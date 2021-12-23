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Топ-10 відмазок на конкурсі по виборах голови САП. ВIДЕО

Громадська організація "Автомайдан" опублікувала відео, де зібрані найкрращі "відмазки" на конкурсі по виборах голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про йдеться у фейсбуці ГО "Автомайдан".

У тексті відзначається: "Цього тижня представники конкурсної комісії САП від парламенту вчергове зірвали призначення керівника антикорупційної прокуратури.

Ми зібрали топ-10 відмазок, чому вони так і не змогли проголосувати за оголошення переможця конкурсу на керівника САП. І це при тому, що бали вже виставлені та переможцем став детектив НАБУ Олександр Клименко.

Запам'ятайте ці імена — саме вони причина того, що один з найголовніших антикорупційних органів країни залишається без керівника вже понад рік!

Катерина Коваль (висунута від За майбутнє), заступниця Голови Союзу юристів;

Олена Бусол (За майбутнє), полковник міліції у відставці;

Андрій Гуджал (ОПЗЖ), експрокурор;

Богдан Романюк (Довіра), почесний працівник МВС;

Євген Соболь (Слуга народу), завідувач кафедри у Центральноукраїнському педагогічному університеті.

Чергове засідання комісії запланували на завтра, 24 грудня".

Автор: 

конкурс (1286) САП (2217)


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Топ коментарі
+19
У этих имен одна фамилия - зеленский.
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23.12.2021 19:07
+12
230+16, хто ціх Зе баранів понабирав, яка наглість та зухвалість! Кішку голодну вам у сраку "слуги" кончені...
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23.12.2021 19:12
+11
Зеля совершил подвиг. Его фамилия еще при жизни стала нарицательной. Теперь так называют рашофилов, казнокрадов, предателей и вообще недалеких людей.
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23.12.2021 19:48
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У этих имен одна фамилия - зеленский.
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23.12.2021 19:07 Відповісти
вірнішше "система" - само зЄ е просто зЄро ...
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23.12.2021 19:19 Відповісти
Зеля совершил подвиг. Его фамилия еще при жизни стала нарицательной. Теперь так называют рашофилов, казнокрадов, предателей и вообще недалеких людей.
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23.12.2021 19:48 Відповісти
ДОСИТЬ США ТА ЄВРОПІ ПАНЬКАТИСЯ З БАНДОЮ ЗЕ,,,

Пора.., пора всьому цивілізованому світу ввести найжорстокіші санкції проти ЗЕ і абсолютно всієї його банди в парламенті- за НЕОДНОРАЗОВУ відмову призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що ВЖЕ набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням UA щодо призначення постійного керівника. Та моральним зобов'язанням США та ЄВРОПИ - перед власною совістю, перед "західними цінностями", які вони декларують і перед власними народом і перед всією світовою спільнотою. Пора, врешті, добитися їх виконання і в Україні, які вони підтримують податками своїх же громадян...

А "ЗЕ-банда" порушила неодноразову обіцянку лідерам західних країн та міжнародним фінансовим інституціям що "вже на цей раз" Голова САП буде призначенм... до до осені , то до 1-го грудня , то 22-го грудня... Скільки ж їм можна ще вірити та довіряти (як і Путіну - в міжнародних справах)... ? - "Два чоботи - пара" - як в справах міжнародних справах, обіцянках... так і в справах України!

Ввести санкції НЕ ПРОТИ УКРАЇНИ, а персональні - проти "ЗЕ банди"! Взяти під контроль їх офшори, рахунки в західних банках, їх зарубіжні інвестиції, житло-вілли, яхти,-літаки, кошти і... ретельненько дослідити законність їх походження згідно вимог FATF. Заборонити їх і їхнім сім'ям будь які форми навчання, лікування, вільні вояжі світом... запрошення на такі поїздки.

Тобто - на застосування самих жорстких санкцій до "банди ЗЕ", вони мають не лише право, але й зобов'язання - як моральні так і юридичні! Не допускати вибірковості, "подвійного дна" стосовно злочинців...

Може тоді щось бубочка докумекає. Бо призначення неконтрольованого голови САП для зеленого кодла є самогубством і початок кінця корупції в Україні.

А Корупція - основне джерело доходів ЗЕ-банди і парламентських "слуг", офшорів, відсутності інвестицій... і основний фактор зубожіння всього населення... - Бо ж 50% економіки України в "тіні", а НЕдопоступає до бюджету більше 60% надходжень... І вже не один рік, а більше десятка... І ця тенденція ЩОРІЧНО посилюється

І найефективнішим доказом моїх цифр є те, що нинішня дохідна частина бюджету НЕ фінансується саме плановими податками, платежами і зборами, що визначені чинними законами України... а підтримується ВИКЛЮЧНО за рахзунок зовнішніх і внутрішніх позик уряду "ЗЕ-Шмигаля".... які щорічно зростають і виснуть тягарем на ногах дітей і майбутніх поколінь!

А це - недофінансування Армії, пенсій та зарплат українцям.

PS: 1. Окрім корупції ще додатково... НЕдонадходить до бюджету в межах 20-30% від безбоязної несплати податків наближених до "банди ЗЕ", які нікому не платять і хабарів... А їх злочини Не розкриваються із-за страху за втрати посади податківцями, митниками та ЛІВОохоронцями...
2. Скажіть: - така економіка може працювати ефективно? За таких умов- можливий цивілізований рівень життя населення, можливі достойні зарплати ,пенсії ? А охорона здоров'я, рівень освіти, а боєздатність Армії і її ефективність у відбитті ворога, наших територій?
3. А народу України давно слід перестати "колупатися у власному носі! і утилізувати злочинну владу!

