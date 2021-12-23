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Нардеп з ОПЗЖ Пономарьов має російський паспорт, - ЗМІ. ВIДЕО

За інформацією журналістів "Схем", народний депутат України, член фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Пономарьов – громадянин Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно даними двох незалежних одне від одного джерел "Схем", у яких є доступ до системи "Роспаспорт", вперше документ громадянина Росії Олександру Пономарьову видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області на підставі "обміну".

У супровідній заяві, підписаній іменем Пономарьова, у пункті про наявність іноземного громадянства вказано: "Стаття 13 розділ 1". Йдеться про положення Федерального закону Російської Федерації щодо громадянства. Згідно з ним, для отримання громадянства Росії Олександр Пономарьов мав безперервно проживати на її території не менше 5 років.

Коли Пономарьову виповнилось 45 років, то, згідно з законодавством Росії, вищезгаданий російський паспорт йому замінили на новий. Сталося це у тому ж Рибновському районі Рязанської області у 2007 році на підставі нової заяви.

Факт отримання Пономарьовим нового російського паспорта підтверджує не лише інформація, отримана "Схемами" від власних джерел, але й інформація із сайту Головного управління з питань міграції МВС Росії, де дані його попереднього паспорта відображаються як недійсні через "заміну на новий", а новий документ серед недійсних не значиться.

Нардеп з ОПЗЖ Пономарьов має російський паспорт, - ЗМІ 01

Нардеп з ОПЗЖ Пономарьов має російський паспорт, - ЗМІ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Пономарьов лобіює монополіста на мільярдних тендерах Міноборони з харчування, - журналіст Ніколов

У коментарі "Схемам" Олександр Пономарьов не одразу визнав наявність російського паспорта.

"Це було ще в радянський час, він був анульований ще тоді… По-моєму 1986 рік, якщо не помиляюсь. Це ще було до розділення країни", – зазначив депутат, хоча в новітній історії паспорт громадянина Російської Федерації вперше з’явився у 1997 році, а до цього на території Росії діяв паспорт громадянина СРСР.

Коли "Схеми" показали члену фракції ОПЗЖ витяги про його російські документи, то Пономарьов змінив свою позицію.

"Ну, значить 18 років назад тому було… Особисто я, по-моєму, не забирав (паспорт – ред.), – відповів він, але за секунду додав: – Може, і забирав... Не пам’ятаю, якщо чесно. Я навіть не знаю: є він чи немає Якщо десь на нього документи 20-річної давнини залишились, то треба уточнювати".

Депутат також сказав, що вважав паспорт анульованим і не знає, чи він дійсний.

Нардеп з ОПЗЖ Пономарьов має російський паспорт, - ЗМІ 03

При цьому Пономарьов не зміг пояснити, з якою метою у 2003 році подав документи на отримання російського громадянства. Окрім того, він наголосив, що російським паспортом "ні разу не користувався".

"За останні 15 років я був там всього лише раз і то: зі своїм (українським – ред.) паспортом і на будівельній виставці", – запевнив депутат. Однак, згідно з офіційними даними про перетин ним російського кордону, які є у розпорядженні "Схем", за останні 15 років Олександр Пономарьов щонайменше чотири рази приїжджав до Росії. Востаннє – на початку лютого 2017-го.

"Схеми" поцікавились у Пономарьова, чи готовий він буде задекларувати своє російське громадянство, якщо така вимога буде офіційно закріплена на законодавчому рівні. "Якщо знайду, переконаюсь, тоді буду, звісно, звітувати", – відповів він.

Читайте також: ДБР закрило справу про напад нардепа Пономарьова на журналіста "Цензор.НЕТ" у Раді: займалися "незаконною журналістською діяльністю"

Пономарьов уже втрєтє народний депутат: раніше був регіоналом та членом депутатської групи "Воля народу", а в цьому скликанні є членом фракції "Опозиційна платформа – За життя". У деклараціях парламентаря немає жодних згадок про його бізнес, але з ним пов’язують близько 35 компаній у його рідному Бердянську, зокрема, ті, що постачають мастила для української бронетехніки.

Автор: 

депутат (1775) подвійне громадянство (152) Пономарьов Олександр (49) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+27
Удивили,ну...Голова ГУР со своей соской живет на квартире у зам.министра МВД - московитского подданного, а дом снят у крупного жулика, тоже подданного страны-помойки.И ни единый зебил ничего особенного в этом не видит.
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23.12.2021 22:01
+22
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZWZvWx3hL018HMK9zGo7Xj3SeMvNsn0oVmNJnL7iyqh4nSWVcaoPNrmbOjsj7aGFyrhw560IqH03r9S3ipSu0GSxL4__L1bMoDHp2R1OxB1jKfMNCCNZ1oHvQh1umzOE5c&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/7514985555208836?__cft__[0]=AZWZvWx3hL018HMK9zGo7Xj3SeMvNsn0oVmNJnL7iyqh4nSWVcaoPNrmbOjsj7aGFyrhw560IqH03r9S3ipSu0GSxL4__L1bMoDHp2R1OxB1jKfMNCCNZ1oHvQh1umzOE5c&__tn__=%2CO%2CP-R 18 хв ·



Народний депутат від ОПЗЖ Пономарьов виявився громадянином РФ.

