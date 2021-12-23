Топ-10 отмазок на конкурсе по выборам главы САП. ВИДЕО
Общественная организация "Автомайдан" опубликовала видео, где собраны лучшие "отмазки" на конкурсе по выборам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в фейсбуке ОО "Автомайдан".
В тексте отмечается: "На этой неделе представители конкурсной комиссии САП от парламента в очередной раз сорвали назначение руководителя антикоррупционной прокуратуры.
Мы собрали топ-10 отмазок, почему они так и не смогли проголосовать за оглашение победителя конкурса на руководителя САП. И это при том что баллы уже выставлены и победителем стал детектив НАБУ Александр Клименко.
Запомните эти имена – именно они причина того, что один из главных антикоррупционных органов страны остается без руководителя уже больше года!
Екатерина Коваль (выдвинута от За будущее), заместитель председателя Союза юристов;
Елена Бусол (За будущее), полковник милиции в отставке;
Андрей Гуджал (ОПЗЖ), экс-прокурор;
Богдан Романюк (Доверие), почетный работник МВД;
Евгений Соболь (Слуга народа), заведующий кафедрой в Центральноукраинском педагогическом университете.
Очередное заседание комиссии запланировали на завтра, 24 декабря".
Пожалуйста, подождите...
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Пора.., пора всьому цивілізованому світу ввести найжорстокіші санкції проти ЗЕ і абсолютно всієї його банди в парламенті- за НЕОДНОРАЗОВУ відмову призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що ВЖЕ набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням UA щодо призначення постійного керівника. Та моральним зобов'язанням США та ЄВРОПИ - перед власною совістю, перед "західними цінностями", які вони декларують і перед власними народом і перед всією світовою спільнотою. Пора, врешті, добитися їх виконання і в Україні, які вони підтримують податками своїх же громадян...
А "ЗЕ-банда" порушила неодноразову обіцянку лідерам західних країн та міжнародним фінансовим інституціям що "вже на цей раз" Голова САП буде призначенм... до до осені , то до 1-го грудня , то 22-го грудня... Скільки ж їм можна ще вірити та довіряти (як і Путіну - в міжнародних справах)... ? - "Два чоботи - пара" - як в справах міжнародних справах, обіцянках... так і в справах України!
Ввести санкції НЕ ПРОТИ УКРАЇНИ, а персональні - проти "ЗЕ банди"! Взяти під контроль їх офшори, рахунки в західних банках, їх зарубіжні інвестиції, житло-вілли, яхти,-літаки, кошти і... ретельненько дослідити законність їх походження згідно вимог FATF. Заборонити їх і їхнім сім'ям будь які форми навчання, лікування, вільні вояжі світом... запрошення на такі поїздки.
Тобто - на застосування самих жорстких санкцій до "банди ЗЕ", вони мають не лише право, але й зобов'язання - як моральні так і юридичні! Не допускати вибірковості, "подвійного дна" стосовно злочинців...
Може тоді щось бубочка докумекає. Бо призначення неконтрольованого голови САП для зеленого кодла є самогубством і початок кінця корупції в Україні.
А Корупція - основне джерело доходів ЗЕ-банди і парламентських "слуг", офшорів, відсутності інвестицій... і основний фактор зубожіння всього населення... - Бо ж 50% економіки України в "тіні", а НЕдопоступає до бюджету більше 60% надходжень... І вже не один рік, а більше десятка... І ця тенденція ЩОРІЧНО посилюється
І найефективнішим доказом моїх цифр є те, що нинішня дохідна частина бюджету НЕ фінансується саме плановими податками, платежами і зборами, що визначені чинними законами України... а підтримується ВИКЛЮЧНО за рахзунок зовнішніх і внутрішніх позик уряду "ЗЕ-Шмигаля".... які щорічно зростають і виснуть тягарем на ногах дітей і майбутніх поколінь!
А це - недофінансування Армії, пенсій та зарплат українцям.
PS: 1. Окрім корупції ще додатково... НЕдонадходить до бюджету в межах 20-30% від безбоязної несплати податків наближених до "банди ЗЕ", які нікому не платять і хабарів... А їх злочини Не розкриваються із-за страху за втрати посади податківцями, митниками та ЛІВОохоронцями...
2. Скажіть: - така економіка може працювати ефективно? За таких умов- можливий цивілізований рівень життя населення, можливі достойні зарплати ,пенсії ? А охорона здоров'я, рівень освіти, а боєздатність Армії і її ефективність у відбитті ворога, наших територій?
3. А народу України давно слід перестати "колупатися у власному носі! і утилізувати злочинну владу!
Можна ж квіти подарувати (в те саме місце), троянди чи кактус, наприклад.
https://l2l.bar/jEEYmK
Олена Бусол (За майбутнє), полковник міліції у відставці;
Андрій Гуджал (ОПЗЖ), експрокурор;
Богдан Романюк (Довіра), почесний працівник МВС;
Євген Соболь (Слуга народу), завідувач кафедри у Центральноукраїнському педагогічному університеті.
І хто з них не з народа ??
воно виявляється "кет коvаl"?
мабуть радистка бубочки
Хотя у "слуг" почти все такие же, если не по ряхе, то по поведению, тупости и наглости точно.