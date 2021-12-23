Топ-10 відмазок на конкурсі по виборах голови САП. ВIДЕО

Громадська організація "Автомайдан" опублікувала відео, де зібрані найкрращі "відмазки" на конкурсі по виборах голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у фейсбуці ГО "Автомайдан".

У тексті відзначається: "Цього тижня представники конкурсної комісії САП від парламенту вчергове зірвали призначення керівника антикорупційної прокуратури.

Ми зібрали топ-10 відмазок, чому вони так і не змогли проголосувати за оголошення переможця конкурсу на керівника САП. І це при тому, що бали вже виставлені та переможцем став детектив НАБУ Олександр Клименко.

Запам'ятайте ці імена — саме вони причина того, що один з найголовніших антикорупційних органів країни залишається без керівника вже понад рік!

Катерина Коваль (висунута від За майбутнє), заступниця Голови Союзу юристів;

Олена Бусол (За майбутнє), полковник міліції у відставці;

Андрій Гуджал (ОПЗЖ), експрокурор;

Богдан Романюк (Довіра), почесний працівник МВС;

Євген Соболь (Слуга народу), завідувач кафедри у Центральноукраїнському педагогічному університеті.

Чергове засідання комісії запланували на завтра, 24 грудня".