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23.12.2021 20:22 Відповісти
Це не до Комісії треба звертатись, а до Зеленського! Він як йому треба було, то і Конституційний Суд нагнув, направив, вказав, чи ж як там було..??? Чогось вони бояться, а не знаєте чого..? Але це вони роблять не від великого розуму, виберуть же ж все рівно, але будуть по вуха у фекаліях..?!+А чого ж вони, деякі члени Комісії не боїться, влада ж ця не вічна, 7 послів ведучих країн Світу пальцями тикають на з їх точки зору "злочин" і втомилась...?Дивно...*?
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30.12.2021 07:46 Відповісти
230+16, хто ціх Зе баранів понабирав, яка наглість та зухвалість! Кішку голодну вам у сраку "слуги" кончені...
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23.12.2021 19:12 Відповісти
Ви не любите тварин...

Можна ж квіти подарувати (в те саме місце), троянди чи кактус, наприклад.
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23.12.2021 19:18 Відповісти
паяльник - діевішше ...
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23.12.2021 19:20 Відповісти
И нет так жалко. А то сейчас набегут защитники природы и начнут кактусы защищать. Надеюсь, защитников паяльников пока не существует...
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23.12.2021 20:18 Відповісти
стопудово ...
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23.12.2021 21:33 Відповісти
почитав про кактус, думаю напишу -красава, потім читаю про про набежуть та паяльник, вердикт- всі красавці , поржав .
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24.12.2021 00:59 Відповісти
А міжнародна комісія сидить і офігіває просто. Видно по обличчях.
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23.12.2021 19:20 Відповісти
Спробуйте знайти взаємозв'язок між зривом конкурсу на посаду прокурора САП і цим : зєлєнський - єрмак - татаров - портнов - вовк.... ? 🤔
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23.12.2021 19:33 Відповісти
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23.12.2021 19:43 Відповісти
Адмiн альо! СПАМ кацапський нe муляє!
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23.12.2021 20:04 Відповісти
21.12 был объявлен кто набрал больше балов. Не утверждении его на руководителя САП,говорит об одном-в стране масштабы политической коррупции достигли не бывалого уровня за всё время независимости Украины. А она на порядок опаснее для Украины,чем материальная и наличие монополистов в стране .Но наш народ не может отличать одно от другого и в очередной раз будет выбирать очередных зеленских.Таких как сегодняшняя власть необходимо как можно быстрее гнать метлой из государственных институтах. С каждым прожитым днём усиливается беспредел власти перед народом.
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23.12.2021 19:43 Відповісти
Катерина Коваль (висунута від За майбутнє), заступниця Голови Союзу юристів;

Олена Бусол (За майбутнє), полковник міліції у відставці;

Андрій Гуджал (ОПЗЖ), експрокурор;

Богдан Романюк (Довіра), почесний працівник МВС;

Євген Соболь (Слуга народу), завідувач кафедри у Центральноукраїнському педагогічному університеті.

І хто з них не з народа ??
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24.12.2021 11:46 Відповісти
Да .Они все из животного стада и были погнаны пастухом(властью) на данное пастбище(комиссию) не имея своих мозгов. Факты это подтверждают.
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24.12.2021 12:42 Відповісти
Як би нам не хотілось так думати, в реалі вони усі люди з вищою освітою, досвідом роботи і життєвим досвідом. Значить у них був інтерес і мотив, які переважували інтерес держави. Упс ...
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24.12.2021 14:10 Відповісти
Высшее образования не есть признаком ума. В своей длительной трудовой деятельности в большинстве меня окружали с досвитом, подтверждённым учёными званиями и со своим жизненным опытом. А на практике ,как правило результаты их работы были нулевыми и зачастую вредны.От таких надо держаться подальше, чтобы не было стыдно.что рядом находишься и брать ответственность на себя. Всегда был востребован при любой власти .А с этими дебилами если начать *срать на одном гектаре* будет хронический понос и нормального опорожнения не получится.Факт подтверждает,каково образование и жизненный опыт перечисленных лиц.
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24.12.2021 16:29 Відповісти
Кто все эти рожи стремные? Так, где мой автомат?.. Ска устроили детский сад, слов нет, одни эмоции.
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23.12.2021 19:53 Відповісти
Монітора не жалко ?
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24.12.2021 11:47 Відповісти
А, я в потолок буду)
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24.12.2021 23:12 Відповісти
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25.12.2021 14:30 Відповісти
Ой погано їм прийдеться жити серед людей
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23.12.2021 19:59 Відповісти
Вже, давно і добре живуть серед людей !
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24.12.2021 11:48 Відповісти
а як донецькі серед людей жили в 2013 р? Чистив їх кримінал аж гай шумів
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24.12.2021 14:37 Відповісти
https://www.facebook.com/ket.koval.7 https://www.facebook.com/ket.koval.7

воно виявляється "кет коvаl"?
мабуть радистка бубочки
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23.12.2021 20:03 Відповісти
Тупі паскудні рила повій.
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23.12.2021 21:06 Відповісти
Меня особенно жлобская, наглая, криворотая ряха "слуги народа" Евгения Соболя впечатлила - "Вам дві гадини паяснюють адне ж те саме. Ще раз паяснювати?" Нужно запомнить этого тупорылого быдлана, уверен он еще не раз всплывет.
Хотя у "слуг" почти все такие же, если не по ряхе, то по поведению, тупости и наглости точно.
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24.12.2021 11:12 Відповісти
І всю цю вакханалію зєлєшобло призначило на той період, коли народ заклопотаний передсвятковими приготуваннями і навіть не в курсі що відбувається.
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23.12.2021 21:42 Відповісти
Тільки і виключно зовнішнє правління! Я готовий надати свої послуги як незалежний кандидат на членство в комісії. Мене точно ніхто не підкупить.
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24.12.2021 12:42 Відповісти
 
 