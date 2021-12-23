Топ-10 отмазок на конкурсе по выборам главы САП. ВИДЕО

Общественная организация "Автомайдан" опубликовала видео, где собраны лучшие "отмазки" на конкурсе по выборам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в фейсбуке ОО "Автомайдан".

В тексте отмечается: "На этой неделе представители конкурсной комиссии САП от парламента в очередной раз сорвали назначение руководителя антикоррупционной прокуратуры.

Мы собрали топ-10 отмазок, почему они так и не смогли проголосовать за оглашение победителя конкурса на руководителя САП. И это при том что баллы уже выставлены и победителем стал детектив НАБУ Александр Клименко.

Запомните эти имена – именно они причина того, что один из главных антикоррупционных органов страны остается без руководителя уже больше года!

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Екатерина Коваль (выдвинута от За будущее), заместитель председателя Союза юристов;

Елена Бусол (За будущее), полковник милиции в отставке;

Андрей Гуджал (ОПЗЖ), экс-прокурор;

Богдан Романюк (Доверие), почетный работник МВД;

Евгений Соболь (Слуга народа), заведующий кафедрой в Центральноукраинском педагогическом университете.

Очередное заседание комиссии запланировали на завтра, 24 декабря".