"Нацкорпус" запідозрив голову Луганської ОДА в корупції, - розслідування. ВIДЕО

"Національний Корпус" заявляє про розкриття корупційної схеми на торгівлі лісом у Луганській області. Про це заявив керівник Луганського обласного осередку "Нацкорпусу" Владислав Кирилов.

За його словами, директор Станично-Луганського лісгоспу Сергій Чегринець продає ліс із заниженням ціни втричі. Також, за словами Кирилова, до схеми причетний керівник обласного лісгоспу Дмитро Неклеса, а покриває їх голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Дана схема може безперешкодно працювати лише з мовчазної згоди і під заступництвом губернатора Сергія Гайдая та призначеного ним керівника обласного лісгоспу Неклеси", - написав Кирилов на своїй сторінці у фейсбуці.

Крім цього, представник "Нацкорпусу" заявляє, що соратники Гайдая, так звані "підприємці" Батирсултанов та Лебедь, 12 липня цього року навіть погрожували директору новоайдарського лісового господарства – щоб він провів аукціон на 5000 кубів лісу на їхніх біржах.

Відомо, що 21 липня активісти анонсували "цивільний рейд" з метою зупинити незаконний вивіз лісу. За їхніми заявами правоохоронці затримали вісім вантажівок з лісоматеріалами, документи на які були виписані з явними порушеннями. Влада не відреагувала на виявлені факти, і саме це, за словами Кирилова, спричинило загострення конфлікту між владою та місцевими жителями.

Також, за словами Кирилова, Тимчасова слідча комісія, що розслідувала масштабні пожежі на Луганщині, звернулася до президента з пропозицією звільнити Гайдая.