Российскую модель не пустили в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. ВИДЕО
Девушка прилетела в Украину из Варшавы. Ей запретили въезд на территорию государства сроком на три года и принудили заплатить 5100 грн штрафа.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничники выяснили, что россиянка 2000 года рождения последний раз посещала ТОТ АР Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках. Туда женщина попала авиасообщением из Москвы", - говорится в сообщении.
Теперь она прибыла в Киев рейсом из Варшавы. Но пограничники не пустили женщину в Украину, запретили въезд на три года и оштрафовали на 5 100 грн.
Топ комментарии
+29 Серж Рача
показать весь комментарий23.12.2021 17:00
+18 Serg Sergeev
показать весь комментарий23.12.2021 17:08
+15 Серж Рача
показать весь комментарий23.12.2021 16:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Да. И кто ж тебя, животное, обидел?