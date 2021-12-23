Российскую модель не пустили в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. ВИДЕО

Девушка прилетела в Украину из Варшавы. Ей запретили въезд на территорию государства сроком на три года и принудили заплатить 5100 грн штрафа.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники выяснили, что россиянка 2000 года рождения последний раз посещала ТОТ АР Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках. Туда женщина попала авиасообщением из Москвы", - говорится в сообщении.

Теперь она прибыла в Киев рейсом из Варшавы. Но пограничники не пустили женщину в Украину, запретили въезд на три года и оштрафовали на 5 100 грн.

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