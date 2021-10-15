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Зеленський відвідає Велику Британію наприкінці жовтня, - посол Пристайко

Зеленський відвідає Велику Британію наприкінці жовтня, - посол Пристайко

Президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію наприкінці жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом. Наприкінці цього місяця", - сказав він.

За його словами, під час візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітаємо рішучість президента Зеленського у проведенні судової реформи, - посли G7

Автор: 

Велика Британія (5611) Зеленський Володимир (23998) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+19
во попал пацан с недвигой в британии
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15.10.2021 01:40
+15
соболезнования бритам.
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15.10.2021 02:34
+9
Б-оже!
Храни Королеву!
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15.10.2021 04:34
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во попал пацан с недвигой в британии
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15.10.2021 01:40 Відповісти
+100500
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15.10.2021 06:27 Відповісти
соболезнования бритам.
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15.10.2021 02:34 Відповісти
Зеленский засобирался в
Великобританию: когда и зачем
Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетит https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-zasobiralsya-v-velikobritaniyu-kogda-i-zachem-14102021-439806

смотреть кино о вагнергейте ?
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15.10.2021 02:35 Відповісти
смотреть кино о вагнергейте ?
=============
хочет выкупить фильм с эксклюзивным правом показа.
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15.10.2021 08:08 Відповісти
опять пристаико и опять ожидает - то британские корабли с ракетным вооружением, то делегацию во главе с....
а не зеговномет ли етот пристайко?
шо интересно бриты молчят...
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15.10.2021 02:40 Відповісти
стратегические диалоги не дают результата, как показало время ...
нужен суперстратегический диалог...
вопрос повис в воздухе - "а готовы ли наши партнеры, и стратегические и местами, к нему? - мы так да"....
юзик непроизвольно икнул жопом в одобрямсе...
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15.10.2021 02:46 Відповісти
стратегические диалоги не дают результата, как показало время ...
нужен суперстратегический диалог...

===================
будет супербезрезультативность.
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15.10.2021 08:10 Відповісти
А британцы подготовились к визиту бедоносца? Противопожарные, противопотопные, противоцунамные и, на всякий случай, пртивоторнадные силы готовы? И не забудьте противоударные силы. Ну так. Вдруг пригодится
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15.10.2021 03:28 Відповісти
В Шотландії багато скельних острівців. Мона там провести. Острівця теж жалко, але це ж не Букінгемський палац чи Біг Бен.
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15.10.2021 04:19 Відповісти
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15.10.2021 13:34 Відповісти
пацану должны дозволить выступить в палате лордов!
бо он сам кое шо, а не кое шо либо как...
но не мужщина - бздливс..., 4 раза подтверждено.....
семью в Британию на проветрить скатает .... - ето будет успех!
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15.10.2021 04:09 Відповісти
буба-путешественник...
не уверен шо ето лучший вариант президена для Украины в условиях войны....
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15.10.2021 04:15 Відповісти
Премьер Британии Борис Джонсон сделает крутой сюрприз....
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15.10.2021 04:33 Відповісти
Б-оже!
Храни Королеву!
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15.10.2021 04:34 Відповісти
Квартира Зели в Лондоне на Бейкер-стрит не будет отобрана...,ее сделают музеем Мадам Тюссо...
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15.10.2021 04:35 Відповісти
мадам Тюссо и восковый Путлер это круто
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15.10.2021 04:37 Відповісти
Муміфіковане Х..ло - ще крутіше .
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15.10.2021 09:55 Відповісти
Бейкер-стрит Лондон.квартира Зели на 3 этаже
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15.10.2021 04:41 Відповісти
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15.10.2021 04:43 Відповісти
...ключевое "в конце" - вот именно в Конце или На Конце ... точнее На Кончищще
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15.10.2021 04:52 Відповісти
Поедет на ковёр к магистрам ордена и на коленях будет молить, чтобы не сняли... А то ведь аборигены порвут, как тузик грелку.
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15.10.2021 06:03 Відповісти
Лондонскую квартирку продать?

Или "в один конец" - убежища просить?



ЗЕленские живут на чемоданах - деньги в офшорах, заводов-пароходов не имеют. Даже дом свой продал - в случае чего, ноги в руки и налегке, без КАМАЗов с кэшем, за кордон

это - ЗЕ-льоная перелетная саранча, сожрет страну и полетит дальше....
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15.10.2021 06:36 Відповісти
Будет хвастаться тем, что с корешем лоханул избирателей и за их счёт поживился на кредите ДНР?
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15.10.2021 06:52 Відповісти
Побоююся за Гольфстрім, якби не туди повернув.
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15.10.2021 07:09 Відповісти
RIP Великобританія....
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15.10.2021 07:51 Відповісти
Комуналку за лондонские квартиры оплатить?
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15.10.2021 08:03 Відповісти
Бережіть Біг-Бен!!!
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15.10.2021 08:26 Відповісти
Премьер Британии Джонсон пригласил Зелю не случайно..., дело в том на РАБссии 15 октября стартовала перепись насэлэния ГУЛАГа Путлера,а Зеля точно зна скоко рюсскава Мирка вонючего живут в концлагере Путлера и в Украине...,типа Зеля наш Штирлиц...
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15.10.2021 08:51 Відповісти
Зеля чемпион,он не трус...
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15.10.2021 08:53 Відповісти
Їде за свою комуналку платити?
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15.10.2021 09:00 Відповісти
Бидося едет! Лондону приготовиться к наводнению! Уровень угрозы - зеленый, это хуже красного.
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15.10.2021 09:01 Відповісти
Поедет на ковер с отчетом к хозяевам.
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15.10.2021 09:25 Відповісти
На G20 его никто не пустит. Его номер шестой, и в двадцатку фигляр не попадает, хотя и очень хочется. Но умишком не вышел. А погулять за счет зебобиков он не дурак, тут у него умишка в самый раз, чего не скажешь о зебобиках, которые оплатят его загул. И климат здесь ни при чем
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15.10.2021 09:32 Відповісти
У парахнявых очередное горе....
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15.10.2021 10:08 Відповісти
В лондонской хате цветы не политы с лета.
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15.10.2021 10:29 Відповісти
Щиро бажаю нашому лохдауну аби він не доїхав чи то не повернувся...
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15.10.2021 10:35 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1448896729504489475 2 ч



"Зеленський запланував візит у Великобританію - посол Пристайко." Гражданам Украины разъясняем ситуацию 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября-12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Крайний срок подачи заявок для КС-26 истёк 31 декабря 2020 года. Заявку на проведение мероприятий и выставок «на полях» КС-26 можно было подать в июле 2021.
Оба срока наш МИД естественно проспал и Зеленский может появиться там только на правах "свободного туриста"заполнив соответствующую анкету на сайте. Даем ссылочку, чтобы МИД опять что то не напутал
Но не это главное - главное что 1-2 ноября перед конференцией состоится Саммит мировых лидеров G-20, на который Зеленского не приглашали и никто не пустит, но покрутиться возле него Вове очень хочется, тем более, что оплачивают его туризм гра;дане Украины .
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15.10.2021 11:37 Відповісти
Hax он там нужен !
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15.10.2021 12:54 Відповісти
Як тільки у столиці марш, Зєля дрисне на Донбас... Але є "нюанси"...
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15.10.2021 15:45 Відповісти
Боже храни королеву, после такого визита...
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15.10.2021 21:00 Відповісти
 
 