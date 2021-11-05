"Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів", - Ляшко. ВIДЕО

93% госпіталізованих пацієнтів не вакциновано від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Тільки вакцинація захищає та рятує життя. Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів, кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити лише одну річ – вакцинуватися та переконати це зробити своїх рідних та близьких. Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії - відповідальність", - наголосив глава МОЗ.

За словами Ляшка, 93% госпіталізованих пацієнтів не вакциновано від COVID-19. Крім того, майже всі тяжкі пацієнти, які потребують реанімаційних заходів, також не вакциновані.