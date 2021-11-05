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"Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів", - Ляшко. ВIДЕО

93% госпіталізованих пацієнтів не вакциновано від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Тільки вакцинація захищає та рятує життя. Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів, кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити лише одну річ – вакцинуватися та переконати це зробити своїх рідних та близьких. Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії - відповідальність", - наголосив глава МОЗ.

За словами Ляшка, 93% госпіталізованих пацієнтів не вакциновано від COVID-19. Крім того, майже всі тяжкі пацієнти, які потребують реанімаційних заходів, також не вакциновані.

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+21
Та я еще и спаситель, - подумал зеля
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05.11.2021 10:34 Відповісти
+9
Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней, каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь. Источник:

А цифры эти откуда взяты?? Как обычно?? С потолка??
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05.11.2021 10:37 Відповісти
+8
Якби можна було порахувати скільки життів ви закатали в асфальт.
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05.11.2021 10:35 Відповісти
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охотно верю. персонажу который закрыл парки(!) шоб напугать жителей - и сам же в этом признался(!!)
там с головой проблемы, а он рассказывает что кого то спасает - по статистике в мире мы первые по загибающимся, в пересчете на триллион населения.
ну это как бы у Байдена было 7000 трупов каждый день, в пересчете. А в Китае.... - 20000 где то. ЛШК-ПНХ.
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05.11.2021 10:36 Відповісти
якесь свято невігласів та бовдурів
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05.11.2021 10:36 Відповісти
спаситель ти наш, осанна зараз засіваємо!
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05.11.2021 10:37 Відповісти
Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней, каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь. Источник:

А цифры эти откуда взяты?? Как обычно?? С потолка??
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05.11.2021 10:37 Відповісти
При этом каждый час теряем 30 Без кислорода
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05.11.2021 10:44 Відповісти
А кто запрещал вакцинироваться и не залететь под кислород?
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05.11.2021 10:45 Відповісти
Спаситель хренов, кислород где? Это помимо увеличения зарплат
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05.11.2021 10:39 Відповісти
Краще би вже мовчав, якщо нема про що говорити, "спасатель".
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05.11.2021 10:40 Відповісти
А благодаря вашему рукожобскому и вороватому "руководству",
мы потеряли уже БОЛЕЕ 70 000 человек!!!
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05.11.2021 10:48 Відповісти
Как посчитал?
https://youtu.be/ls4G7HE6u80
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05.11.2021 10:50 Відповісти
Вакцинация это хорошо. А вот почему страна оказалась не готова к третей волне ковида? Может вас, слуг Осла отправить на ослячую ферму, обратно?
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05.11.2021 10:52 Відповісти
на ту ферму, где сделали из ослов баранов, которые не хотели вакцинироваться.
ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА!! И это только для молодых - старики могли вакцинироваться и весной!
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05.11.2021 11:09 Відповісти
Він налаштовує людей на позитив, закликає вакцинуватись, а Ви на нього накинулись. Плоть від плоті народний герой.
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05.11.2021 10:54 Відповісти
Він переводить стрілки з не професійної влади й робить винуватими не вакцинованих. Хоча за 5 місяців відколи відкрили вакцинацію для всіх провакцинувати все населення не можливо.
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05.11.2021 10:58 Відповісти
за 5 месяцев вакцинировали только 10% населения, это примерно столько же сколько за последнюю неделю.
Это не вина ляшко, что летом пункты вакцинации стояли ПУСТЫЕ. Никаких очередей. Я в июне вакцинировался - на ресепшене тупо спросил, как в очередь встать, мне показали что сзади дверь открыта. Я там пробыл полчаса, пока ждал после вакцинации - НИКТО НЕ ПРИШЕЛ!
Хотя в коридорах поликлиники было полно людей.
Не удивлюсь, если узнаю, что кто-то из тех кто тогда там находился, не только заболел ковидом но и умер из-за того что упустил свой шанс.
Люди сами виноваты в том что они идиоты.
Нечего перекладывать вину на других.
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05.11.2021 11:12 Відповісти
Я о том что физически не могли вакцинировать все население. Что не понятного? В США до сих пор вакцинируют.
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05.11.2021 11:16 Відповісти
Вирус убивает на 5% , а страх на 95 . Т.е. от вируса спасают каждый час 10 чел. , а убивают 190?
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05.11.2021 10:57 Відповісти
Балабол и сказочник. Просто так ляпнул как обычно. Вот что за манера ляпать такие заявления безапиляционные.
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05.11.2021 11:04 Відповісти
Знову на вихідних будуть у чергах битися та душитися. Хочаб маски не забувайте вдягати, бо у такому натовпі підчепити ковід дуже легко, а зверху на нього зробити вакцину, от вам і будуть типу важкі ускладнення після вакцинації, хоча вона тут нідочого, просто ви вже заразились.
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05.11.2021 11:06 Відповісти
За неэффективность прививок несут ответственность непривитые?

