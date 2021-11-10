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Підсанкційного вора у законі вислали до Азербайджану, - поліція. ВIДЕО

Чоловікові на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 33-річного громадянина Азербайджана. Він перебуває під санкціями РНБО.

До України іноземець незаконно потрапив на початку листопада. Тільки-но про це дізналися у поліції, як знайшли його й вислали.

Читайте: В Україні порушено 253 кримінальні провадження стосовно злодіїв у законі, - Монастирський

"Чоловік входить до родинного оточення одного з "ворів в законі". Маючи зв’язки у кримінальному середовищі, контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах, зокрема вимаганнях", – пояснили в поліції.

Автор: 

Азербайджан (855) вор у законі (241) Нацполіція (15168) санкції (11824) РНБО (2281)


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Топ коментарі
+4
"Злодій в законі" це інвалід душі. Для того щоб вкрасти у людини зароблене чесною працею потрібно зненавидіти цю людину і знайти підстави для ненависті. І такою підставою для злодія є саме праця. У нас медики вважають що у інваліда за три роки відросте рука, нога або виростуть нові очі і тому ганяють інвалідів на підтвердження інвалідності. Схоже поліцаї ще тупіші - "злодій в законі" ніколи не стане чесною і порядною людиною. Це неможливо бо ненависть до людей чесної праці ("лохів") повністю вбиває душу. Це живі трупи - зомбі. І вони не оживуть... Іх тільки палити напалмом. Тому мені смішно читати про "заборону на три роки вїзду в країну". Мертві душі не повинні подорожувати - їх місце на цвинтарі надій...
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11.11.2021 00:27
+4
Я нічого не плутаю. Злодійство - це спосіб життя і антисоціальний спосіб світосприйняття. Той же Ахмєтов в 12 річному віці пийняв участь в складі банди в ктування до смерті цеховика... І що з нього виросло? А .... він тепер в костюмі і при баблі..., але ставлення до людей, до життя, до громадянського обовязку те ж саме... Там де Ви бачите вазон з квітами на підвіконні злодій бачить вхід в будинок для того щоб його пограбувати і згвалтувати хазяйку...
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11.11.2021 01:42
+2
що таке на 3 роки? сміх чи шютка? таким персонажам в,їзд потрібно забороняти назавжди.
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11.11.2021 01:21
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"Злодій в законі" це інвалід душі. Для того щоб вкрасти у людини зароблене чесною працею потрібно зненавидіти цю людину і знайти підстави для ненависті. І такою підставою для злодія є саме праця. У нас медики вважають що у інваліда за три роки відросте рука, нога або виростуть нові очі і тому ганяють інвалідів на підтвердження інвалідності. Схоже поліцаї ще тупіші - "злодій в законі" ніколи не стане чесною і порядною людиною. Це неможливо бо ненависть до людей чесної праці ("лохів") повністю вбиває душу. Це живі трупи - зомбі. І вони не оживуть... Іх тільки палити напалмом. Тому мені смішно читати про "заборону на три роки вїзду в країну". Мертві душі не повинні подорожувати - їх місце на цвинтарі надій...
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11.11.2021 00:27 Відповісти
33-х річний "злодій в законі" кавказької національності - вже смішно виглядає. Справжніх злодіїв ніхто підсрачниками не жене з країни. Вони тут все поділили і жирують. Інколи кусають одне-одного. А ви тут цілу філософію розвели...
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11.11.2021 00:53 Відповісти
Ви плутаєте кримінальну шелупонь з "в законі". Другі, здебільшого, і не сиділи взагалі. А вправно управляли цим збродом. Дамбвабська Ыліта тому приклад. Від рудої гниди, до єнаківського юріка.
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11.11.2021 01:31 Відповісти
Я нічого не плутаю. Злодійство - це спосіб життя і антисоціальний спосіб світосприйняття. Той же Ахмєтов в 12 річному віці пийняв участь в складі банди в ктування до смерті цеховика... І що з нього виросло? А .... він тепер в костюмі і при баблі..., але ставлення до людей, до життя, до громадянського обовязку те ж саме... Там де Ви бачите вазон з квітами на підвіконні злодій бачить вхід в будинок для того щоб його пограбувати і згвалтувати хазяйку...
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11.11.2021 01:42 Відповісти
Ахмєтов таки залив кровю Донбас, пограбував його населення і здав *****...
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11.11.2021 01:43 Відповісти
Угу... Після двох Майданів виявився папутчіком і партньором. Оце і є - "в законі".А за "антисоціальний спосіб світосприйняття" - погоджуюсь. Жага до нахапать чужого - не має рівнів і меж. Це ковтальний рефлекс. І ніколи ж не нажруться, гниди.
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11.11.2021 02:17 Відповісти
А , і ще їх підіірваний хрещений татко - алік грек.
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11.11.2021 01:40 Відповісти
що таке на 3 роки? сміх чи шютка? таким персонажам в,їзд потрібно забороняти назавжди.
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11.11.2021 01:21 Відповісти
Смеху конечно.... Кто же будет ждать 3 года?
Он послезавтра с новым паспортов приедет...
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11.11.2021 07:55 Відповісти
I, як завжди, безім'яний.
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11.11.2021 04:31 Відповісти
І як завжди "До України іноземець незаконно потрапив .... " , це якась патологія в чебуреків. Голов.Гризун незаконно заїжджає і виїжджає, недавно двох чорних москалів-розбійників взяли на київщинні, історія про старенького ару якого літом взяли в Закарпатті, котрий 3 рази незаконно заїжджав, про кордон з Молдовою вже не кажемо. "Граница на замке" - навіщо ми дуже добре і жирно годуємо погранців, купляємо їм літаки, гелікоптери, катери, БПЛА, броньовики, даємо всякі пільги, пенсії. А вони невдячні за сотку в паспорті чи без паспорта з кордону зробили прохідний двір, вважають що приватизували.
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11.11.2021 08:17 Відповісти
Так і висить цей "вор".
Українською це означає - злодій.
Невже ґуґл не може перекласти, якщо редактор не в курсі ?
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11.11.2021 09:57 Відповісти
 
 