Підсанкційного вора у законі вислали до Азербайджану, - поліція. ВIДЕО
Чоловікові на три роки заборонили в’їзд в Україну.
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про 33-річного громадянина Азербайджана. Він перебуває під санкціями РНБО.
До України іноземець незаконно потрапив на початку листопада. Тільки-но про це дізналися у поліції, як знайшли його й вислали.
"Чоловік входить до родинного оточення одного з "ворів в законі". Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах, зокрема вимаганнях", – пояснили в поліції.
Топ коментарі
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+2 Панас Стець
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Он послезавтра с новым паспортов приедет...
Українською це означає - злодій.
Невже ґуґл не може перекласти, якщо редактор не в курсі ?