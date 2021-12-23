Російську модель не пустили до України через відвідування окупованого Криму. ВIДЕО

Дівчина прилетіла до України з Варшави. Їй заборонили в’їзд на територію держави терміном на три роки та змусили заплатити 5100 грн штрафу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Охоронці кордону з’ясували, що росіянка 2000 року народження, останній раз відвідувала ТОТ АР Крим в липні 2021 року, де брала участь в модельних зйомках. Туди жінка потрапила авіасполученням з Москви", - йдеться у повідомленні.

Тепер вона прибула до Києва рейсом з Варшави. Але прикордонники не пустили жінку до України, заборонили їй в’їзд на три роки та оштрафували на 5 100 грн.