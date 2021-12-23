Топ-10 відмазок на конкурсі по виборах голови САП. ВIДЕО
Громадська організація "Автомайдан" опублікувала відео, де зібрані найкрращі "відмазки" на конкурсі по виборах голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у фейсбуці ГО "Автомайдан".
У тексті відзначається: "Цього тижня представники конкурсної комісії САП від парламенту вчергове зірвали призначення керівника антикорупційної прокуратури.
Ми зібрали топ-10 відмазок, чому вони так і не змогли проголосувати за оголошення переможця конкурсу на керівника САП. І це при тому, що бали вже виставлені та переможцем став детектив НАБУ Олександр Клименко.
Запам'ятайте ці імена — саме вони причина того, що один з найголовніших антикорупційних органів країни залишається без керівника вже понад рік!
Катерина Коваль (висунута від За майбутнє), заступниця Голови Союзу юристів;
Олена Бусол (За майбутнє), полковник міліції у відставці;
Андрій Гуджал (ОПЗЖ), експрокурор;
Богдан Романюк (Довіра), почесний працівник МВС;
Євген Соболь (Слуга народу), завідувач кафедри у Центральноукраїнському педагогічному університеті.
Чергове засідання комісії запланували на завтра, 24 грудня".
Будь ласка, зачекайте...
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Пора.., пора всьому цивілізованому світу ввести найжорстокіші санкції проти ЗЕ і абсолютно всієї його банди в парламенті- за НЕОДНОРАЗОВУ відмову призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що ВЖЕ набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням UA щодо призначення постійного керівника. Та моральним зобов'язанням США та ЄВРОПИ - перед власною совістю, перед "західними цінностями", які вони декларують і перед власними народом і перед всією світовою спільнотою. Пора, врешті, добитися їх виконання і в Україні, які вони підтримують податками своїх же громадян...
А "ЗЕ-банда" порушила неодноразову обіцянку лідерам західних країн та міжнародним фінансовим інституціям що "вже на цей раз" Голова САП буде призначенм... до до осені , то до 1-го грудня , то 22-го грудня... Скільки ж їм можна ще вірити та довіряти (як і Путіну - в міжнародних справах)... ? - "Два чоботи - пара" - як в справах міжнародних справах, обіцянках... так і в справах України!
Ввести санкції НЕ ПРОТИ УКРАЇНИ, а персональні - проти "ЗЕ банди"! Взяти під контроль їх офшори, рахунки в західних банках, їх зарубіжні інвестиції, житло-вілли, яхти,-літаки, кошти і... ретельненько дослідити законність їх походження згідно вимог FATF. Заборонити їх і їхнім сім'ям будь які форми навчання, лікування, вільні вояжі світом... запрошення на такі поїздки.
Тобто - на застосування самих жорстких санкцій до "банди ЗЕ", вони мають не лише право, але й зобов'язання - як моральні так і юридичні! Не допускати вибірковості, "подвійного дна" стосовно злочинців...
Може тоді щось бубочка докумекає. Бо призначення неконтрольованого голови САП для зеленого кодла є самогубством і початок кінця корупції в Україні.
А Корупція - основне джерело доходів ЗЕ-банди і парламентських "слуг", офшорів, відсутності інвестицій... і основний фактор зубожіння всього населення... - Бо ж 50% економіки України в "тіні", а НЕдопоступає до бюджету більше 60% надходжень... І вже не один рік, а більше десятка... І ця тенденція ЩОРІЧНО посилюється
І найефективнішим доказом моїх цифр є те, що нинішня дохідна частина бюджету НЕ фінансується саме плановими податками, платежами і зборами, що визначені чинними законами України... а підтримується ВИКЛЮЧНО за рахзунок зовнішніх і внутрішніх позик уряду "ЗЕ-Шмигаля".... які щорічно зростають і виснуть тягарем на ногах дітей і майбутніх поколінь!
А це - недофінансування Армії, пенсій та зарплат українцям.
PS: 1. Окрім корупції ще додатково... НЕдонадходить до бюджету в межах 20-30% від безбоязної несплати податків наближених до "банди ЗЕ", які нікому не платять і хабарів... А їх злочини Не розкриваються із-за страху за втрати посади податківцями, митниками та ЛІВОохоронцями...
2. Скажіть: - така економіка може працювати ефективно? За таких умов- можливий цивілізований рівень життя населення, можливі достойні зарплати ,пенсії ? А охорона здоров'я, рівень освіти, а боєздатність Армії і її ефективність у відбитті ворога, наших територій?
3. А народу України давно слід перестати "колупатися у власному носі! і утилізувати злочинну владу!
Можна ж квіти подарувати (в те саме місце), троянди чи кактус, наприклад.
https://l2l.bar/jEEYmK
Олена Бусол (За майбутнє), полковник міліції у відставці;
Андрій Гуджал (ОПЗЖ), експрокурор;
Богдан Романюк (Довіра), почесний працівник МВС;
Євген Соболь (Слуга народу), завідувач кафедри у Центральноукраїнському педагогічному університеті.
І хто з них не з народа ??
воно виявляється "кет коvаl"?
мабуть радистка бубочки
Хотя у "слуг" почти все такие же, если не по ряхе, то по поведению, тупости и наглости точно.