Нет. Но их поведение очень сильно влияет на распространение коронавируса, пандемию и нагрузку национальных систем здравоохранения.

"Рост случаев госпитализации, согласно еженедельным отчетам RKI, происходит почти исключительно среди непривитых пациентов старше 60 лет, - говорит иммунолог Кристине Фальк. - То малое число привитых, которые попадают в больницу, это тоже люди старше 60 лет".
https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-ne-pomogla-pochemu-jeto-vozmozhno/a-59521632 Прививка от коронавируса не помогла. Почему это возможно? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.10.2021
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05.11.2021 11:06 Відповісти
за ОТСУТСТВИЕ прививок несут ответственность НЕВАКЦИНИРОВАННЫЕ.
Не натягивайте сову на глобус. Лопнет.
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05.11.2021 11:13 Відповісти
Не має в Україні незалежної структури, куди люди могли би звернутися за допомогою.
Це було би противагою діям влади. В Європі є профспілки за галузями. У нас це питання не на часі.
Ми самі по собі без підтримки
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05.11.2021 11:08 Відповісти
чем вас поддержать? за вас загуглить номер телефона горячей линии по вакцинации? а потом за вас выбрать место ближе всего к вам, где вакцинируют? а потом за ручку туда отвести?
А не фига ли вы хотите?
вот жеж инфантилы.
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05.11.2021 11:14 Відповісти
За українським звичаєм покладаюсь на себе і свої справи роблю сама.
А профспілки потрібні для юридичного захисту населення.
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05.11.2021 11:33 Відповісти
В мене питаннячко. Який вам дадуть Юридичний захист профспілки у справі з вакцинацією в АБСОЛЮТНО НЕ ПРАВОВІЙ країні? СТОП КАДР від такого "требованія".
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05.11.2021 13:21 Відповісти
І наступне питаннячко - Яку саме допомогу дають ПРОФСПІЛКИ за кордоном в Европі з приводу Вакцинації? Адресу називають чи що? Можна ссилку на таку профспілку чи подібну допомогу з Вакцинацією?
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05.11.2021 13:25 Відповісти
Парадокс??? В американских тюрьмах до 85% заражены Ковидом, но только 5% из них почувствовали недомогание. Может тюремная диета и образ жизни и есть панацея? Или они просто едят пищу не из супермаркета. Покупайте все на всякий случай на рынках у бабушек.
https://www.golosameriki.com/a/prisons-inmate-test-positive/5392034.html Исследование: большинство американских заключенных могли заразиться коронавирусом (golosameriki.com
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05.11.2021 11:27 Відповісти
вы просрали первые полгода и тем самым сделали ситуацию такой какая она сейчас. при нормальном руководстве было бы уже 70-80% вакцинированных
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05.11.2021 11:30 Відповісти
А сколько процентов из госпитализированных - те, кто ранее переболел и уже имеет иммунитет? Скрывается, потому что тогда будет очевиден идиотизм требования вакцинации уже переболевших?
И да - когда говорят о 7% вакцинированных, которые таки заболели в форме, потребовавшей госпитализации, неплохо было бы пронормировать эти данные исходя из % вообще вакцинированных. И тогда статистика госпитализации для вакцинированных и невакцинированных выглядела бы далеко не так радужно.
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05.11.2021 11:51 Відповісти
Врач который выдает поддельный сертификат вакцинации наболевшему и у которого нет противопоказаний - потенциальный преступник, так как этот пациент может умереть с вероятностью 2-3%. Врач который выдает поддельный сертификат про вакцинацию перебрлевшему , - Герой, так как переболевшим со 100%-й вероятностью не умрет от Ковида, и не будет никаких побочек , так как нет вакцины.
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05.11.2021 11:53 Відповісти
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