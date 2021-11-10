Підсанкційного вора у законі вислали до Азербайджану, - поліція. ВIДЕО

Чоловікові на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 33-річного громадянина Азербайджана. Він перебуває під санкціями РНБО.

До України іноземець незаконно потрапив на початку листопада. Тільки-но про це дізналися у поліції, як знайшли його й вислали.

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"Чоловік входить до родинного оточення одного з "ворів в законі". Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах, зокрема вимаганнях", – пояснили в поліції.