Як повідомляють журналісти, він ще й контролює виробництво мастил, які зокрема закупляються для Збройних Сил України. Декілька років тому техніка почала масово ламатися через неякісне мастило. СБУ навіть підозрювала диверсію, але потім справу тихенько спустили на гальмах.

Скільки там таких під куполом? В уряді, ОП, судах, МВС, спецслужбах? Десятки? Сотні? Тисячі? Куди не кинь - махрова кремлівська агентура. А потім ми дивуємося, що з нашою державою не так.

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23.12.2021 21:54
+6
Дружина баканова і досі громадянка роіські
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23.12.2021 22:42
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https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZWZvWx3hL018HMK9zGo7Xj3SeMvNsn0oVmNJnL7iyqh4nSWVcaoPNrmbOjsj7aGFyrhw560IqH03r9S3ipSu0GSxL4__L1bMoDHp2R1OxB1jKfMNCCNZ1oHvQh1umzOE5c&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/7514985555208836?__cft__[0]=AZWZvWx3hL018HMK9zGo7Xj3SeMvNsn0oVmNJnL7iyqh4nSWVcaoPNrmbOjsj7aGFyrhw560IqH03r9S3ipSu0GSxL4__L1bMoDHp2R1OxB1jKfMNCCNZ1oHvQh1umzOE5c&__tn__=%2CO%2CP-R 18 хв ·



Народний депутат від ОПЗЖ Пономарьов виявився громадянином РФ.

Як повідомляють журналісти, він ще й контролює виробництво мастил, які зокрема закупляються для Збройних Сил України. Декілька років тому техніка почала масово ламатися через неякісне мастило. СБУ навіть підозрювала диверсію, але потім справу тихенько спустили на гальмах.

Скільки там таких під куполом? В уряді, ОП, судах, МВС, спецслужбах? Десятки? Сотні? Тисячі? Куди не кинь - махрова кремлівська агентура. А потім ми дивуємося, що з нашою державою не так.

