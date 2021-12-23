УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5910 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 894 54

Російську модель не пустили до України через відвідування окупованого Криму. ВIДЕО

Дівчина прилетіла до України з Варшави. Їй заборонили в’їзд на територію держави терміном на три роки та змусили заплатити 5100 грн штрафу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Охоронці кордону з’ясували, що росіянка 2000 року народження, останній раз відвідувала ТОТ АР Крим в липні 2021 року, де брала участь в модельних зйомках. Туди жінка потрапила авіасполученням з Москви", - йдеться у повідомленні.

Тепер вона прибула до Києва рейсом з Варшави. Але прикордонники не пустили жінку до України, заборонили їй в’їзд на три роки та оштрафували на 5 100 грн.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) Крим (14139) росія (65129) модель (18)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Модель ватників
показати весь коментар
23.12.2021 17:00
+18
Басту пустили, а никому не известную соску- нет..... Видны приоритеты. Нашли чем хвастаться....
показати весь коментар
23.12.2021 17:08
+15
А де нацики на кордоні за версією ***** , даже монтажною піною не задули 🤔
показати весь коментар
23.12.2021 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это модель ЧЕГО ?
показати весь коментар
23.12.2021 16:58 Відповісти
Модель ватників
показати весь коментар
23.12.2021 17:00 Відповісти
модель эроплана
показати весь коментар
23.12.2021 17:07 Відповісти
да заказали потаскушку на корпоратив, в виде модели, а она и не попала и теперь бабла не получит...........
показати весь коментар
23.12.2021 17:11 Відповісти
ана шо сасет лучше в мире, чи своїх не вистачає ?
показати весь коментар
23.12.2021 17:36 Відповісти
модель таго как нє нада дєлать еслі чилавек кацап и очень хочет папасть в Україну.
показати весь коментар
23.12.2021 19:05 Відповісти
тої самої
показати весь коментар
23.12.2021 17:11 Відповісти
модель присаживания на бутылку...
показати весь коментар
23.12.2021 17:18 Відповісти
злые Вы! у них тяперичя швабра в почете
показати весь коментар
23.12.2021 17:29 Відповісти
Ну швабра с изолентой - это для быдла, а она ж гламурная инста-самка
показати весь коментар
23.12.2021 18:07 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 18:44 Відповісти
А де нацики на кордоні за версією ***** , даже монтажною піною не задули 🤔
показати весь коментар
23.12.2021 16:59 Відповісти
Ты не понимаешь, она же не вышла из аэропорта, где ее ждали бандеротаксисты, чтоб увести ее в лес и сделать там с ней всякое...ну по методичкам сливных бачков.
показати весь коментар
23.12.2021 17:19 Відповісти
Піна не в тренді, тренд " била изнасилована пограничной немецкой авчаркой"
показати весь коментар
23.12.2021 17:39 Відповісти
до речі, гарно вишколена прикордонна німецька вівчарка команду "іпать" виконує на раз
показати весь коментар
23.12.2021 17:51 Відповісти
86г, 11 ПЗ Керкинского ПО, кобель Атос
показати весь коментар
23.12.2021 18:04 Відповісти
малолетняя дура ещё тупо не определилась, как ей пристроить свою "розкишнЫцю", отчего и потЭрпае.. в Украине таких своих "бАгинь шопингу" тоже хватает..(
показати весь коментар
23.12.2021 17:02 Відповісти
А басту пустили...и концерт провести разрешили...
показати весь коментар
23.12.2021 17:03 Відповісти
В ОПе Басту слушать *********, наверное. А модель нах никому не нужна.
показати весь коментар
23.12.2021 18:10 Відповісти
Как ето ее не пустили? У нее ж на груди имя матери зеленского написано!!! РИМА
показати весь коментар
23.12.2021 17:06 Відповісти
Басту пустили, а никому не известную соску- нет..... Видны приоритеты. Нашли чем хвастаться....
показати весь коментар
23.12.2021 17:08 Відповісти
