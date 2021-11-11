"Нацкорпус" заподозрил главу Луганской ОГА в коррупции, – расследование. ВИДЕО

"Национальный Корпус" заявляет о раскрытии коррупционной схемы по торговле лесом в Луганской области. Об этом заявил руководитель Луганской областной ячейки "Нацкорпуса" Владислав Кириллов.

По его словам, директор Станично-Луганского лесхоза Сергей Чегринец продает лес с занижением цены втрое. Также, по словам Кириллова, к схеме причастен руководитель областного лесхоза Дмитрий Неклеса, а покрывает их глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Данная схема может беспрепятственно работать только по молчаливому согласию и под покровительством губернатора Сергея Гайдая и назначенного им руководителя областного лесхоза Неклесы", - написал Кириллов на своей странице в фейсбуке.

Кроме этого, представитель "Нацкорпуса" заявляет, что соратники Гайдая, так называемые "предприниматели" Батырсултанов и Лебедь, 12 июля этого года даже угрожали директору новоайдарского лесного хозяйства - чтобы он провел аукцион на 5000 кубов леса на их биржах.

Известно, что 21 июля активисты анонсировали "гражданский рейд" с целью остановить незаконный вывоз леса. По их заявлениям, правоохранители задержали восемь грузовиков с лесоматериалами, документы на которые были выписаны с явными нарушениями. Власти не отреагировали на выявленные факты, и именно это, по словам Кириллова, повлекло за собой обострение конфликта между властью и местными жителями.

Также, по словам Кириллова, Временная следственная комиссия, расследовавшая масштабные пожары в Луганской области, обратилась к президенту с предложением уволить Гайдая.