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23.12.2021 21:54 Відповісти
Зеленський вніс у Раду законопроєкти про множинне ... - DW
2 дек. 2021 г.
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23.12.2021 22:01 Відповісти
Удивили,ну...Голова ГУР со своей соской живет на квартире у зам.министра МВД - московитского подданного, а дом снят у крупного жулика, тоже подданного страны-помойки.И ни единый зебил ничего особенного в этом не видит.
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23.12.2021 22:01 Відповісти
Ну так еще надо слуг покопать, - уверен там в процентном отношении российских паспортов больше
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23.12.2021 22:04 Відповісти
справедливости ради нужно проверять всех или кто то думает что все в раде кроме слуг белые и пушистые
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23.12.2021 22:41 Відповісти
Согласен, всех. Но я почему-то склонен думать, что у слуг в процентном отношении больше
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23.12.2021 22:43 Відповісти
Звичайно всіх. Але розпочинати потрібно з тих, що при владі. Для державної безпеки зв'язки з агресором найнебезпечніші у таких осіб.
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24.12.2021 08:34 Відповісти
І що, в Чернігові поліція - злочинне угрупування, що грабує громадян і нічого. Чекають, коли їх та їх закінчені сім'ї повідстрілюють по законам, що внедовзі будуть прийняті
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23.12.2021 22:16 Відповісти
Сто раз напоминал. Давно было дело правда. С вечера мелом крестики на дверях где живут не с нами что, пометили. К утру порешали проблему, и с тех пор лучшее в мире вино, сыр, ядерное оружие, и туристов в год больше всего туда приезжают! Примерно 80-86 миллионов в год. Умножте пусть на 200 евро от каждого что потратил приехав---ну как добавка к бюджету?
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23.12.2021 22:20 Відповісти
мене кожен раз блокує цензор. бать го в раку. за те що я дарасів називаю дарасами.
так от скажу так.
у нас починаючи з президента, ні один дарас не думає за УКРАЇНУ.
всі думають як нарубати бабла і втікти за границю, як в анегдоті.
щоб ти зробив, як би був царем?
німець.
я б робив преорітет на армії.
француз,
краса завоює світ.....
наш,
нацарював би т,ять карбованців і втік би накуй за границю........
ось вся суть наших можновладців.
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23.12.2021 22:23 Відповісти
Нахер ему тикать если он тут всех купил на поколение вперед. Ноль посадок за коррупцию. Рука руку моет, а мы платим налоги и воюем.
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24.12.2021 01:16 Відповісти
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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23.12.2021 22:27 Відповісти
росиянин поставляет масла для украинской бронетехники во время украино-русской войны...что может быть абсурднее??
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23.12.2021 22:37 Відповісти
Пономарев производит смазки и масла для украинской бронетехники, а не поставляет их! И еще задолго до начала конфликта России с Украиной! Опять зраду ищете? Так ищите ее в Киеве, там основные предатели Украины...
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24.12.2021 06:59 Відповісти
"производит для" и "поставляет для", вещи одного порядка. твой пономарев имея руский паспорт, сознательно(!) нарушал законы Украины. я вот думаю, а КАК проверялись "народные избранники" СБУ???
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24.12.2021 10:30 Відповісти
Дружина баканова і досі громадянка роіські
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23.12.2021 22:42 Відповісти
руський ? Від слова Русь ?
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23.12.2021 22:51 Відповісти
за це їх так і кличуть - ОПЗЖ
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23.12.2021 22:50 Відповісти
так в жопоблоке в них у всіх російські паспорти ..лише обраних ізраїльскі..чи угорські як у Шуфрича))
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23.12.2021 22:53 Відповісти
посвідку на тимчасове або постійне проживання цьогоріч видали 4 379 білорусам та 13 377 росіянам. Джерело:
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23.12.2021 22:59 Відповісти
"Оппозиционная платформа - При жизни" - это что за партия такая?
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23.12.2021 23:00 Відповісти
нехорошая, не интересуйся...
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24.12.2021 00:09 Відповісти
це та що ЗА ЖОП(у) - за життя оппозиційна партія
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24.12.2021 08:50 Відповісти
завтра з шинами возле ВЗрады?
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23.12.2021 23:06 Відповісти
нет, нужно бить сразу в корень этого спрута - под Кремль
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24.12.2021 06:32 Відповісти
опзж - це голова кацапського спрута на шії України,
церковники МП - це теж щупальця цього спрута, а
тут і свого кримінала - по горло...
скільки ще потрібно революцій мудрому наріду,
щоб викорінити всіх ціх гнид ?
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23.12.2021 23:24 Відповісти
Патриотичні, проУкраїнські жорсті , безкомпромісні рішення та дії на 10 років.
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24.12.2021 00:07 Відповісти
Треба постійний національний рух у цьому напрямку, а не ривки з паузами у декілька років.
Кожен день, кожен час треба викорінювати все кацапське з України. Без переривів і вихідних
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24.12.2021 11:52 Відповісти
А вы думаете что рашистские паспорта только в опзж? Конечно, их в опзж наверное больше чем в остальных партиях но я думаю что есть такие и в слугах и в ес и в голосе и в Батькивщина. Это говорит о том что наше сбу при спецпроверке совсем не работает
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24.12.2021 00:12 Відповісти
а им запросов не давали
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24.12.2021 00:30 Відповісти
гей ви там,наверху!є серед вас представники титульної нації?хоч би кілька?
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24.12.2021 06:00 Відповісти
Тільки пейси!
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24.12.2021 08:52 Відповісти
Зто вам не израильский Кнессет с пропорционым составом по национальному признаку.
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24.12.2021 09:04 Відповісти
Вот вам и причина почему Украина 30 лет не может расправить крылья. Паразиты российские присосались со всех сторон и сосут, тянут вниз к своей клоаке.
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24.12.2021 06:31 Відповісти
Ну має - ну і що???
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24.12.2021 08:27 Відповісти
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24.12.2021 08:36 Відповісти
Ну так треба позбавляти громадянства України та звання депутат автоматом, накладать штраф за оману, давать гарній пендель та протягом трьох днів хай забираються з України або саджати в лагеря - заї-али вже ці воші.
Наших дівчат на облік усіх ставлять, та штрафами лякають а ці гниди жирують за наш кошт, з вражими паспортами сидять у раді та глузують з нас.
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24.12.2021 08:59 Відповісти
Штирлиц: Мюллер, мне надо на недельку в Советский Союз смотаться,
Мюллер: А это зачем?
Штирлиц: Паспорт обменять, Мне уже 45 исполнилось, оштрафуют.
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24.12.2021 09:08 Відповісти
Як громадянин РФ з паспортом країни потрапив в депутати ВР??? Навіщо нам стільки органів - паразитів,якщо ви нічого не робите? Гнати в шию відповідальнихї за це негайно.
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24.12.2021 09:41 Відповісти
Когда суд над вражеским агентом??? Там всю их партию должны арестовать. Они все работают против Украины и на врага. И Ахметов должен получить пж. Когда объявят приговор - вся страна устроит праздник на неделю.
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24.12.2021 10:40 Відповісти
а пусть он сьест на трибуне свой парашный паспорт. за то, шо он не знает, где его хранит "до лучших времён" по его глубокому убеждению, пусть он своим тёщам втирает.
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24.12.2021 11:00 Відповісти
Нардеп з ОПЗЖ Пономарьов має російський паспорт, - ЗМІ. Джерело:

На зону сєпара.
ОПЗЖ це СЄПАРИ
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24.12.2021 11:48 Відповісти
Звичайна кацапська гнида.
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24.12.2021 12:19 Відповісти
Цензор деколи також глючить! Про громадянство цього кацапського ублюда писали ще на початку цього року!
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24.12.2021 12:39 Відповісти
З паспортом, чи без ОПЗЖ за визначенням збіговисько мерзотників. Просто почитайте біографії їх лідерів в Вікіпедії
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24.12.2021 13:00 Відповісти
/

як несподiвано. в ЗаЖопп та громадяни паРашi ???

такого не може бути...там же однi патрiоти...
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29.12.2021 12:30 Відповісти
 
 