вакуленко (по кацапськи-баста) друган підармака, тому й пустили. Ще підросовича кіркорова пустять і ..банутих сватів ( вони ж куплені кацапами і роялті отримує зелепузік із кефірами..)
показати весь коментар
23.12.2021 17:08 Відповісти
5 100 грн? Ято думав хоча би вічно зелених.
показати весь коментар
23.12.2021 17:09 Відповісти
- Алло! Это общество защиты животных?
- Да. И кто ж тебя, животное, обидел?
показати весь коментар
23.12.2021 17:09 Відповісти
Лучше бы лободу с лорак не пускали и прочих манкуртов, от ни вреда в сотни раз больше, чем от ляма таких моделек.
показати весь коментар
23.12.2021 17:09 Відповісти
100 процентов
показати весь коментар
23.12.2021 17:28 Відповісти
сосне не дали соснуть
показати весь коментар
23.12.2021 17:14 Відповісти
на 5100грн опустили.... кацапы, айда скинемся на оборону УКРАИНЫ!!!!
показати весь коментар
23.12.2021 17:15 Відповісти
я от дивуюсь, невже на роиссии вже смоктати нема у кого?
показати весь коментар
23.12.2021 17:17 Відповісти
Я от не розумію одного - чому держслужбовці під час виконання обов'язків використовують мову ворога?
показати весь коментар
23.12.2021 17:21 Відповісти
Щоб правопорушник розумів?
показати весь коментар
23.12.2021 17:34 Відповісти
це не обов'язково
показати весь коментар
23.12.2021 18:09 Відповісти
москаль то худобина обмежена, як йому культурно пояснить ідите на....х? тільки на його псячі мові!
показати весь коментар
23.12.2021 17:35 Відповісти
А я бы впускал бы, этих нелегалов! А когда выпускать, пусть суд решает, через 5 - 10 лет, сколько там положено за незаконное пересечение гос. границы? В конце концов, в обменный фонд!
показати весь коментар
23.12.2021 17:22 Відповісти
отличные новости. едь назад в крым
показати весь коментар
23.12.2021 17:27 Відповісти
Интересно кто это. Прошлую, актрису, быстро вычислили. Которая оказалась из Беларуси.
показати весь коментар
23.12.2021 17:32 Відповісти
Попросту - ограбили девчёнку. Кому-то бобла не хватало.
показати весь коментар
23.12.2021 17:33 Відповісти
ну хоть жівой вискачіла!!! і то па кайфу....
показати весь коментар
23.12.2021 17:37 Відповісти
картина маслом
показати весь коментар
23.12.2021 17:41 Відповісти
ну типерь ана узнала чей Крим ?
показати весь коментар
23.12.2021 17:44 Відповісти
ТП тоже должны страдать. То что она-ТП не освобождает от ответственности.
показати весь коментар
23.12.2021 17:49 Відповісти
Зачем морду замылили? Какой в этом смысл?
показати весь коментар
23.12.2021 18:03 Відповісти
она типа не знала, что ее не пустят)
показати весь коментар
23.12.2021 18:07 Відповісти
Гоните эту ватную бл.. ссаными, модельными тряпками!!
показати весь коментар
23.12.2021 18:26 Відповісти
у шифера с ермаком странный вкус: баста им пришелся по вкусу, эта - нет. В нормальной ситуации все должно быть наоборот.
показати весь коментар
23.12.2021 18:26 Відповісти
На цензоре вечно лицо ретушировано, а на Украинской правде и лицо и фамилия. Цензор вы чего то боитесь ? )) Или к вам не ходить https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/23/7318413/
показати весь коментар
23.12.2021 18:40 Відповісти
фигня. мокшанка.

показати весь коментар
23.12.2021 18:46 Відповісти
Вы абсолютно правы. Любой медик Вам скажет, что мандели задержка развития.Она - такое же ничтожество,как и наш главный кремлёвский клоун - делает, что приказывают кремлёвские спецслужбы...Каждый приезд в Украину подобного дерьма - спецоперация ФСБ.
показати весь коментар
23.12.2021 19:07 Відповісти
А чего они все сюда прутся?
показати весь коментар
23.12.2021 19:13 Відповісти
MOD L.
показати весь коментар
23.12.2021 19:23 Відповісти
Питання номер один! Є закон про мову! Чому працівники прикордоної служби України розмовляють мовою окупантів?
показати весь коментар
23.12.2021 22:35 Відповісти
ТАРАКАНЫ ПРОПАЛИ, А ЭТИ ЛЕЗУТ !!!
показати весь коментар
24.12.2021 13:54 Відповісти
Вибіркове отаке "правосуддя" у Зелі.
показати весь коментар
26.12.2021 12:13 Відповісти
 
 