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Российскую модель не пустили в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. ВИДЕО

Девушка прилетела в Украину из Варшавы. Ей запретили въезд на территорию государства сроком на три года и принудили заплатить 5100 грн штрафа.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники выяснили, что россиянка 2000 года рождения последний раз посещала ТОТ АР Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках. Туда женщина попала авиасообщением из Москвы", - говорится в сообщении.

Теперь она прибыла в Киев рейсом из Варшавы. Но пограничники не пустили женщину в Украину, запретили въезд на три года и оштрафовали на 5 100 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российскую актрису, посещавшую оккупированный Крым, не пустили в Украину

Автор: 

Госпогранслужба (6420) Крым (26377) россия (95497) модель (27)


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Топ комментарии
+29
Модель ватників
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23.12.2021 17:00
+18
Басту пустили, а никому не известную соску- нет..... Видны приоритеты. Нашли чем хвастаться....
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23.12.2021 17:08
+15
А де нацики на кордоні за версією ***** , даже монтажною піною не задули 🤔
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23.12.2021 16:59
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Это модель ЧЕГО ?
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23.12.2021 16:58 Ответить
Модель ватників
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23.12.2021 17:00 Ответить
модель эроплана
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23.12.2021 17:07 Ответить
да заказали потаскушку на корпоратив, в виде модели, а она и не попала и теперь бабла не получит...........
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23.12.2021 17:11 Ответить
ана шо сасет лучше в мире, чи своїх не вистачає ?
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23.12.2021 17:36 Ответить
модель таго как нє нада дєлать еслі чилавек кацап и очень хочет папасть в Україну.
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23.12.2021 19:05 Ответить
тої самої
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23.12.2021 17:11 Ответить
модель присаживания на бутылку...
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23.12.2021 17:18 Ответить
злые Вы! у них тяперичя швабра в почете
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23.12.2021 17:29 Ответить
Ну швабра с изолентой - это для быдла, а она ж гламурная инста-самка
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23.12.2021 18:07 Ответить
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23.12.2021 18:44 Ответить
А де нацики на кордоні за версією ***** , даже монтажною піною не задули 🤔
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23.12.2021 16:59 Ответить
Ты не понимаешь, она же не вышла из аэропорта, где ее ждали бандеротаксисты, чтоб увести ее в лес и сделать там с ней всякое...ну по методичкам сливных бачков.
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23.12.2021 17:19 Ответить
Піна не в тренді, тренд " била изнасилована пограничной немецкой авчаркой"
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23.12.2021 17:39 Ответить
до речі, гарно вишколена прикордонна німецька вівчарка команду "іпать" виконує на раз
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23.12.2021 17:51 Ответить
86г, 11 ПЗ Керкинского ПО, кобель Атос
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23.12.2021 18:04 Ответить
малолетняя дура ещё тупо не определилась, как ей пристроить свою "розкишнЫцю", отчего и потЭрпае.. в Украине таких своих "бАгинь шопингу" тоже хватает..(
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23.12.2021 17:02 Ответить
А басту пустили...и концерт провести разрешили...
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23.12.2021 17:03 Ответить
В ОПе Басту слушать *********, наверное. А модель нах никому не нужна.
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23.12.2021 18:10 Ответить
Как ето ее не пустили? У нее ж на груди имя матери зеленского написано!!! РИМА
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23.12.2021 17:06 Ответить
Басту пустили, а никому не известную соску- нет..... Видны приоритеты. Нашли чем хвастаться....
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23.12.2021 17:08 Ответить
вакуленко (по кацапськи-баста) друган підармака, тому й пустили. Ще підросовича кіркорова пустять і ..банутих сватів ( вони ж куплені кацапами і роялті отримує зелепузік із кефірами..)
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23.12.2021 17:08 Ответить
5 100 грн? Ято думав хоча би вічно зелених.
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23.12.2021 17:09 Ответить
- Алло! Это общество защиты животных?
- Да. И кто ж тебя, животное, обидел?
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23.12.2021 17:09 Ответить
Лучше бы лободу с лорак не пускали и прочих манкуртов, от ни вреда в сотни раз больше, чем от ляма таких моделек.
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23.12.2021 17:09 Ответить
100 процентов
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23.12.2021 17:28 Ответить
сосне не дали соснуть
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23.12.2021 17:14 Ответить
на 5100грн опустили.... кацапы, айда скинемся на оборону УКРАИНЫ!!!!
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23.12.2021 17:15 Ответить
я от дивуюсь, невже на роиссии вже смоктати нема у кого?
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23.12.2021 17:17 Ответить
Я от не розумію одного - чому держслужбовці під час виконання обов'язків використовують мову ворога?
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23.12.2021 17:21 Ответить
Щоб правопорушник розумів?
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23.12.2021 17:34 Ответить
це не обов'язково
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23.12.2021 18:09 Ответить
москаль то худобина обмежена, як йому культурно пояснить ідите на....х? тільки на його псячі мові!
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23.12.2021 17:35 Ответить
А я бы впускал бы, этих нелегалов! А когда выпускать, пусть суд решает, через 5 - 10 лет, сколько там положено за незаконное пересечение гос. границы? В конце концов, в обменный фонд!
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23.12.2021 17:22 Ответить
отличные новости. едь назад в крым
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23.12.2021 17:27 Ответить
Интересно кто это. Прошлую, актрису, быстро вычислили. Которая оказалась из Беларуси.
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23.12.2021 17:32 Ответить
Попросту - ограбили девчёнку. Кому-то бобла не хватало.
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23.12.2021 17:33 Ответить
ну хоть жівой вискачіла!!! і то па кайфу....
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23.12.2021 17:37 Ответить
картина маслом
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23.12.2021 17:41 Ответить
ну типерь ана узнала чей Крим ?
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23.12.2021 17:44 Ответить
ТП тоже должны страдать. То что она-ТП не освобождает от ответственности.
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23.12.2021 17:49 Ответить
Зачем морду замылили? Какой в этом смысл?
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23.12.2021 18:03 Ответить
она типа не знала, что ее не пустят)
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23.12.2021 18:07 Ответить
Гоните эту ватную бл.. ссаными, модельными тряпками!!
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23.12.2021 18:26 Ответить
у шифера с ермаком странный вкус: баста им пришелся по вкусу, эта - нет. В нормальной ситуации все должно быть наоборот.
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23.12.2021 18:26 Ответить
На цензоре вечно лицо ретушировано, а на Украинской правде и лицо и фамилия. Цензор вы чего то боитесь ? )) Или к вам не ходить https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/23/7318413/
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23.12.2021 18:40 Ответить
фигня. мокшанка.

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23.12.2021 18:46 Ответить
Вы абсолютно правы. Любой медик Вам скажет, что мандели задержка развития.Она - такое же ничтожество,как и наш главный кремлёвский клоун - делает, что приказывают кремлёвские спецслужбы...Каждый приезд в Украину подобного дерьма - спецоперация ФСБ.
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23.12.2021 19:07 Ответить
А чего они все сюда прутся?
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23.12.2021 19:13 Ответить
MOD L.
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23.12.2021 19:23 Ответить
Питання номер один! Є закон про мову! Чому працівники прикордоної служби України розмовляють мовою окупантів?
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23.12.2021 22:35 Ответить
ТАРАКАНЫ ПРОПАЛИ, А ЭТИ ЛЕЗУТ !!!
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24.12.2021 13:54 Ответить
Вибіркове отаке "правосуддя" у Зелі.
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26.12.2021 12:13 Ответить
 
 