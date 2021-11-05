"Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней", - Ляшко. ВИДЕО
93% госпитализированных пациентов не вакцинированы от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Только вакцинация защищает и спасает жизнь. Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней, каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, родные, друзья. Надо сделать только одну вещь - вакцинироваться и убедить это сделать своих родных и близких. Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии - ответственность", - подчеркнул глава Минздрава.
По словам Ляшко, 93% госпитализированных пациентов не вакцинированы от COVID-19. Кроме того, почти все тяжелые пациенты, требующие реанимационных мероприятий, также не вакцинированы.
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там с головой проблемы, а он рассказывает что кого то спасает - по статистике в мире мы первые по загибающимся, в пересчете на триллион населения.
ну это как бы у Байдена было 7000 трупов каждый день, в пересчете. А в Китае.... - 20000 где то. ЛШК-ПНХ.
А цифры эти откуда взяты?? Как обычно?? С потолка??
мы потеряли уже БОЛЕЕ 70 000 человек!!!
https://youtu.be/ls4G7HE6u80
ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА!! И это только для молодых - старики могли вакцинироваться и весной!
Это не вина ляшко, что летом пункты вакцинации стояли ПУСТЫЕ. Никаких очередей. Я в июне вакцинировался - на ресепшене тупо спросил, как в очередь встать, мне показали что сзади дверь открыта. Я там пробыл полчаса, пока ждал после вакцинации - НИКТО НЕ ПРИШЕЛ!
Хотя в коридорах поликлиники было полно людей.
Не удивлюсь, если узнаю, что кто-то из тех кто тогда там находился, не только заболел ковидом но и умер из-за того что упустил свой шанс.
Люди сами виноваты в том что они идиоты.
Нечего перекладывать вину на других.
Нет. Но их поведение очень сильно влияет на распространение коронавируса, пандемию и нагрузку национальных систем здравоохранения.
"Рост случаев госпитализации, согласно еженедельным отчетам RKI, происходит почти исключительно среди непривитых пациентов старше 60 лет, - говорит иммунолог Кристине Фальк. - То малое число привитых, которые попадают в больницу, это тоже люди старше 60 лет".
https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koronavirusa-ne-pomogla-pochemu-jeto-vozmozhno/a-59521632 Прививка от коронавируса не помогла. Почему это возможно? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.10.2021
Не натягивайте сову на глобус. Лопнет.
Це було би противагою діям влади. В Європі є профспілки за галузями. У нас це питання не на часі.
Ми самі по собі без підтримки
А не фига ли вы хотите?
вот жеж инфантилы.
А профспілки потрібні для юридичного захисту населення.
https://www.golosameriki.com/a/prisons-inmate-test-positive/5392034.html Исследование: большинство американских заключенных могли заразиться коронавирусом (golosameriki.com
И да - когда говорят о 7% вакцинированных, которые таки заболели в форме, потребовавшей госпитализации, неплохо было бы пронормировать эти данные исходя из % вообще вакцинированных. И тогда статистика госпитализации для вакцинированных и невакцинированных выглядела бы далеко не так радужно.