Зеленський відвідає Велику Британію наприкінці жовтня, - посол Пристайко
Президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію наприкінці жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом. Наприкінці цього місяця", - сказав він.
За його словами, під час візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.
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Великобританию: когда и зачем
Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетит https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-zasobiralsya-v-velikobritaniyu-kogda-i-zachem-14102021-439806
смотреть кино о вагнергейте ?
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хочет выкупить фильм с эксклюзивным правом показа.
а не зеговномет ли етот пристайко?
шо интересно бриты молчят...
нужен суперстратегический диалог...
вопрос повис в воздухе - "а готовы ли наши партнеры, и стратегические и местами, к нему? - мы так да"....
юзик непроизвольно икнул жопом в одобрямсе...
нужен суперстратегический диалог...
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будет супербезрезультативность.
бо он сам кое шо, а не кое шо либо как...
но не мужщина - бздливс..., 4 раза подтверждено.....
семью в Британию на проветрить скатает .... - ето будет успех!
не уверен шо ето лучший вариант президена для Украины в условиях войны....
Храни Королеву!
Или "в один конец" - убежища просить?
ЗЕленские живут на чемоданах - деньги в офшорах, заводов-пароходов не имеют. Даже дом свой продал - в случае чего, ноги в руки и налегке, без КАМАЗов с кэшем, за кордон
это - ЗЕ-льоная перелетная саранча, сожрет страну и полетит дальше....
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1448896729504489475 2 ч
"Зеленський запланував візит у Великобританію - посол Пристайко." Гражданам Украины разъясняем ситуацию 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября-12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Крайний срок подачи заявок для КС-26 истёк 31 декабря 2020 года. Заявку на проведение мероприятий и выставок «на полях» КС-26 можно было подать в июле 2021.
Оба срока наш МИД естественно проспал и Зеленский может появиться там только на правах "свободного туриста"заполнив соответствующую анкету на сайте. Даем ссылочку, чтобы МИД опять что то не напутал
Но не это главное - главное что 1-2 ноября перед конференцией состоится Саммит мировых лидеров G-20, на который Зеленского не приглашали и никто не пустит, но покрутиться возле него Вове очень хочется, тем более, что оплачивают его туризм гра;дане Украины .