:18 Ответить
так писали обвішані, а не начинені ...це така була відповідь на запитання про літаки...
про кріплення: якщо для мрії втілене кріплення для бурана чи пишуть про її ж використання, як літаючого першого ступеня/*****/ ракети,
то для причіплення чогось меншого на менші літаки це не менш можливе
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21.10.2021 13:34 Ответить
+5
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21.10.2021 12:16 Ответить
на 1,25 млн фунтов стерлингов.
серьезное усиление, бене на бассейн должно хватить
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21.10.2021 08:44 Ответить
Не млн , а млрд.
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21.10.2021 09:06 Ответить
Обижаешь! Думаю у Бени бассейн подороже стоит ...
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21.10.2021 11:34 Ответить
Как бы при этой власти эти ракеты у кацапов не оказались через 3 дня.
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21.10.2021 08:49 Ответить
Чому знищили програму по виробництву наших "Нептун"? Де проекти на нові ракети? Щось за два з половиною роки не показали жодної розборки. Де наші ракети на наших підприємствах? Невже Шифіри не видумали щось новеньке, що могло захистити Україну, чи тільки малороські сценки по "обсирону" цієї держави?
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21.10.2021 08:54 Ответить
Кошерный сброд из ОПы рулит. Присмотрись к модераторам тут, на Цензоре. Они явно имеют такие-же шнобели, как бубочка и Шефир и подсасывают у *****.
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21.10.2021 09:06 Ответить
рано чи пізно але смерть рашонацистам вже близько...
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21.10.2021 08:57 Ответить
Да видали представителей, в Лондоне, Ринат и Игорь вполне порядочные бизнесмены.
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21.10.2021 09:04 Ответить
Хвосты им заносили, видели-с?
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21.10.2021 09:21 Ответить
а скільки ми купимо ракет? в сенсі, кількість буде достатня щоб боронитись, чи тільки щоб словами погратись? А може в раші купити наші ж профукані ракети дешевше буде, бо ж своє виробництво як і кадри ми традиційно ....
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21.10.2021 09:25 Ответить
Всё по плану! Наши на переплавку сегодня ( металлолома пацанам не хватает) , а закупка сразу в 2033 году.
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21.10.2021 09:53 Ответить
Запіздно всратися,це ще тре вміти. Восьмий рік бодання з рахою,і тільки зараз почались перемови з постачання зброї.
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21.10.2021 10:01 Ответить
Это просто треш. Наши заводы по производству ракет стоят без заказов, они по 100 000 долларов закупают зарубежом ..... когда у нас есть эти разработки.

Когда закажут 3000 корсаров ПТРК, и 10 дивизионов Нептуна с РАКЕТАМИ !!!!!!!!!!

Когда закончится этот распил?! Война 7й год идёт.
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21.10.2021 10:06 Ответить
Нептун ето противокорабельная ракета, нахера их 10 дивизионов, шо ими топить, кацапы армаду морского десанта собирают, чи шо?
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21.10.2021 11:44 Ответить
Модифікації різні і "земля-земля" і потря. Аби платили. Час іде.
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21.10.2021 12:21 Ответить
Та нема еще никаких модификаций земля-земля, Луч там шо-то пилит, но им никто не подтвердил лаве, а даже если и запилит - тоже будет шо-то типа нептуна, совеццька ракета 70-х, три пускаем одна попадает.
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21.10.2021 12:36 Ответить
Так влаштоване створення і виробництво. Зпочатку проект ...
Запуски вже були. На озброєння прийняті.
Он ... Точка-У до цих на бойовому чергувані.
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21.10.2021 12:42 Ответить
Прокинься !!!
Восьмий рік війни вже давно йде !!!
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21.10.2021 14:14 Ответить
Свідомо знищили налагоджену ракетну програму, позбавили людей роботи, щоб купувати ракети за кордоном. Підтримувати закордонного виробника.
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21.10.2021 10:06 Ответить
Брексит пошел на пользу Украине.
Британцы в отличии от других не забыли, чем заканчивается страусиная поза в отношении агрессоров...
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21.10.2021 10:07 Ответить
Какие корабельные ракеты?
Только ПВО!
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21.10.2021 14:10 Ответить
Вассся, вникай у мат.частину, у сенс прочитаного... ракети для кораблів та літаків, догнав чи ні..???
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21.10.2021 14:23 Ответить
Ты сперва читать научись. А потом попороси маму пояснить тебе смысл прочитанного.
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21.10.2021 14:29 Ответить
Да успокойтесь отмывают опять деньги как с джевелинами которые даже не стрельныли на учениях ! Наши заводы режут на метал а покупают списанный хлам по бешенным ценам , разницу в карман , ,,слугам,, . Розвод для глупых . Лиш офшоры растут . А люди 80 % живут за гранью бедности .
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21.10.2021 18:51 Ответить
Так "Джавелины" хранятся на закрытых складах ЗАп ВО под охраной американцев со списанными аккумуляторами .. т.е. бесцельный боезапас.
""""несколько слов о стоимости FGM-148. В 1992 году одна ракета «Джавелина» стоила 73 тыс. долларов, через десять лет ее цена возросла до 78 тыс., а в 2013 году она вплотную приблизилась к 100 тыс. долларов. Цена пускового блока в начале нулевых годов превышала 126 тыс. долларов.
Ракета находится в герметичном транспортно-пусковом контейнере, с подключенным источником питания и блоком охлаждения на сжиженном газе, функцией которого является охлаждение головки наведения ракеты до рабочей температуры. Ракета может десять лет храниться в контейнере.
. В состав командно-пускового блока входит батарейный отсек, в котором находятся
одноразовые батареи
или
заряжаемый аккумулятор.
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21.10.2021 19:38 Ответить
Министр обороны подтвердил отказ Украины от ракетного комплекса "Сапсан": 200 мhttps://zn.ua/UKRAINE/ministr-oborony-podtverdil-otkaz-ukrainy-ot-raketnogo-kompleksa-sapsan-200-mln-grn-potratili-neeffektivno-124683_.htmlлн грн потратили неэффективно
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21.10.2021 19:27 Ответить
 
 