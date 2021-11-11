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"Нацкорпус" заподозрил главу Луганской ОГА в коррупции, – расследование. ВИДЕО

"Национальный Корпус" заявляет о раскрытии коррупционной схемы по торговле лесом в Луганской области. Об этом заявил руководитель Луганской областной ячейки "Нацкорпуса" Владислав Кириллов.

По его словам, директор Станично-Луганского лесхоза Сергей Чегринец продает лес с занижением цены втрое. Также, по словам Кириллова, к схеме причастен руководитель областного лесхоза Дмитрий Неклеса, а покрывает их глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Данная схема может беспрепятственно работать только по молчаливому согласию и под покровительством губернатора Сергея Гайдая и назначенного им руководителя областного лесхоза Неклесы", - написал Кириллов на своей странице в фейсбуке.

Кроме этого, представитель "Нацкорпуса" заявляет, что соратники Гайдая, так называемые "предприниматели" Батырсултанов и Лебедь, 12 июля этого года даже угрожали директору новоайдарского лесного хозяйства - чтобы он провел аукцион на 5000 кубов леса на их биржах.

Известно, что 21 июля активисты анонсировали "гражданский рейд" с целью остановить незаконный вывоз леса. По их заявлениям, правоохранители задержали восемь грузовиков с лесоматериалами, документы на которые были выписаны с явными нарушениями. Власти не отреагировали на выявленные факты, и именно это, по словам Кириллова, повлекло за собой обострение конфликта между властью и местными жителями.

Также, по словам Кириллова, Временная следственная комиссия, расследовавшая масштабные пожары в Луганской области, обратилась к президенту с предложением уволить Гайдая.

Автор: 

коррупция (8560) ОГА (2392) Национальный корпус (393) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+4
цей корпус не запідозрив в корупції більш нікого? наприклад Єрмака чи Зеленського?
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11.11.2021 13:45
+4
крот. а ти сам що добре зробив? кого викрив що в тебе такі претенції до нацкорпусу? ще скажи що нацики хреново воювали і ти чемпіон
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11.11.2021 14:11
+2
Заподозрил? да там клейма ставить негде!!!
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11.11.2021 14:01
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Правила форума Совет форумчан
цей корпус не запідозрив в корупції більш нікого? наприклад Єрмака чи Зеленського?
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11.11.2021 13:45 Ответить
крот. а ти сам що добре зробив? кого викрив що в тебе такі претенції до нацкорпусу? ще скажи що нацики хреново воювали і ти чемпіон
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11.11.2021 14:11 Ответить
Нацкорпус шантажирует лесохоз чтобы бабла срубить.
Что неясно.
Не поделились с Беней.
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11.11.2021 14:37 Ответить
согласен, нашли до кого докопаться и главное -когда.
Они ехали до Станицы по дороге, которая в реале стоила в 10 раз меньше чем за нее заплатили из наших карманов.
Слабо спросить Бубочку - а где деньги?
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11.11.2021 14:38 Ответить
Національний корпус, то українці і вони не дадуть падлу грабувати свій народ.
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11.11.2021 14:52 Ответить
Наверное нет!!! У тебя есть информация ? Или так попиз.....деть???
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11.11.2021 15:04 Ответить
Заподозрил? да там клейма ставить негде!!!
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11.11.2021 14:01 Ответить
И почему нас не хотят видеть в ЕС...... Нас уже нигде не хотят видить...
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11.11.2021 14:09 Ответить
Если бы Мишка не разбрасывал сейчас оборудование в грузинской больнице,то наверное бы назвал этого Гайдая барыгой)
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11.11.2021 14:43 Ответить
Блин, нацкорпус, имейте совесть! Что значит "звільнити Гайдая"? А кого назначать? У Зели закончились уже все кварталовцы, их друзья и друзья их друзей.
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11.11.2021 15:07 Ответить
Цена вопроса?
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11.11.2021 15:39 Ответить
Нацкорпус запідозрив? Мабуть самий старий вовк в лісі здох, бо цей сходняк створений виключно для боротьби з Порошенко.
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11.11.2021 16:40 Ответить
 
 