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Топ-10 отмазок на конкурсе по выборам главы САП. ВИДЕО

Общественная организация "Автомайдан" опубликовала видео, где собраны лучшие "отмазки" на конкурсе по выборам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в фейсбуке ОО "Автомайдан".

В тексте отмечается: "На этой неделе представители конкурсной комиссии САП от парламента в очередной раз сорвали назначение руководителя антикоррупционной прокуратуры.

Мы собрали топ-10 отмазок, почему они так и не смогли проголосовать за оглашение победителя конкурса на руководителя САП. И это при том что баллы уже выставлены и победителем стал детектив НАБУ Александр Клименко.

Запомните эти имена – именно они причина того, что один из главных антикоррупционных органов страны остается без руководителя уже больше года!

Читайте также: Председатель комиссии по избранию руководителя САП Коваль: Результаты конкурса должно быть невозможно обжаловать (обновлено)

Екатерина Коваль (выдвинута от За будущее), заместитель председателя Союза юристов;

Елена Бусол (За будущее), полковник милиции в отставке;

Андрей Гуджал (ОПЗЖ), экс-прокурор;

Богдан Романюк (Доверие), почетный работник МВД;

Евгений Соболь (Слуга народа), заведующий кафедрой в Центральноукраинском педагогическом университете.

Очередное заседание комиссии запланировали на завтра, 24 декабря".

Автор: 

конкурс (1142) САП (2064)


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Топ комментарии
+19
У этих имен одна фамилия - зеленский.
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23.12.2021 19:07
+12
230+16, хто ціх Зе баранів понабирав, яка наглість та зухвалість! Кішку голодну вам у сраку "слуги" кончені...
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23.12.2021 19:12
+11
Зеля совершил подвиг. Его фамилия еще при жизни стала нарицательной. Теперь так называют рашофилов, казнокрадов, предателей и вообще недалеких людей.
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23.12.2021 19:48
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У этих имен одна фамилия - зеленский.
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23.12.2021 19:07 Ответить
вірнішше "система" - само зЄ е просто зЄро ...
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23.12.2021 19:19 Ответить
Зеля совершил подвиг. Его фамилия еще при жизни стала нарицательной. Теперь так называют рашофилов, казнокрадов, предателей и вообще недалеких людей.
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23.12.2021 19:48 Ответить
ДОСИТЬ США ТА ЄВРОПІ ПАНЬКАТИСЯ З БАНДОЮ ЗЕ,,,

Пора.., пора всьому цивілізованому світу ввести найжорстокіші санкції проти ЗЕ і абсолютно всієї його банди в парламенті- за НЕОДНОРАЗОВУ відмову призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що ВЖЕ набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням UA щодо призначення постійного керівника. Та моральним зобов'язанням США та ЄВРОПИ - перед власною совістю, перед "західними цінностями", які вони декларують і перед власними народом і перед всією світовою спільнотою. Пора, врешті, добитися їх виконання і в Україні, які вони підтримують податками своїх же громадян...

А "ЗЕ-банда" порушила неодноразову обіцянку лідерам західних країн та міжнародним фінансовим інституціям що "вже на цей раз" Голова САП буде призначенм... до до осені , то до 1-го грудня , то 22-го грудня... Скільки ж їм можна ще вірити та довіряти (як і Путіну - в міжнародних справах)... ? - "Два чоботи - пара" - як в справах міжнародних справах, обіцянках... так і в справах України!

Ввести санкції НЕ ПРОТИ УКРАЇНИ, а персональні - проти "ЗЕ банди"! Взяти під контроль їх офшори, рахунки в західних банках, їх зарубіжні інвестиції, житло-вілли, яхти,-літаки, кошти і... ретельненько дослідити законність їх походження згідно вимог FATF. Заборонити їх і їхнім сім'ям будь які форми навчання, лікування, вільні вояжі світом... запрошення на такі поїздки.

Тобто - на застосування самих жорстких санкцій до "банди ЗЕ", вони мають не лише право, але й зобов'язання - як моральні так і юридичні! Не допускати вибірковості, "подвійного дна" стосовно злочинців...

Може тоді щось бубочка докумекає. Бо призначення неконтрольованого голови САП для зеленого кодла є самогубством і початок кінця корупції в Україні.

А Корупція - основне джерело доходів ЗЕ-банди і парламентських "слуг", офшорів, відсутності інвестицій... і основний фактор зубожіння всього населення... - Бо ж 50% економіки України в "тіні", а НЕдопоступає до бюджету більше 60% надходжень... І вже не один рік, а більше десятка... І ця тенденція ЩОРІЧНО посилюється

І найефективнішим доказом моїх цифр є те, що нинішня дохідна частина бюджету НЕ фінансується саме плановими податками, платежами і зборами, що визначені чинними законами України... а підтримується ВИКЛЮЧНО за рахзунок зовнішніх і внутрішніх позик уряду "ЗЕ-Шмигаля".... які щорічно зростають і виснуть тягарем на ногах дітей і майбутніх поколінь!

А це - недофінансування Армії, пенсій та зарплат українцям.

PS: 1. Окрім корупції ще додатково... НЕдонадходить до бюджету в межах 20-30% від безбоязної несплати податків наближених до "банди ЗЕ", які нікому не платять і хабарів... А їх злочини Не розкриваються із-за страху за втрати посади податківцями, митниками та ЛІВОохоронцями...
2. Скажіть: - така економіка може працювати ефективно? За таких умов- можливий цивілізований рівень життя населення, можливі достойні зарплати ,пенсії ? А охорона здоров'я, рівень освіти, а боєздатність Армії і її ефективність у відбитті ворога, наших територій?
3. А народу України давно слід перестати "колупатися у власному носі! і утилізувати злочинну владу!

