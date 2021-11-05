"Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів", - Ляшко. ВIДЕО
93% госпіталізованих пацієнтів не вакциновано від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Тільки вакцинація захищає та рятує життя. Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів, кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити лише одну річ – вакцинуватися та переконати це зробити своїх рідних та близьких. Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії - відповідальність", - наголосив глава МОЗ.
За словами Ляшка, 93% госпіталізованих пацієнтів не вакциновано від COVID-19. Крім того, майже всі тяжкі пацієнти, які потребують реанімаційних заходів, також не вакциновані.
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там с головой проблемы, а он рассказывает что кого то спасает - по статистике в мире мы первые по загибающимся, в пересчете на триллион населения.
ну это как бы у Байдена было 7000 трупов каждый день, в пересчете. А в Китае.... - 20000 где то. ЛШК-ПНХ.
А цифры эти откуда взяты?? Как обычно?? С потолка??
мы потеряли уже БОЛЕЕ 70 000 человек!!!
https://youtu.be/ls4G7HE6u80
ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА!! И это только для молодых - старики могли вакцинироваться и весной!
Это не вина ляшко, что летом пункты вакцинации стояли ПУСТЫЕ. Никаких очередей. Я в июне вакцинировался - на ресепшене тупо спросил, как в очередь встать, мне показали что сзади дверь открыта. Я там пробыл полчаса, пока ждал после вакцинации - НИКТО НЕ ПРИШЕЛ!
Хотя в коридорах поликлиники было полно людей.
Не удивлюсь, если узнаю, что кто-то из тех кто тогда там находился, не только заболел ковидом но и умер из-за того что упустил свой шанс.
Люди сами виноваты в том что они идиоты.
Нечего перекладывать вину на других.
Нет. Но их поведение очень сильно влияет на распространение коронавируса, пандемию и нагрузку национальных систем здравоохранения.
"Рост случаев госпитализации, согласно еженедельным отчетам RKI, происходит почти исключительно среди непривитых пациентов старше 60 лет, - говорит иммунолог Кристине Фальк. - То малое число привитых, которые попадают в больницу, это тоже люди старше 60 лет".
https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-ne-pomogla-pochemu-jeto-vozmozhno/a-59521632 Прививка от коронавируса не помогла. Почему это возможно? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.10.2021
Не натягивайте сову на глобус. Лопнет.
Це було би противагою діям влади. В Європі є профспілки за галузями. У нас це питання не на часі.
Ми самі по собі без підтримки
А не фига ли вы хотите?
вот жеж инфантилы.
А профспілки потрібні для юридичного захисту населення.
https://www.golosameriki.com/a/prisons-inmate-test-positive/5392034.html Исследование: большинство американских заключенных могли заразиться коронавирусом (golosameriki.com
И да - когда говорят о 7% вакцинированных, которые таки заболели в форме, потребовавшей госпитализации, неплохо было бы пронормировать эти данные исходя из % вообще вакцинированных. И тогда статистика госпитализации для вакцинированных и невакцинированных выглядела бы далеко не так радужно.