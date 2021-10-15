Зеленский посетит Великобританию в конце октября, - посол Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию в конце октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом. В конце этого месяца", - сказал он.

По его словам, в ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

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