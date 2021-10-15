Зеленський відвідає Велику Британію наприкінці жовтня, - посол Пристайко

Президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію наприкінці жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом. Наприкінці цього місяця", - сказав він.

За його словами, під час візиту заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

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