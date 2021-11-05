"Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней", - Ляшко. ВИДЕО

93% госпитализированных пациентов не вакцинированы от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Только вакцинация защищает и спасает жизнь. Благодаря вакцинации каждый час мы сейчас спасаем 10 жизней, каждые 6 минут мы спасаем одну человеческую жизнь. Среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, родные, друзья. Надо сделать только одну вещь - вакцинироваться и убедить это сделать своих родных и близких. Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии - ответственность", - подчеркнул глава Минздрава.

По словам Ляшко, 93% госпитализированных пациентов не вакцинированы от COVID-19. Кроме того, почти все тяжелые пациенты, требующие реанимационных мероприятий, также не вакцинированы.

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