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23.12.2021 20:22 Ответить
Це не до Комісії треба звертатись, а до Зеленського! Він як йому треба було, то і Конституційний Суд нагнув, направив, вказав, чи ж як там було..??? Чогось вони бояться, а не знаєте чого..? Але це вони роблять не від великого розуму, виберуть же ж все рівно, але будуть по вуха у фекаліях..?!+А чого ж вони, деякі члени Комісії не боїться, влада ж ця не вічна, 7 послів ведучих країн Світу пальцями тикають на з їх точки зору "злочин" і втомилась...?Дивно...*?
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30.12.2021 07:46 Ответить
230+16, хто ціх Зе баранів понабирав, яка наглість та зухвалість! Кішку голодну вам у сраку "слуги" кончені...
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23.12.2021 19:12 Ответить
Ви не любите тварин...

Можна ж квіти подарувати (в те саме місце), троянди чи кактус, наприклад.
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23.12.2021 19:18 Ответить
паяльник - діевішше ...
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23.12.2021 19:20 Ответить
И нет так жалко. А то сейчас набегут защитники природы и начнут кактусы защищать. Надеюсь, защитников паяльников пока не существует...
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23.12.2021 20:18 Ответить
стопудово ...
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23.12.2021 21:33 Ответить
почитав про кактус, думаю напишу -красава, потім читаю про про набежуть та паяльник, вердикт- всі красавці , поржав .
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24.12.2021 00:59 Ответить
А міжнародна комісія сидить і офігіває просто. Видно по обличчях.
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23.12.2021 19:20 Ответить
Спробуйте знайти взаємозв'язок між зривом конкурсу на посаду прокурора САП і цим : зєлєнський - єрмак - татаров - портнов - вовк.... ? 🤔
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23.12.2021 19:33 Ответить
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23.12.2021 19:43 Ответить
Адмiн альо! СПАМ кацапський нe муляє!
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23.12.2021 20:04 Ответить
21.12 был объявлен кто набрал больше балов. Не утверждении его на руководителя САП,говорит об одном-в стране масштабы политической коррупции достигли не бывалого уровня за всё время независимости Украины. А она на порядок опаснее для Украины,чем материальная и наличие монополистов в стране .Но наш народ не может отличать одно от другого и в очередной раз будет выбирать очередных зеленских.Таких как сегодняшняя власть необходимо как можно быстрее гнать метлой из государственных институтах. С каждым прожитым днём усиливается беспредел власти перед народом.
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23.12.2021 19:43 Ответить
Катерина Коваль (висунута від За майбутнє), заступниця Голови Союзу юристів;

Олена Бусол (За майбутнє), полковник міліції у відставці;

Андрій Гуджал (ОПЗЖ), експрокурор;

Богдан Романюк (Довіра), почесний працівник МВС;

Євген Соболь (Слуга народу), завідувач кафедри у Центральноукраїнському педагогічному університеті.

І хто з них не з народа ??
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24.12.2021 11:46 Ответить
Да .Они все из животного стада и были погнаны пастухом(властью) на данное пастбище(комиссию) не имея своих мозгов. Факты это подтверждают.
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24.12.2021 12:42 Ответить
Як би нам не хотілось так думати, в реалі вони усі люди з вищою освітою, досвідом роботи і життєвим досвідом. Значить у них був інтерес і мотив, які переважували інтерес держави. Упс ...
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24.12.2021 14:10 Ответить
Высшее образования не есть признаком ума. В своей длительной трудовой деятельности в большинстве меня окружали с досвитом, подтверждённым учёными званиями и со своим жизненным опытом. А на практике ,как правило результаты их работы были нулевыми и зачастую вредны.От таких надо держаться подальше, чтобы не было стыдно.что рядом находишься и брать ответственность на себя. Всегда был востребован при любой власти .А с этими дебилами если начать *срать на одном гектаре* будет хронический понос и нормального опорожнения не получится.Факт подтверждает,каково образование и жизненный опыт перечисленных лиц.
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24.12.2021 16:29 Ответить
Кто все эти рожи стремные? Так, где мой автомат?.. Ска устроили детский сад, слов нет, одни эмоции.
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23.12.2021 19:53 Ответить
Монітора не жалко ?
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24.12.2021 11:47 Ответить
А, я в потолок буду)
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24.12.2021 23:12 Ответить
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25.12.2021 14:30 Ответить
Ой погано їм прийдеться жити серед людей
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23.12.2021 19:59 Ответить
Вже, давно і добре живуть серед людей !
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24.12.2021 11:48 Ответить
а як донецькі серед людей жили в 2013 р? Чистив їх кримінал аж гай шумів
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24.12.2021 14:37 Ответить
https://www.facebook.com/ket.koval.7 https://www.facebook.com/ket.koval.7

воно виявляється "кет коvаl"?
мабуть радистка бубочки
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23.12.2021 20:03 Ответить
Тупі паскудні рила повій.
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23.12.2021 21:06 Ответить
Меня особенно жлобская, наглая, криворотая ряха "слуги народа" Евгения Соболя впечатлила - "Вам дві гадини паяснюють адне ж те саме. Ще раз паяснювати?" Нужно запомнить этого тупорылого быдлана, уверен он еще не раз всплывет.
Хотя у "слуг" почти все такие же, если не по ряхе, то по поведению, тупости и наглости точно.
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24.12.2021 11:12 Ответить
І всю цю вакханалію зєлєшобло призначило на той період, коли народ заклопотаний передсвятковими приготуваннями і навіть не в курсі що відбувається.
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23.12.2021 21:42 Ответить
Тільки і виключно зовнішнє правління! Я готовий надати свої послуги як незалежний кандидат на членство в комісії. Мене точно ніхто не підкупить.
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24.12.2021 12:42 Ответить
 
 