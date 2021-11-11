УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5963 відвідувача онлайн
Новини Відео
3 476 14

"Нацкорпус" запідозрив голову Луганської ОДА в корупції, - розслідування. ВIДЕО

"Національний Корпус" заявляє про розкриття корупційної схеми на торгівлі лісом у Луганській області. Про це заявив керівник Луганського обласного осередку "Нацкорпусу" Владислав Кирилов.

За його словами, директор Станично-Луганського лісгоспу Сергій Чегринець продає ліс із заниженням ціни втричі. Також, за словами Кирилова, до схеми причетний керівник обласного лісгоспу Дмитро Неклеса, а покриває їх голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Дана схема може безперешкодно працювати лише з мовчазної згоди і під заступництвом губернатора Сергія Гайдая та призначеного ним керівника обласного лісгоспу Неклеси", - написав Кирилов на своїй сторінці у фейсбуці.

Крім цього, представник "Нацкорпусу" заявляє, що соратники Гайдая, так звані "підприємці" Батирсултанов та Лебедь, 12 липня цього року навіть погрожували директору новоайдарського лісового господарства – щоб він провів аукціон на 5000 кубів лісу на їхніх біржах.

Відомо, що 21 липня активісти анонсували "цивільний рейд" з метою зупинити незаконний вивіз лісу. За їхніми заявами правоохоронці затримали вісім вантажівок з лісоматеріалами, документи на які були виписані з явними порушеннями. Влада не відреагувала на виявлені факти, і саме це, за словами Кирилова, спричинило загострення конфлікту між владою та місцевими жителями.

Також, за словами Кирилова, Тимчасова слідча комісія, що розслідувала масштабні пожежі на Луганщині, звернулася до президента з пропозицією звільнити Гайдая.

Автор: 

корупція (4683) ОДА (1629) Національний корпус (390) Луганська область (4878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
цей корпус не запідозрив в корупції більш нікого? наприклад Єрмака чи Зеленського?
показати весь коментар
11.11.2021 13:45
+4
крот. а ти сам що добре зробив? кого викрив що в тебе такі претенції до нацкорпусу? ще скажи що нацики хреново воювали і ти чемпіон
показати весь коментар
11.11.2021 14:11
+2
Заподозрил? да там клейма ставить негде!!!
показати весь коментар
11.11.2021 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цей корпус не запідозрив в корупції більш нікого? наприклад Єрмака чи Зеленського?
показати весь коментар
11.11.2021 13:45 Відповісти
крот. а ти сам що добре зробив? кого викрив що в тебе такі претенції до нацкорпусу? ще скажи що нацики хреново воювали і ти чемпіон
показати весь коментар
11.11.2021 14:11 Відповісти
Нацкорпус шантажирует лесохоз чтобы бабла срубить.
Что неясно.
Не поделились с Беней.
показати весь коментар
11.11.2021 14:37 Відповісти
согласен, нашли до кого докопаться и главное -когда.
Они ехали до Станицы по дороге, которая в реале стоила в 10 раз меньше чем за нее заплатили из наших карманов.
Слабо спросить Бубочку - а где деньги?
показати весь коментар
11.11.2021 14:38 Відповісти
Національний корпус, то українці і вони не дадуть падлу грабувати свій народ.
показати весь коментар
11.11.2021 14:52 Відповісти
Наверное нет!!! У тебя есть информация ? Или так попиз.....деть???
показати весь коментар
11.11.2021 15:04 Відповісти
Заподозрил? да там клейма ставить негде!!!
показати весь коментар
11.11.2021 14:01 Відповісти
И почему нас не хотят видеть в ЕС...... Нас уже нигде не хотят видить...
показати весь коментар
11.11.2021 14:09 Відповісти
Если бы Мишка не разбрасывал сейчас оборудование в грузинской больнице,то наверное бы назвал этого Гайдая барыгой)
показати весь коментар
11.11.2021 14:43 Відповісти
Блин, нацкорпус, имейте совесть! Что значит "звільнити Гайдая"? А кого назначать? У Зели закончились уже все кварталовцы, их друзья и друзья их друзей.
показати весь коментар
11.11.2021 15:07 Відповісти
Цена вопроса?
показати весь коментар
11.11.2021 15:39 Відповісти
Нацкорпус запідозрив? Мабуть самий старий вовк в лісі здох, бо цей сходняк створений виключно для боротьби з Порошенко.
показати весь коментар
11.11.2021 16:40 Відповісти
 
 